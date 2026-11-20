Η Βρετανία βυθίστηκε χθες στον «πυρετό των βιντεοπαιχνιδιών» — με σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους να κάνουν κοπάνα από τη δουλειά και το σχολείο για να παίξουν το Grand Theft Auto VI (GTA 6).

Το εκπληκτικό νούμερο των 2,8 εκατομμυρίων Βρετανών σχεδίαζε να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στο πιο αναμενόμενο βιντεοπαιχνίδι όλων των εποχών, σύμφωνα με τη «TheSun»Υπολογίζεται ότι η οικονομία υπέστη απώλεια παραγωγικότητας ύψους έως και 400 εκατομμυρίων λιρών την ημέρα κυκλοφορίας του blockbuster δράσης αξίας 70 λιρών — 13 χρόνια μετά το Grand Theft Auto V.

Ορισμένα σχολεία πρόσφεραν ανταμοιβές στους μαθητές απλώς και μόνο επειδή πήγαν στο σχολείο.

Ωστόσο, η τεράστια επιτυχία του παιχνιδιού θα μπορούσε τελικά να αποφέρει σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια λίρες στο Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου από τις πωλήσεις παιχνιδιών και κονσολών, αξεσουάρ, εμπορικών προϊόντων, καθώς και από τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ του 20 τοις εκατό.

Το παιχνίδι ακολουθεί το ζευγάρι Τζέισον και Λουκία, καθώς προσπαθούν να πλουτίσουν με παράνομους τρόπους στη φανταστική πολιτεία Leonida στις ΗΠΑ.

Περίπου 83.000 ημέρες άδειας έχουν ζητηθεί μόνο για το GTA 6

Η εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού BrightHR διαπίστωσε ότι το GTA αναφερόταν στο 4,6% των αιτήσεων άδειας, με περίπου 83.000 ημέρες άδειας να έχουν ζητηθεί ειδικά για να παίξουν το παιχνίδι κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι απουσίες λόγω ασθένειας εκτοξεύτηκαν κατά 56% σε σύγκριση με την περασμένη Πέμπτη, ενώ το προσωπικό που έφτασε αργοπορημένο είχε, κατά μέσο όρο, καθυστέρηση 30 λεπτών.

Από όσους έφτασαν αργοπορημένοι, ένας στους δέκα δήλωσε ότι παρακοιμήθηκε, σε σύγκριση με έναν στους 20 την περασμένη Πέμπτη.

Και δεν ήταν μόνο το ενήλικο εργατικό δυναμικό που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την κυκλοφορία του παιχνιδιού.

Δώρα σε μαθητές για να… πάνε στο σχολείο

Ορισμένα σχολεία δέχτηκαν μαθητές που είχαν «πιαστεί»(busted) — ο όρος που χρησιμοποιείται στο παιχνίδι όταν ο χαρακτήρας σου συλλαμβάνεται — λόγω αδικαιολόγητης απουσίας, ενώ άλλα πρόσφεραν κίνητρα για να τους παρακινήσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.

Το Belfast Boys Model School πρόσφερε στους μαθητές την ευκαιρία να κερδίσουν μια δωροκάρτα PlayStation ή Xbox αξίας 70 λιρών, αν παρευρίσκονταν κανονικά στα μαθήματα.

Ο Rashel Rahman, διευθυντής της Shenley Academy στο Μπέρμιγχαμ, έστειλε επιστολή στις οικογένειες, αφού οι μαθητές είχαν πει στο προσωπικό ότι σκεφτόντουσαν να κάνουν κοπάνα. Χαρακτήρισε το GTA VI ως «τον εχθρό» και είπε ότι ήταν «απαραίτητο» να παίζουν το παιχνίδι μόνο «εκτός των σχολικών ωρών».

Ο Jon Pead, διευθυντής του σχολείου Sandon στο Chelmsford του Essex, διοργάνωσε κλήρωση με δώρα κουπόνια της Amazon, δωρεάν χριστουγεννιάτικα γεύματα και κάρτες προτεραιότητας στην ουρά του μεσημεριανού γεύματος, προκειμένου να κρατήσει τους μαθητές στην τάξη.

