Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έπειτα από 13 χρόνια αναμονής, αλλεπάλληλες καθυστερήσεις και μια πρωτοφανή διαφημιστική εκστρατεία, το Grand Theft Auto VI (GTA 6) κυκλοφόρησε την Πέμπτη (19/11), προκαλώντας παγκόσμια φρενίτιδα. Το νέο παιχνίδι της Rockstar Games συγκεντρώνει σχεδόν τέλειες βαθμολογίες από τους κριτικούς και αναμένεται να καταρρίψει εμπορικά ρεκόρ, όμως η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του συνοδεύεται ήδη από παράπονα για τεχνικά προβλήματα, αντιδράσεις για την τιμή και τις εκδόσεις του, καθώς και μια σοβαρή εργασιακή αντιπαράθεση στο εσωτερικό της εταιρείας.

Με βαθμολογία 99 στα 100 στο Metacritic, το GTA 6 βρίσκεται ήδη ανάμεσα στα παιχνίδια με την υψηλότερη βαθμολογία στην ιστορία της βιομηχανίας. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων, τις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας του εμφανίστηκαν αναφορές παικτών για σφάλματα, προβλήματα στη λειτουργία ορισμένων αποστολών και πτώσεις στην απόδοση.

Την ίδια στιγμή, η Rockstar αντιμετωπίζει επικρίσεις για την απουσία πραγματικού δίσκου από τις φυσικές συσκευασίες του παιχνιδιού, ενώ πρώην εργαζόμενοί της έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας παράνομες απολύσεις που συνδέονται με συνδικαλιστική δραστηριότητα.

Εκτιμήσεις για πωλήσεις 1,84 δισ. δολαρίων μέσα σε λίγες ώρες

Η κυκλοφορία του GTA 6 εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά γεγονότα στην ιστορία της βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Sensor Tower εκτιμά ότι μέχρι το πρωί της Πέμπτης είχαν πωληθεί περίπου 19,1 εκατομμύρια αντίτυπα, που αντιστοιχούν σε εκτιμώμενα έσοδα 1,84 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το ποσό ξεπερνά κατά περισσότερο από δύο φορές τα περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια που είχε συγκεντρώσει το GTA 5 κατά την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, το 2013.

Πρόκειται, πάντως, για εκτιμήσεις της Sensor Tower και όχι για οριστικά στοιχεία πωλήσεων που έχουν ανακοινωθεί από την Take-Two Interactive, τη μητρική εταιρεία της Rockstar.

Το συνολικό κόστος ανάπτυξης του GTA 6 εκτιμάται ότι ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, κατατάσσοντάς το στα ακριβότερα εγχειρήματα της βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Η εμπορική του απήχηση είναι τόσο μεγάλη, ώστε ακόμη και επιχειρήσεις εκτός του χώρου των βιντεοπαιχνιδιών προχώρησαν σε ειδικές δράσεις για την κυκλοφορία του.

The Heat locked in for A Night in Vice City 🔥 They’re really serving food from GTA VI 😂🍟 Tune in at 7 ET on ESPN and the ESPN App. https://t.co/8zUtF125vN — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 18, 2026

Στο Μαϊάμι, την πόλη που αποτέλεσε την έμπνευση για το φανταστικό Vice City, η ομάδα μπάσκετ Miami Heat διοργάνωσε αγώνα με θεματική εμπνευσμένη από το παιχνίδι, ενώ σε διάφορες χώρες πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και πάρτι για την πρεμιέρα.

Miami’s NBA team became the Vice City Heat for one night only as a promotion for “Grand Theft Auto VI” — and fans quickly snatched up the merch. #GTA6 #GrandTheftAuto #MiamiHeat #ViceCity #GTA https://t.co/UERlzRyfEm — The Associated Press (@AP) November 19, 2026

Σχεδόν τέλειο για τους κριτικούς, αλλά με προβλήματα για ορισμένους παίκτες

Παρά την εντυπωσιακή υποδοχή από τον ειδικό Τύπο, οι πρώτες ώρες της κυκλοφορίας δεν κύλησαν χωρίς παράπονα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Moneycontrol, χρήστες ανέφεραν τεχνικά σφάλματα που επηρεάζουν την κίνηση των χαρακτήρων, τη συμπεριφορά οχημάτων και την ολοκλήρωση συγκεκριμένων αποστολών.

