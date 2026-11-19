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Να διερευνηθούν οι καταγγελίες για αστυνομική παρενόχληση στην τραυματισμένη διαδηλώτρια ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του.

«Αστυνομικός των ΜΑΤ χτυπά με γκλομπ και τραυματίζει σοβαρά διαδηλώτρια στο τέλος της πορείας της 17ης Νοέμβρη, χωρίς κανέναν λόγο όπως αποδεικνύει και σχετικό βίντεο. Η γυναίκα μεταφέρεται στο “Γεννηματάς” με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις», σημειώνει το κόμμα της Κουμουνδούρου

Επιπροσθέτως τονίζει ότι: «Εργαζόμενοι στο νοσοκομείο μεταφέρουν την επόμενη μέρα τις καταγγελίες της ίδιας, συγγενών και του δικηγόρου της, πως “άγνωστο” άτομο φωτογράφισε τα έγγραφα της νοσηλείας της, ενώ αστυνομικοί της Ασφάλειας την “επισκέφτηκαν” ζητώντας επίμονα να τη μεταφέρουν στη ΓΑΔΑ για να καταθέσει. Έναν τραυματισμένο άνθρωπο, θύμα βίας συναδέλφου τους».

«Η ηγεσία της ΕΛΑΣ είναι υποχρεωμένη να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα και να αναλάβει τις ευθύνες της. Και καλούμε τον κ. Χρυσοχοΐδη να αντιληφθεί επιτέλους ότι η αστυνομική βία και αυθαιρεσία δεν είναι ανεκτές. Οφείλει εξηγήσεις, πρώτος αυτός», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.