«Δεν περιμένουμε να βρούμε τις αίθουσες μισοάδειες την Πέμπτη και την Παρασκευή, απλώς έχουμε επίγνωση του ενθουσιασμού που επικρατεί γύρω από την κυκλοφορία του παιχνιδιού και θέλαμε να υιοθετήσουμε αυτή την προληπτική στάση και προσέγγιση» ανέφερε.

Σε επιστολή προς τους γονείς, το σχολείο προειδοποίησε ότι η απουσία από τα μαθήματα για να «παίξουν, να αγοράσουν ή να ασχοληθούν με το παιχνίδι» θα καταγραφεί ως αδικαιολόγητη απουσία.

Η Ακαδημία Ramsey στο Χάλστεντ του Έσεξ μοιράζει «γλυκά» και επιπλέον πόντους στους μαθητές απλώς και μόνο επειδή «περνούν το κατώφλι».

Και το Darwen Vale High School στο Λάνκασαϊρ προειδοποίησε τους γονείς ότι οι καθηγητές θα «πραγματοποιούν τυχαίες επισκέψεις στο σπίτι για μαθητές που υποψιαζόμαστε ότι απουσιάζουν με σκοπό να παίξουν το νέο παιχνίδι». Το σχολείο ενημέρωσε τους γονείς: «Το παιχνίδι, ανεξάρτητα από το πόσο αναμενόμενη μπορεί να είναι η κυκλοφορία του, δεν αποτελεί βάσιμο λόγο για απουσία από το σχολείο».

Άλλα σχολεία, μεταξύ των οποίων και το Farlingaye High School στο Γούντμπριτζ του Σάφολκ, προειδοποίησαν τους γονείς ότι ενδέχεται να επιβληθούν πρόστιμα ύψους 80 λιρών, εάν οι μαθητές απουσιάζουν λόγω «κόπωσης από το να μένουν ξύπνιοι μέχρι αργά».

Απουσίες μαθητές σε πάνω από 1.400 σχολεία την Πέμπτη

Η εταιρεία Arbor, που παρέχει λογισμικό διαχείρισης σχολείων, ανέφερε ότι τα προσωρινά στοιχεία παρουσίας έδειξαν ότι περίπου 35.000 περισσότεροι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απουσίαζαν την Πέμπτη, σε σύγκριση με τη Δευτέρα έως την Τετάρτη αυτής της εβδομάδας.

Τα στοιχεία από τα πρωινά μητρώα παρουσίας που καταγράφηκαν σε περισσότερα από 1.400 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έδειξαν επίσης ότι η Πέμπτη είχε τη χαμηλότερη παρουσία από οποιαδήποτε άλλη σχολική ημέρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ δήλωσε: «Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο, γιατί κάθε μέρα στο σχολείο έχει σημασία». Όταν ρωτήθηκε αν ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα έπαιζε το παιχνίδι, ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Θα είναι στη δουλειά. Και θα είναι πολύ απασχολημένος αύριο».

Προβλήματα λόγω των εκατ. λήψεων του παιχνιδιού

Το παιχνίδι κυκλοφόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, με τα δίκτυα ευρυζωνικής σύνδεσης να δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στο φορτίο της λήψης που ξεπερνούσε τα 200 GB. Οι εταιρείες BT και EE το χαρακτήρισαν ως «πρωτοφανές γεγονός λήψης παιχνιδιού».

Η Sony ανέφερε ότι ήταν το παιχνίδι με τις περισσότερες προπαραγγελίες στην ιστορία του PlayStation Store, ενώ η εταιρεία αναλύσεων Sensor Tower υπολόγισε ότι είχε αποφέρει έσοδα άνω των 760 εκατομμυρίων λιρών πριν καν το παίξει κανείς.

Η John Lewis ανέφερε αύξηση 62% στις πωλήσεις κονσολών και αξεσουάρ, ενώ η Currys κατέγραψε άνοδο 149% στις πωλήσεις κονσολών PS5.

Το παιχνίδι προβλέπεται να σημειώσει παγκόσμιες πωλήσεις ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κυκλοφορίας του — ποσό μεγαλύτερο από τα συνολικά έσοδα που απέφερε η περιοδεία «Eras» της Taylor Swift.

Ο προκάτοχός του, το GTA V, απέφερε 760 εκατομμύρια λίρες σε τρεις ημέρες το 2013 και έχει πουλήσει περισσότερα από 230 εκατομμύρια αντίτυπα.