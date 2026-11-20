Την ανάγκη οι προτάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος να βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και να είναι υλοποιήσιμες υπογραμμίζει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, καλώντας τις πολιτικές δυνάμεις να ενημερωθούν για τις παρεμβάσεις που ήδη εφαρμόζει η κυβέρνηση πριν προχωρήσουν σε νέες εξαγγελίες.

Με μια ανάρτηση-«σκονάκι», ο υπουργός απευθύνεται στην αντιπολίτευση, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα πλέγμα μέτρων που περιλαμβάνει 25 παρεμβάσεις για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, 16 μέτρα για τη στήριξη των εισοδημάτων και 14 οριζόντια μέτρα. Όπως σημειώνει, τα κόμματα θα πρέπει να μελετήσουν τις συγκεκριμένες πολιτικές, ώστε να μην παρουσιάζουν ως νέες προτάσεις μέτρα που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Ο Άκης Σκέρτσος επισημαίνει, επίσης, ότι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης προϋποθέτει γνώση του πραγματικού κόστους στην αγορά ακινήτων, αλλά και του χρόνου που απαιτείται για την κατασκευή νέων κατοικιών ή την ανακαίνιση υφιστάμενων, προειδοποιώντας για υποσχέσεις που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις πραγματικές συνθήκες.

Στην ανάρτησή του αναφέρεται και στα κλειστά ακίνητα, επικαλούμενος στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τα οποία σε όλη τη χώρα καταγράφονται περίπου 780.000 μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, με τα 238.000 να βρίσκονται στην Αττική. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι σημαντικό μέρος αυτών αφορά εξοχικές και δεύτερες κατοικίες σε ημιαστικές περιοχές και οικισμούς εκτός πόλεων, ενώ αρκετά είναι επαγγελματικά ακίνητα και όχι κατοικίες που μπορούν να διατεθούν προς αξιοποίηση.

Ο υπουργός αναγνωρίζει ότι υπάρχουν χιλιάδες κλειστές κατοικίες που θα μπορούσαν να ανακαινιστούν και να επιστρέψουν στην αγορά, σημειώνοντας ότι για τον σκοπό αυτό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα ύψους 480 εκατομμυρίων ευρώ. Απορρίπτει, ωστόσο, την άποψη ότι όλα τα κλειστά ακίνητα μπορούν να αξιοποιηθούν ως κατοικίες, χαρακτηρίζοντάς την μύθο.

Καταλήγοντας, τονίζει ότι το στεγαστικό αποτελεί ένα ιδιαίτερα πιεστικό ζήτημα που επηρεάζει εκατομμύρια πολίτες και απαιτεί υπευθυνότητα, γνώση και ρεαλισμό από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, προκειμένου να προκύψουν ουσιαστικές και εφαρμόσιμες λύσεις.

Δείτε την ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου