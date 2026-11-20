Για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, μίλησε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας πως «η φασαρία ήταν από άσχετους και αγράμματους ανθρώπους»»

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Γεωργιάδης επέμεινε ότι οι δηλώσεις του βασίζονται στο πόρισμα Τσεβά και ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβήτησε ποτέ την ύπαρξη νεκρών κατά την εξέγερση ή τον αντιδικτατορικό χαρακτήρα της.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών δεν οφείλεται σε κάποια αλλαγή της θέσης του, αλλά στην άγνοια εκείνων που αντέδρασαν στις δηλώσεις του.

«Σε όλη μου τη ζωή έλεγα πάντα το ίδιο. Το ζήτημα των νεκρών του Πολυτεχνείου έχει λυθεί από το πόρισμα Τσεβά. Δεν έχω πει τίποτα διαφορετικό. Το πόρισμα αναγνωρίζει 18 επώνυμους νεκρούς και 16 που δεν μπόρεσε να ταυτοποιήσει. Βάσει αυτού έγινε η δίκη έναν χρόνο μετά και οι καταδίκες των εμπλεκομένων. Είναι έως σήμερα το επίσημο πόρισμα της Ελληνικής Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

«Όλη η συζήτηση που έγινε τις τελευταίες ημέρες για εμένα είναι δηλωτική της αγραμματοσύνης των ανθρώπων που μου επιτέθηκαν. Είναι παντελώς άσχετοι. Για την ιστορία να πω ότι επειδή εμένα λατρεύουν να με μισούν, είμαι ένας εύκολος στόχος για να μου επιτεθούν» συνέχισε.

«Το βίντεο που παίζουν κομμένο, σε ολόκληρη την εκπομπή μου και εκείνη την εποχή, το 2009, εξηγούσα το πόρισμα Τσεβά. Αν είναι να κριθώ για τις δηλώσεις μου τα τελευταία 20 χρόνια, ας κριθούν και οι υπόλοιποι. Όχι μόνο εγώ. «Η φασαρία έγινε για την τοποθέτησή μου στον σταθμό Παραπολιτικά. Η δήλωση ήταν ξεκάθαρη. Η φασαρία ήταν από άσχετους και αγράμματους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Και συμπλήρωσε. «Η Ελλάδα έμαθε το πόρισμα Τσεβά. Δεν υπήρχαν νεκροί μέσα στο Πολυτεχνείο, υπήρχαν γύρω από το Πολυτεχνείο. Για μένα δεν έχει καμία σημασία. Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο; Ναι. Τιμούμε το Πολυτεχνείο; Ναι. Ήταν αντίσταση κατά της χούντας; Ναι. Δεν έκανα κανένα λάθος. Ό,τι έλεγα πάντα λέω και τώρα.

«Από όλα όσα άκουσα, το μόνο που με πείραξε ήταν η δήλωση του Λαλιώτη. […] Φτάνει η ανθρωποφαγία πάνω μου» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.