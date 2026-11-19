Ένταση μεταξύ της Ελένης Βασάρα και του Νίκου Πλακιά επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου έξω από την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τεταμένο κλίμα προκλήθηκε με αφορμή τον Σύλλογο των συγγενών και το αν παίρνει θέση ή όχι σε σχέση με τα ασφαλιστικά μέτρα.

«Τον Σύλλογο τον φοβούνται»

Στις δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η Ελένη Βασάρα είπε πως: «Βγαίνει στις τηλεοράσεις και λέει διάφορα εις βάρος του Συλλόγου. Τον Σύλλογο τον φοβούνται. Γιατί στον Σύλλογο, από τον Φεβρουάριο και μετά, έχουν δραστηριοποιηθεί και ενταχθεί πολλές οικογένειες και αυτό κάποιους δεν τους αρέσει.

Γιατί; Γιατί η δύναμη βρίσκεται στις οργανωμένες ομάδες. Για αυτό δεν τους αρέσει. Και πραγματικά είναι πολύ περίεργο ο κύριος Πλακιάς και ο κύριος Βλάχος, να έχουν χάσει τα παιδιά τους και να τα βρήκαν απανθρακωμένα και να μην ενδιαφέρονται ας πούμε, για την εύφλεκτη ύλη η οποία προκάλεσε τη φονική έκρηξη και φωτιά.

Εγώ δεν ξέρω τι ήταν. Εγώ είμαι διδάκτορας βιολογίας και, παρόλο που έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον πέντε μαθήματα μάλλον ετήσια χημείας, δεν μπορώ να πάρω θέση υπέρ της μίας ή της άλλης άποψης, για το πώς προκλήθηκε η φωτιά. Περιμένω τους ειδικούς. Χημικούς μηχανικούς, μηχανολόγους. Αυτοί είναι σε θέσεις που μπορούν να εκτιμήσουν συνολικά και να καταλήξουν σε ένα πόρισμα. Πραγματικά μας έκαναν μεγάλη εντύπωση τα αποτελέσματα που δώσανε, του Χημείου του Κράτους, και ακούμε με ανοιχτά αυτιά όποιον έχει να καταθέσει κάτι. Όποιον είναι ειδικός όμως. Όχι όποιος βάζει τα γυαλιά και λέει “θα μας πούνε τώρα ότι υπήρχαν βρωμεροί υδατάνθρακες”. Έτσι; Γιατί μιλάμε για αυτό το επίπεδο.

Αυτό που πρέπει να μας μείνει όλους από τη σημερινή δικάσιμο, είναι ότι μέχρι τη μία η ώρα οι πολυτραυματίες ήταν κάτω και περιμένανε να έρθουν να τους σώσουνε. Μέχρι τη μία η ώρα, αυτό προέκυψε. Και επίσης ότι μέχρι τη μία η ώρα, μπορεί και αργότερα, δεν είχε κατέβει κανένα πυροσβεστικό όχημα. Τα όποια νερά ρίχνανε, τις όποιες ρίψεις κάνανε από πάνω, από την Παλιά Εθνική.

Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Εμείς τους πυροσβέστες τους έχουμε συνηθίσει αλλιώς, να ορμάνε μες στη φωτιά, πολλές φορές διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, και να σώζουνε κόσμο. Αυτό τι ήτανε; Με το να μην κατέβει κανείς κάτω; Δεν έγινε καμία διάσωση. Οι επιβάτες αλληλοδιασώθηκαν. Και όποιος είχε χάσει τη ζωή του, την είχε χάσει και πάει».

«Θα κάνουμε τα πάντα να προφυλάξουμε τη μνήμη και την αξιοπρέπεια των παιδιών μου»

Από την πλευρά του, ο Νίκος Πλακιάς δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι τα δεύτερα που γίνονται έπειτα από τον κύριο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι ένας πρώην πραγματογνώμονας οικογένειας. Ήταν τα ασφαλιστικά μέτρα για τις εικόνες οι οποίες έδειχνε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έδειχναν οστά και απομηνάρια και βιολογικό υλικό των θυμάτων των Τεμπών.

