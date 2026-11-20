Με την «Ατζέντα 2030» να περνά πλέον από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) θέτει στο επίκεντρο τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση σύγχρονων, ισχυρών και αποτελεσματικότερων Ενόπλων Δυνάμεων, με ενισχυμένες δυνατότητες αποτροπής.

Ο φετινός εορτασμός της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, στις 21 Νοεμβρίου, αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανοίγει τις πύλες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να γνωρίσουν από κοντά τις νέες δυνατότητες και την τεχνολογική εξέλιξη των στρατιωτικών μέσων.

Σήμερα, 20 Νοεμβρίου, και αύριο, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, μαθητές και πολίτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, τις νέες τεχνολογίες που ενσωματώνονται στον στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά και για τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την αναβάθμιση των αμυντικών υποδομών και την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ο μετασχηματισμός των Ενόπλων Δυνάμεων στηρίζεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται η «Ατζέντα 2030», η νέα Δομή Δυνάμεων, η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, η ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα» και η λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αποτελούν βασικούς άξονες της προσπάθειας για την αναμόρφωση του αμυντικού σχεδιασμού της χώρας, με έμφαση στην ανάπτυξη νέων επιχειρησιακών δυνατοτήτων, την αξιοποίηση της εγχώριας τεχνογνωσίας και τη σύνδεση της αμυντικής καινοτομίας με την παραγωγή.

Η εξωστρέφεια, η τεχνολογική αναβάθμιση και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος φιλοδοξούν να διαμορφώσουν ένα νέο μοντέλο λειτουργίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με ορίζοντα το 2030.

Η «Ατζέντα 2030» στο κοινό

Κεντρικό σημείο των εκδηλώσεων θα αποτελέσει η στατική έκθεση Νέων Οπλικών Συστημάτων και Καινοτομίας, στον περιβάλλοντα χώρο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο Στρατόπεδο «Παπάγου».

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, θα παρουσιαστούν μη Επανδρωμένο Αερόχημα (ΜΕΑ) V-BAT, αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», σύστημα «ΜΕΤΟΙΚΟΣ», σκάφος Ειδικών Αποστολών VICTA, Τακτικός Σταθμός Διοίκησης και Ελέγχου Αντιμετώπισης Καταστροφών «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ΑΣΕΒ «ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ», USV αυτοκαταστροφής «ΚΑΝΑΡΗΣ», ΜΕΑ SPERWER, αντι-drone σύστημα «ΥΠΕΡΙΩΝ», πύραυλος RAMPAGE, USV «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ», ΗΗΜWW M998, MEA S-100, Βόμβα SPICE 1000, ΜΕΑ ΑΡΧΥΤΑΣ, Πύραυλος SCALP, Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone, ΜΕΑ A-900, Πύραυλος METEOR, Μη Επανδρωμένο Επίγειο Σύστημα (UGV) «ΑGEMA», υποβρύχιοι ελκυστήρες DIVE JET ROTINOR, πύραυλος TGM-88 HARM, Όχημα Αναγνώρισης SPIKE NLOS, εκτοξευτής SPIKE NLOS με αερόχημα ORBITTER, USV «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ», πύραυλος CATM-120 AMRAAM, συστοιχία KB EXOCET, M1117 ΜΗΕΠ, τορπίλη SEAHAKE, Μη Επανδρωμένο Επίγειο Σύστημα (UGV) «ANTEOS» και περιπλανώμενα πυρομαχικά «ΑΡΠΥΙΑ».

Η έκθεση αναδεικνύει, επίσης, τις δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και την προσπάθεια να αποκτήσει η Ελλάδα ενεργότερο ρόλο στην ανάπτυξη τεχνολογιών που θα αξιοποιούνται επιχειρησιακά από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η κατεύθυνση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», η οποία συνδέει τη νέα Δομή Δυνάμεων με την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, την ανάπτυξη του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας και τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ως μέρος της συνολικής προσπάθειας για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας.

Από την εθνική μνήμη στη νέα γενιά

Η πρωτοβουλία του υπουργείου δεν περιορίζεται στην παρουσίαση οπλικών συστημάτων. Για πρώτη φορά μαθητές σχολείων, ηλικίας 10 έως 12 ετών, θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τον χώρο του ΥΠΕΘΑ σήμερα Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, τους οποίους και θα υποδεχθεί ο κ. Δένδιας στο Στρατόπεδο «Παπάγου», ενώ θα ξεναγηθούν στην «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης» από τον γλύπτη και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Βαρώτσο.

Η Κιβωτός, αφιερωμένη στους πεσόντες υπέρ Πατρίδας, δίνει στον εορτασμό τη διάσταση της ιστορικής μνήμης και της σύνδεσης των νεότερων γενεών με την προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τη νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, όπου δημιουργείται ένας νέος πνεύμονας πρασίνου.

Επιπλέον, ανήμερα του εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων, αύριο Σάββατο 21 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 17:00, οι πύλες του υπουργείου θα είναι ανοιχτές για το ευρύ κοινό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τη συμμετοχή της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ο υπουργός θα παραστεί στη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στην κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Με αυτόν τον τρόπο, ο εορτασμός συνδυάζει την τιμή στην ιστορική διαδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων με την προβολή της νέας τους εποχής: μιας εποχής που, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της «Ατζέντας 2030», στηρίζεται στην τεχνολογία, την καινοτομία και την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής παραγωγής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.