Ορισμένοι παίκτες υποστήριξαν ότι η πρωταγωνίστρια Λουσία βρέθηκε να πέφτει μέσα από το έδαφος του ψηφιακού κόσμου, με αποτέλεσμα να απαιτείται επανεκκίνηση της αποστολής.

Άλλα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να καταγράφουν χαρακτήρες που διαπερνούν έπιπλα, οχήματα που εκτοξεύονται αφύσικα ύστερα από συγκρούσεις και αντικείμενα που εμφανίζονται σε λανθασμένες θέσεις.

Παίκτες ανέφεραν επίσης ελλείψεις σε γραφικά στοιχεία, προβλήματα ήχου, αιφνίδιους τερματισμούς του παιχνιδιού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απώλεια προόδου.

Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν σημαίνουν ότι τα προβλήματα είναι γενικευμένα. Μέχρι την ώρα του δημοσιεύματος, η Rockstar δεν είχε δημοσιεύσει επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων τεχνικών σφαλμάτων.

GTA 6 是游戏史上最让人失望的作品。 我等了13年。我玩了。我想退钱。 下面是那些拿了赞助的人不会告诉你的真相 👇 现在是2026年，Rockstar 卖给你的是一款30帧的游戏。 没有60帧模式。一个都没有。在一台500美元的主机上，普通版 PS5 连30帧都稳不住。街上人一多就掉帧。开快车的感觉就像在泥里拖购物车。 然后是剧情。 几个小时都在从A点开到B点，听两个角色进行无聊的对话。你得到的不是抢劫，而是杂活。烤汉堡。迷你高尔夫。陪狗玩丢球。我等了13年不是为了来遛狗的。 Jason 和 Lucia 毫无个性。没有一个角色你下周还会记得。GTA 5 有 Trevor。GTA 6 谁都没有。 世界很美，但完全空洞。几百万个多边形，却没有一件值得做的事。这是一个70美元的屏保。 可它居然在 Metacritic 拿了99分。 评测媒体提前拿到游戏，夸了画面。然后又悄悄承认剧情缓慢重复、帧数卡在30。回去再读一遍那些评测，全都写在里面。 GTA 5 是13年前的游戏，至今仍然更好玩。3个角色。真正的抢劫。真正的混乱。真正的乐趣。 我的评分：2/10。

画面给2分。其他全部0分。 别信炒作。回去重玩 GTA 5 吧。 只有我一个人觉得被骗了吗？👇 关注我，看没人花钱买的真实评测 🔔 — Alec (@ItsRealAlec) November 18, 2026

Το μεγάλο αγκάθι των 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο

Ένα από τα βασικότερα σημεία κριτικής είναι η απόδοση του GTA 6 στις κονσόλες.

Παρά την πολυετή ανάπτυξη και τις ιδιαίτερα υψηλές τεχνικές απαιτήσεις του, το παιχνίδι στοχεύει σε 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, χωρίς διαθέσιμη επιλογή λειτουργίας στα 60 καρέ.

Σύμφωνα με αναλύσεις της εξειδικευμένης ομάδας Digital Foundry, τις οποίες παρουσίασε το Video Games Chronicle, ακόμη και το βασικό PlayStation 5 δυσκολεύεται σε ορισμένες περιπτώσεις να διατηρήσει σταθερά τα 30 καρέ.

Οι πτώσεις παρατηρούνται κυρίως σε σκηνές με έντονη κίνηση, γρήγορη οδήγηση και εκτεταμένες συγκρούσεις.

Το PlayStation 5 Pro εμφανίζει σαφώς καλύτερη σταθερότητα, διατηρώντας σχεδόν συνεχώς τον στόχο των 30 καρέ, αν και κατά τις πιο απαιτητικές δοκιμές καταγράφηκαν επίσης στιγμιαίες πτώσεις.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι τεχνικές παραχωρήσεις στο Xbox Series S.

