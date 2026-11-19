Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Καρδίτσα, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στη Θεσσαλία, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ είναι η αναζωογόνηση όλων των χωριών της Ελλάδας, η περιφερειακή ανάπτυξη και η ενίσχυση με φορολογικά κίνητρα της μεταποίησης. «Δεν έχει κανένα μέλλον η πατρίδα αν η ύπαιθρος ερημώσει», προειδοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Θέλω να αναλογιστούν όλοι οι πολίτες, ειδικά οι άνθρωποι της υπαίθρου, οι άνθρωποι της παραγωγής πόσο έχει δυσκολέψει η ζωή τους τα τελευταία χρόνια. Διότι η ύπαιθρος χωρίς τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς, δεν μπορεί να επιβιώσει. Ο Έλληνας παραγωγός είναι ο μόνος σε όλη την Ευρώπη που δεν γνωρίζει τι πρέπει να του δώσει το κράτος κάθε χρόνο από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και πότε θα το εισπράξει», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άρα, συνέχισε, δεν γνωρίζει πώς θα διαχειριστεί τα χρέη του, πώς θα οργανώσει το κόστος παραγωγής, πώς θα οργανώσει την οικονομική ζωή του αγώνα και του κόπου που κάνει κάθε χρόνο στο κτήμα του. «Στον ΕΛΓΑ», υπογράμμισε «δεν υπάρχει κανένας εκσυγχρονισμός του κανονισμού, στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει ένα ριφιφί εις βάρος σας, ενώ νομοθέτησαν και οργάνωσαν ένα τεράστιο σκάνδαλο που το πληρώνετε εσείς οι πραγματικοί παραγωγοί».

Μιλώντας στη συνέχεια σε συγκέντρωση κατοίκων της περιοχής, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Μετά επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ γιατί δεν δεχθήκαμε να μεταφέρουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Τους είπαμε πως αυτή η λύση είναι πρόχειρη και θα αποτύχει. Το αποτέλεσμα; Τα προηγούμενα χρόνια, έως τις 15 Ιουνίου είχε ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία κατάθεσης δηλώσεων ΟΣΔΕ. Φέτος ξεκίνησε 4 Αυγούστου αυτό που ολοκληρωνόταν στις 15 Ιουνίου. Το οικονομικό αποτύπωμα; Τα προηγούμενα χρόνια, 500 εκατ. ευρώ προκαταβολών είχαν κατατεθεί έως τις 30 Οκτωβρίου. Φέτος; Επτά εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η αποτυχία τους. Και την αποτυχία αυτή τη ζει στην τσέπη του ο παραγωγός. Για αυτό βλέπετε να ερημώνει η περιφέρεια, για αυτό συναντάμε παντού στην εκστρατεία μας χέρσα χωράφια. Πώς θα αντέξει η Ελλάδα με αυτή την κατάσταση στην ύπαιθρο;».

Ειδική αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και στις ζωονόσους, επισημαίνοντας: «Και μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει και η κατάρρευση του μηχανισμού του υπουργείου στη διαχείριση των ζωονόσων. Θυσιάστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ζώα. Διότι ο μηχανισμός πρόληψης προφύλαξης δεν λειτούργησε. Δεν είχαμε πρώτη χρονιά ευλογιά. Ούτε πρώτη φορά χρονιά αφθώδη πυρετό. Χρόνια τώρα, δεκαετίες. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, αλλά το κράτος είχε μηχανισμούς, σχέδια ανάσχεσης, ακόμα και την πρότασή μας, για τοπικούς μελετημένους εμβολιασμούς. Την προσπέρασαν, την αρνήθηκαν, και το αποτέλεσμα το ζείτε. Η αντικατάσταση του ζωϊκού κεφαλαίου και οι αποζημιώσεις καθυστερούν. Το αποτέλεσμα; Χρόνια τώρα βλέπουμε δημογραφικά να έχει πάθει μια μεγάλη ζημιά η ελληνική ύπαιθρος, να μεγαλώνει η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και τα χωριά μας να ερημώνουν».

Έστρεψε τα βέλη του, στη συνέχεια, στην ΝΔ, λέγοντας πως: «Περίμενε ένας Έλληνας πατριώτης από μία κυβέρνηση που χειρίστηκε 80 δισ. ευρώ κοινής αγροτικής πολιτικής ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης να αναζωογονήσει την ύπαιθρο, να κάνει σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Και αντ’ αυτού είδαμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ευτελισμό του ΕΛΓΑ, τις καθυστερήσεις των αποζημιώσεων και την κατάρρευση της διαδικασίας πρόληψης και διαχείρισης των ζωονόσων. Τα λέω αυτά γιατί όλα αυτά οδηγούν σε ένα πράγμα. Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Και για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα είναι να αναζωογονήσουμε όλα τα χωριά μας σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχει κανένα μέλλον η πατρίδα αν η ύπαιθρος ερημώσει».

Μιλώντας για την προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ, είπε: «Άρα η προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ για περιφερειακή ανάπτυξη, για ενίσχυση του γεωργού και του κτηνοτρόφου, για ενίσχυση με φορολογικά κίνητρα της μεταποίησης δεν είναι μια πολιτική επιλογή. Είναι εθνικό καθήκον και δεσμεύομαι από εδώ, από την Καρδίτσα, από το Προάστιο ότι θα κάνω ότι περνά από τα χέρια μου, για να ξανακάνω τα χωριά μας ζωντανά, τις κωμοπόλεις ζωντανές για να μείνουν εδώ και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, να εργαστούν και να έχουμε μέλλον ως χώρα». Για να καταλήξει τονίζοντας:«Γιατί ο σημερινός δρόμος είναι αδιέξοδος και καταστροφικός. Είναι ο δρόμος των ελίτ, πολιτικών και οικονομικών που περιφρονούν τον κόπο σας, τον αγώνα σας και τις θυσίες των γονιών σας, των παππούδων σας προκειμένου να καθίσουν και να στεριώσουν σε αυτή τη γη».

Σημειώνεται ότι, σήμερα στις 6 το απόγευμα, ο κ. Ανδρουλάκης θα έχει συνάντηση με πολίτες στο Κλειστό Γυμναστήριο Γυμνασίου Φαρκαδόνας.