Τα δεύτερα ασφαλιστικά μέτρα ήταν εναντίον του κυρίου Βελόπουλου. Ήταν για τις συγκεκριμένες εικόνες τις οποίες επέδειξε μέσα στη Βουλή, στα μέσα Οκτωβρίου. Έδειξε πρώτα φωτογραφίες οστών ζώων, μετά στα social ανέβασε φωτογραφίες πάλι από βιολογικό υλικό. Είπα πάρα πολλές φορές ότι δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά σαν κοινωνία έχουμε αποκτηνωθεί. Έχουμε αποκτηνωθεί εντελώς. Είναι ντροπή να δείχνουν βιολογικό υλικό στις τηλεοράσεις, χωρίς να γνωρίζουν αν οι οικείοι τους γνωρίζουν σε ποιον ανήκει, σε ποιο παιδί ανήκει, και να το αναδημοσιεύουμε συνέχεια. Καλό είναι να προσέχουμε.

Αυτή ήταν μόνο η ένστασή μου. Όπως και ορισμένοι δεν έχουν πρόσβαση στη δικογραφία, και κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς βρήκαν αυτοί την πρόσβαση στη δικογραφία. Ποιος δίνει αυτές τις φωτογραφίες, ενημερώνει τι δείχνουν; Εγώ σαν οικογένεια, μαζί με τον αδερφό μου, θα κάνουμε τα πάντα να προφυλάξουμε τη μνήμη και την αξιοπρέπεια των παιδιών μου, το ξανατονίζω, των παιδιών μου και κανενός άλλου.

Από την αρχή σας το έχω πει ότι ο πληθυντικός με ενοχλεί. Δεν θα ασχοληθώ ποτέ με κανέναν, δεν θα ενοχλήσω κανέναν, αλλά όποιος με ενοχλήσει θα βρεθεί εκεί, από όπου και να προέρχεται. Εφόσον θέλουν να το μπλέξουν πολιτικά, άλλος να το εκμεταλλευτεί, άλλος για 5-10 like να εκμεταλλευτεί τα οστά των παιδιών μου. Σιγά σιγά και μπαίνουμε στη διαδικασία. Θα είμαι ακόμα πιο αυστηρός. Πλέον και η δίκη, μόλις θα μπούμε στη διαδικασία, στην εξέταση μαρτύρων, γιατί ακόμα καταθέτουν επιβάτες, όπως βλέπετε και εσείς παρακολουθείτε, και εμένα αυτή εδώ η δικάσιμη που ήρθα σήμερα, είναι μια δικάσιμη ανούσια».

«Είναι τα παιδιά τα οποία σωθήκανε, είναι παιδιά τα οποία πολλοί ήταν στα βαγόνια στα οποία είχαμε νεκρούς, αλλά είναι και πολλά παιδιά τα οποία βρισκόταν στα πίσω βαγόνια, τα οποία δεν είδαν και δεν κατάλαβαν πάρα πολλά.

Η αντίδραση μου είχε να κάνει με το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο το γνωρίζουμε πλέον ότι δεν προσέφερε τίποτα στη διάσωση, έστω και ενός επιβάτη. Το γνωρίζουμε πολύ καλά και φαίνεται στη φωτογραφία καθαρά, και όπως κατέθεσε και η μάρτυρας εκείνη τη δεδομένη στιγμή, πέρασε δίπλα από δύο τραυματίες και δεν έδωσε ούτε μία βοήθεια.

Αυτός ο συγκεκριμένος, για να ξέρετε και όλος ο κόσμος, έχει βραβευθεί με βραβείο ανδρείας στο Βατικανό, όπως έχει βραβευτεί και από την Βουλή των Ελλήνων. Εγώ ντρέπομαι όταν παιδιά φωνάζαν για βοήθεια, ορισμένοι κοιτούσανε… Και να σας πω και κάτι; Καλά έκαναν. Εκείνη την ώρα γινόταν ένας πόλεμος. Ίσως και αν τα παιδιά μου ήταν στη θέση τους, να προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο διαφυγής. Αυτό λέει η λογική και της επιβίωσης», πρόσθεσε.