Σύμφωνα με το Digital Foundry, η συγκεκριμένη έκδοση χρησιμοποιεί χαμηλότερη εσωτερική ανάλυση, περίπου 720p, έναντι 1440p στο ισχυρότερο Xbox Series X, ενώ παρουσιάζει περισσότερες δυσκολίες στη διατήρηση ομαλής απόδοσης.

Αν και οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι η Rockstar έχει δημιουργήσει έναν εντυπωσιακά λεπτομερή ψηφιακό κόσμο, η απουσία επιλογής 60 καρέ θεωρείται περιορισμός για ένα παιχνίδι αυτής της κλίμακας.

Προβλήματα και στο δίκτυο του PlayStation

Η κυκλοφορία συνοδεύτηκε και από δυσλειτουργίες στις διαδικτυακές υπηρεσίες του PlayStation.

Όπως μετέδωσε ο Guardian, προβλήματα σύνδεσης καταγράφηκαν λίγο πριν από την επίσημη διάθεση του GTA 6, με την πλατφόρμα Downdetector να δέχεται περισσότερες από 1.200 αναφορές χρηστών.

Παράλληλα, παίκτες ανέφεραν μηνύματα σφάλματος κατά την προσπάθειά τους να συνδεθούν στο PlayStation Network.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι δυσλειτουργίες προκλήθηκαν από το ίδιο το GTA 6 ή ότι υπήρξε γενικευμένη κατάρρευση των διακομιστών της Rockstar.

Η διάκριση έχει σημασία, καθώς το βασικό παιχνίδι είναι εμπειρία ενός παίκτη και δεν εξαρτάται διαρκώς από τη λειτουργία διαδικτυακών διακομιστών.

Πληρώνεις έως 100 δολάρια και δεν παίρνεις ούτε δίσκο

Πέρα από τα τεχνικά ζητήματα, σημαντικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εμπορική πολιτική της Rockstar.

Η βασική έκδοση του GTA 6 κοστίζει 79,99 δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η ακριβότερη Ultimate Edition φτάνει τα 99,99 δολάρια.

Ωστόσο, εκείνο που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη δυσαρέσκεια στους συλλέκτες και στους υποστηρικτές των φυσικών εκδόσεων είναι ότι οι συσκευασίες δεν περιλαμβάνουν δίσκο.

Αντί αυτού, οι αγοραστές λαμβάνουν κωδικό για την ψηφιακή λήψη του παιχνιδιού.

Σύμφωνα με το Sky News, αρκετά ανεξάρτητα καταστήματα βιντεοπαιχνιδιών αποφάσισαν να μη διαθέσουν το GTA 6, διαμαρτυρόμενα για την απόφαση της Rockstar.

Η βορειοαμερικανική αλυσίδα Video Games Plus ανακοίνωσε ότι θα ήταν πρόθυμη να διαθέσει το παιχνίδι εάν κυκλοφορούσε πραγματική έκδοση με δίσκο.

Αντίστοιχη στάση υιοθέτησε το κατάστημα Loot Box Gaming, ενώ η καναδική εταιρεία PNP Games προχώρησε στη δημιουργία διαδικτυακού αιτήματος για την κυκλοφορία φυσικής έκδοσης.

Το ζήτημα αφορά ευρύτερα το μέλλον της ιδιοκτησίας των ψηφιακών παιχνιδιών, καθώς η απουσία δίσκου περιορίζει τη δυνατότητα μεταπώλησης, δανεισμού και διατήρησης ενός ανεξάρτητου φυσικού αντιτύπου.

Επιπλέον, η εγκατάσταση του GTA 6 απαιτεί μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για περίπου 212 GB.

The density of NPCs on Vice Beach is genuinely mindblowing GTA 6 feels like a PS6 game, I am FLOORED. https://t.co/yu2fZ1EIeq — Synth Potato🥔 (@SynthPotato) November 18, 2026

Χωρίς έκδοση για υπολογιστές στην πρεμιέρα

Ένα ακόμη σημείο που προκαλεί συζητήσεις είναι η απουσία έκδοσης για προσωπικούς υπολογιστές.

