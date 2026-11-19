Την ανάγκη η στήριξη της Συμμαχίας των Προθύμων προς την Ουκρανία να συνεχιστεί, ώστε η χώρα να βρεθεί στην όποια διαπραγμάτευση από την ισχυρότερη δυνατή θέση, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του, στη συνάντηση ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η επίτευξη εκεχειρίας, καθώς και μορατόριουμ πληγμάτων σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, αλλά και σε πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του για ναυτική εκεχειρία.

Επιπρόσθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία από την πρώτη μέρα του πολέμου.

Η Ευρώπη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο

Ως προς τον ρόλο της Ευρώπης, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε ότι όχι μόνο πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, τόσο στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων όσο και στην ουσία τους, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα ασφαλείας της.

Υπογράμμισε, δε, ότι η Ευρώπη σήμερα ξοδεύει περισσότερα για την άμυνά της και έχει ισχυρότερη συνείδηση και κουλτούρα ασφαλείας σε σχέση με το παρελθόν.