Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα ότι δεν μπορεί να υπαγορεύει τους όρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας έστειλε ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο, την Πέμπτη (19/11). Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έθεσε εκ νέου το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών στον επόμενο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σύμφωνα με τη ζωντανή κάλυψη του Guardian, οι τρεις ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας και της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία πρέπει να πραγματοποιηθεί με την Ουκρανία σε ισχυρή θέση.

Μπέρναμ: «Δεν θα καθορίζει ο επιτιθέμενος παράλογες απαιτήσεις ασφαλείας»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συνάντηση του Βερολίνου μια ισχυρή επίδειξη υποστήριξης προς την Ουκρανία, τονίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι εμφανίστηκαν περισσότερο ενωμένοι και αποφασισμένοι.

«Η σημερινή συνάντηση αποτέλεσε μια τεράστια επίδειξη υποστήριξης προς το Κίεβο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το κλίμα ήταν «πιο ισχυρό, πιο ενωμένο και πιο αποφασιστικό».

Ο Μπέρναμ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη διαθέτει πλέον σαφή και κοινή διαπραγματευτική θέση, απορρίπτοντας τις εκτεταμένες απαιτήσεις ασφαλείας που προβάλλει η Ρωσία.

«Η Ευρώπη έχει μια σαφή, συνεπή και ενιαία διαπραγματευτική θέση. Δεν εναπόκειται στον επιτιθέμενο σε αυτή τη σύγκρουση να προβάλλει εκτεταμένες και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις ασφαλείας. Σε αυτό είμαστε όλοι απολύτως ξεκάθαροι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η «Συμμαχία των Προθύμων» είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε συζητήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά μόνο εφόσον προηγηθεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Κίεβο «για όσο διάστημα χρειαστεί», απευθύνοντας ευθεία προειδοποίηση προς τη Μόσχα.

«Ελπίζω αυτό το μήνυμα να ακουστεί πολύ καθαρά στη Μόσχα: για όσο διάστημα χρειαστεί», τόνισε.

Μακρόν: «Είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ»

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν υποστήριξε ότι η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία οποιασδήποτε ειρηνευτικής διαδικασίας.

«Εάν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, τότε είναι σημαντικό η Ουκρανία να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να προσέλθει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις από καλή θέση. Και η Ουκρανία μπορεί να το επιτύχει μόνο εάν συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε», δήλωσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τους συμμετέχοντες στη σύνοδο να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Κίεβο να διαθέτει τα μέσα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις.

«Όλοι όσοι βρίσκονται εδώ σήμερα πρέπει να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους ώστε η Ουκρανία να έχει όλα όσα χρειάζεται για να αντισταθεί και να υπερασπιστεί τον εαυτό της», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η αναφορά του στην προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Απέναντι στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας, ο Μακρόν εκτίμησε ότι έχει φθάσει «η κατάλληλη στιγμή να συζητηθεί η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ».

Η τοποθέτησή του επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, χωρίς ωστόσο να συνιστά ανακοίνωση απόφασης για την ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία.

«Η Ρωσία δεν έχει υποβάλει καμία συγκεκριμένη πρόταση ειρήνης»

Ο Γάλλος πρόεδρος άσκησε επίσης κριτική στη στάση της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, η ρωσική πλευρά δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις.

«Η Ρωσία δεν έχει υποβάλει καμία συγκεκριμένη και απτή πρόταση για την ειρήνη», δήλωσε.

Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι η σύνοδος της «Συμμαχίας των Προθύμων» πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή.

Η τοποθέτησή του ανέδειξε την ανάγκη να διατηρηθεί η πίεση προς τη Μόσχα, παράλληλα με τη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ζελένσκι: Προτεραιότητα η αεράμυνα και η συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τους συμμάχους για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους, επισημαίνοντας ότι καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε η συνάντηση του Βερολίνου να έχει όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Αναφερόμενος στις άμεσες ανάγκες της χώρας του, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των καθημερινών ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στην ανάγκη ανάπτυξης περισσότερων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.

Μάλιστα, επιβεβαίωσε ότι από τις επιθέσεις επλήγησαν οι πρεσβείες της Αυστρίας και της Ολλανδίας, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που προκαλούν οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προτεινόμενο μεγάλο χρηματοδοτικό δάνειο προς την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τη βοήθεια «πολύ σημαντική».

Παράλληλα, τόνισε ότι ο επόμενος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών πρέπει να περιλαμβάνει και τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της ουκρανικής άμυνας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας που θα συνοδεύουν οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τη Ρωσία, καθώς και την προοπτική ένταξης της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δηλώσεις των τριών ηγετών ανέδειξαν την κοινή ευρωπαϊκή θέση ότι η στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας πρέπει να συνεχιστεί, ενώ οι συζητήσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας δεν μπορούν να προηγηθούν μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.