Το GTA 6 κυκλοφόρησε αρχικά αποκλειστικά για PlayStation 5 και Xbox Series X και Series S.

Οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών θα χρειαστεί να περιμένουν, καθώς η Rockstar δεν έχει ανακοινώσει επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας για PC.

Σύμφωνα με το Reuters, ορισμένοι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι η έκδοση για υπολογιστές και το νέο διαδικτυακό περιβάλλον του παιχνιδιού ενδέχεται να κυκλοφορήσουν μέσα στο 2027.

Ωστόσο, πρόκειται για εκτιμήσεις της αγοράς και όχι για επιβεβαιωμένο χρονοδιάγραμμα.

Ψεύτικες αρνητικές κριτικές πριν καν κυκλοφορήσει

Η τεράστια δημοσιότητα του παιχνιδιού συνοδεύτηκε και από μια ασυνήθιστη υπόθεση χειραγώγησης βαθμολογιών.

Σύμφωνα με το Video Games Chronicle, το Metacritic αναγκάστηκε να αφαιρέσει ψεύτικες αξιολογήσεις χρηστών που είχαν δημοσιευτεί πριν από την επίσημη κυκλοφορία του GTA 6.

Ορισμένες από αυτές ήταν αρνητικές και είχαν ως αποτέλεσμα να μειώνεται η βαθμολογία των χρηστών, παρότι το κοινό δεν είχε ακόμη αποκτήσει κανονική πρόσβαση στο παιχνίδι.

Η πλατφόρμα αφαίρεσε τις συγκεκριμένες αξιολογήσεις και περιόρισε τη δυνατότητα υποβολής νέων, προκειμένου να αποτρέψει οργανωμένες προσπάθειες αλλοίωσης της βαθμολογίας.

Η υπόθεση αναδεικνύει το πόσο έντονη είναι η αντιπαράθεση γύρω από το GTA 6, ακόμη και πριν οι περισσότεροι παίκτες αποκτήσουν την ευκαιρία να το δοκιμάσουν.

GTA 6 IS TAKING OVER NEW YORK! https://t.co/MhDhsIC5kt — GTA VI Coverage (@GTAViCoverage) November 16, 2026

Στα δικαστήρια η Rockstar για τις απολύσεις εργαζομένων

Πίσω από τις εντυπωσιακές πωλήσεις και τις σχεδόν τέλειες κριτικές βρίσκεται μια σοβαρή εργασιακή σύγκρουση.

Η Rockstar αντιμετωπίζει καταγγελίες για την απόλυση 34 εργαζομένων σε Βρετανία και Καναδά τον Οκτώβριο του 2025.

Σύμφωνα με το βρετανικό ITV News, 23 από τους απολυμένους, με την υποστήριξη του Ανεξάρτητου Συνδικάτου Εργαζομένων Μεγάλης Βρετανίας, συμμετέχουν σε δικαστική διαδικασία στη Γλασκώβη, υποστηρίζοντας ότι απομακρύνθηκαν εξαιτίας συνδικαλιστικής δραστηριότητας.

Η Rockstar απορρίπτει τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι παραβίασαν υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και κοινοποίησαν ευαίσθητες πληροφορίες της εταιρείας μέσω διαδικτυακής ομάδας.

Η δικαστική διαδικασία βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν τις θέσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου.

Την ίδια στιγμή, εργαζόμενοι της Rockstar στη Βρετανία συμμετέχουν σε διαδικασία ψηφοφορίας για την επίσημη αναγνώριση συνδικαλιστικής οργάνωσης, η οποία διεξάγεται από τις 12 έως τις 26 Νοεμβρίου.

Η χρονική σύμπτωση της ψηφοφορίας με την κυκλοφορία του GTA 6 προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εργασιακή αντιπαράθεση.

Τι προσφέρει τελικά το GTA 6 και γιατί οι κριτικοί το αποθεώνουν

Παρά τις αντιδράσεις, η υποδοχή του παιχνιδιού από τον εξειδικευμένο Τύπο είναι εξαιρετικά θετική.

Το GTA 6 μεταφέρει τους παίκτες στην πολιτεία Λεονίντα, μια φανταστική εκδοχή της Φλόριντα, με επίκεντρο το Vice City, που είναι εμπνευσμένο από το Μαϊάμι.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκονται η Λουσία Καμίνος και ο Τζέισον Ντιβάλ, δύο χαρακτήρες που μπλέκουν σε μια εγκληματική συνωμοσία μετά την αποτυχία μιας φαινομενικά εύκολης ληστείας.

Η Rockstar έχει δημιουργήσει έναν εκτεταμένο κόσμο με ιδιαίτερα λεπτομερή περιβάλλοντα, πολύπλοκη συμπεριφορά μη ελεγχόμενων χαρακτήρων, ρεαλιστικό φωτισμό και πληθώρα δραστηριοτήτων.

Ο Guardian και το Eurogamer αποθέωσαν την οπτική ποιότητα, την αφήγηση και την αίσθηση ζωντάνιας του ψηφιακού κόσμου.

Ωστόσο, η Ars Technica επισήμανε ότι ορισμένες αποστολές και παράπλευρες ιστορίες απομακρύνουν την προσοχή από τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές, ενώ μέρος του χιούμορ της σειράς εμφανίζεται λιγότερο πρωτότυπο σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες.

Έτσι, ακόμη και ανάμεσα στις εξαιρετικά θετικές αξιολογήσεις, υπάρχουν επιμέρους παρατηρήσεις για τον σχεδιασμό των αποστολών, τη ροή της ιστορίας και την τεχνική απόδοση.

🆚 Real-life vs “GTA 6” — Vice City cars at Miami’s Kaseya Center 📍 Left: real cars built to look like GTA 6 vehicles, driving past the Kaseya Center, home of the Miami Heat

🎮 Right: the version labeled “GTA 6” — in the game this arena is the Sahara Arena, home of the fictional Vice City Narcos

🚓 Police-livery Lamborghini Huracán, Corvette-based Coquette, McLaren-based Emerus, green Buccaneer with gold wheels

🌴 The convoy wears Leonida license plates — the game’s fictional state in place of Florida Background: Rockstar’s “Welcome to Vice City” sign went up on the arena roof on September 22 (Miami-Dade County is set to collect $975,000). On November 18 the Heat play the Bucks as “Vice City”. GTA VI launches November 19, 2026 on PS5 and Xbox Series X|S. #GTA6 #GTAVI #ViceCity #Miami #KaseyaCenter #MiamiHeat #Rockstar #RealLifeVsGame #Leonida — Meddes (@Meddes0119) November 13, 2026

Το μεγαλύτερο στοίχημα στην ιστορία της Rockstar

Για την Take-Two Interactive, το GTA 6 δεν αποτελεί απλώς τη συνέχεια μιας επιτυχημένης σειράς.

Είναι ένα τεράστιο εμπορικό εγχείρημα που θα επηρεάσει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια, ενώ η μελλοντική λειτουργία του διαδικτυακού του περιβάλλοντος αναμένεται να δημιουργήσει νέες πηγές επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις πωλήσεις δείχνουν ότι το παιχνίδι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά φαινόμενα στην ιστορία της ψυχαγωγίας.

Ωστόσο, η οικονομική επιτυχία δεν εξαλείφει τα ερωτήματα γύρω από την τεχνική του κατάσταση, την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας και τις εργασιακές πρακτικές που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Το GTA 6 μπορεί να έχει ήδη κερδίσει τους κριτικούς και να κατακτά την αγορά, αλλά η πραγματική δοκιμασία για τη Rockstar αρχίζει τώρα, καθώς εκατομμύρια παίκτες μπαίνουν στον κόσμο του Vice City και αξιολογούν οι ίδιοι εάν το αποτέλεσμα δικαιολογεί 13 χρόνια αναμονής.