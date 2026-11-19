Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Real FM φιλοξενήθηκε η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, με τις επίμαχες δηλώσεις της για την επέτειο του Πολυτεχνείου, να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης. Επίσης, η κ. Λατινοπούλου αναφέρθηκε στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά με φόντο τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, καθώς και στο μεταναστευτικό ζήτημα με αφορμή τα κέντρα επιστροφών εκτός Ευρώπης.

Σχετικά με τις δηλώσεις της για το Πολυτεχνείο, ανέφερε ότι είναι υγιές στη δημοκρατία να έχουμε διαφορετικές απόψεις, σημειώνοντας ότι αυτά που λέει «είναι η πραγματικότητα και οι ιστορικές αλήθειες», ενώ έκανε λόγο για μύθους για το Πολυτεχνείο, που συντηρούνται όλα αυτά τα χρόνια από συγκεκριμένους. «Φυσικά και υπήρξαν νεκροί» απάντησε σε σχετική ερώτηση, συμπληρώνοντας πάντως ότι «δεν υπήρξαν νεκροί εντός του Πολυτεχνείου, διότι συντηρούνται συγκεκριμένοι μύθοι όλα αυτά τα χρόνια, όπως ότι υπήρχε μία Ηλένια, την οποία την έψαχναν, η οποία ήταν τελικά μοντέλο».

Η κ. Λατινοπούλου μίλησε για εξέγερση φοιτητών, παραδέχθηκε ότι η χούντα έστειλε τανκς στο Πολυτεχνείο, όμως υποστήριξε ότι το Πολυτεχνείο «δεν έριξε καμία Χούντα. Ήρθε μία σκληρότερη Χούντα του Ιωαννίδη, η οποία οδήγησε στο να χάσουμε τη μισή Κύπρο».

«Ουδείς αμφισβητεί αυτά τα οποία συνέβησαν. Απλά, έχουμε κουραστεί όλοι μας να ακούμε όλα αυτά τα χρόνια μύθους πάνω στο τι ακριβώς συνέβη, όσον αφορά το κίνημα των φοιτητών» τόνισε, προσθέτοντας ότι αυτοί οι μύθοι συντηρούνται και στις σχολικές γιορτές, που η Φωνή Λογικής ζητεί να καταργηθούν. «Να ξεκινήσουμε με τους μύθους. Το Πολυτεχνείο ανήκει στην Αριστερά: δεν ισχύει. Το Πολυτεχνείο ανήκει σε όλους τους Έλληνες δημοκράτες» είπε, διευκρινίζοντας ότι χαρακτήρισε βαρεμένους όσους πηγαίνουν στις πορείες.

«Όλοι αυτοί που βλέπετε, οι οποίοι είναι οργανωμένοι, πάνε να συντηρήσουν αυτούς τους συγκεκριμένους μύθους. Αυτοί που μιλάνε για εκατοντάδες νεκρούς. Γιατί στα σχολεία, αυτό το οποίο λένε όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι υπήρχαν εκατοντάδες, χιλιάδες νεκροί, κάτι το οποίο αποδείχθηκε πως ήταν από τα μεγαλύτερα ψέματα. Και δεν είναι βαρεμένοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και βάζουν την παλαιστινιακή σημαία στην πορεία για το Πολυτεχνείο δίπλα στην ελληνική και την κυπριακή; Δεν ντρέπονται; Σοβαρά τώρα; Και θέλετε να μου πείτε ότι δεν είναι ξεκάθαρο ότι εδώ μιλάμε για μια συγκεκριμένη ατζέντα; Φυσικά και είναι βαρεμένοι. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα» συνέχισε η κ. Λατινοπούλου, προσθέτοντας:

«Ο άλλος πήγε με μπλουζάκι Air Jordan και έκανε πορεία κατά της Αμερικής. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Δεν μπορεί να βγαίνουν και να λένε ότι διαδηλώνουν κατά της Αμερικής και να φοράνε αμερικάνικες μάρκες και δεν ξέρω ‘γω τι άλλο. Εγώ θέλω απλά να καταργηθεί η γιορτή (σ.σ. για το Πολυτεχνείο), να σταματήσουν τα παραμύθια τα οποία συντηρούνται όλα αυτά τα χρόνια και να ακουστούν οι αλήθειες. Κι οι καθηγητές, αν θέλουν, να πάρουν τους μαθητές τους κι αν τους δίνουν οι γονείς, να γίνονται εκδηλώσεις εκτός σχολικών ωρών».

Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά και το καλώδιο

Η συζήτηση πέρασε στα ελληνοτουρκικά, με την πρόεδρο της Φωνής Λογικής να καλείται να σχολιάσει τη ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου στον ΟΗΕ, ενώ ρωτήθηκε εάν εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπάρχει κίνδυνος από το τουρκολιβυκό μνημόνιο πώς εκτιμά ότι θα προχωρήσει η υπόθεση με το καλώδιο.

«Φυσικά και υπάρχει και κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει αποσαφηνιστεί όλα αυτά τα χρόνια από την κυβέρνηση, είναι το ποια θα ήταν η στάση αυτή της Ανατολικής Λιβύης και του Χαφτάρ. Όταν λοιπόν η Ανατολική Λιβύη γυρίζει την πλάτη ξαφνικά και αλλάζει στάση, εκεί καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτά τα ήρεμα νερά με την Τουρκία από τη μία πλευρά, που λένε ο κ. Γεραπετρίτης κι ο κ. Μητσοτάκης, και από την άλλη ότι το έχουμε λύσει με την Ανατολική Λιβύη και το Χαφτάρ, πάνε περίπατο. Δεν ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση με προβληματίζει η αυξανόμενη ένταση στη ρητορική της Τουρκίας, και από την άλλη έχουμε και μία ρηματική διακοίνωση από τη Γαλλία, που κατά την άποψή μου δεν έπρεπε καν να γίνει. Θα έπρεπε να αρκεστούμε, όπως και κάναμε, στη NAVTEX. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να προχωρήσουμε στο να κάνουμε συνομιλητή την Τουρκία. Και η ερώτησή μου είναι: ποιο ήταν το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης» τόνισε η κ. Λατινοπούλου.

«Το ζητούμενο για μένα είναι βασικά, το αν υπήρχε κάποια συνεννόηση με τη Γαλλία από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή, είχε ξεκαθαρίσει στη Γαλλία η ελληνική κυβέρνηση ότι δεν θα πρέπει να βγάλει τίποτα; Ας δημοσιεύσουν λοιπόν τη ρηματική διακοίνωση, να δούμε ολόκληρο το περιεχόμενό της, γιατί ξέρετε, ακόμα και μια λέξη, ακόμα και μια πρόταση την οποία μπορεί να αγνοούμε, να μην τη γνωρίζουμε γιατί δεν την έχουν δημοσιεύσει ολόκληρη, μπορεί να είναι αυτό ακριβώς το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει ειπωθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, ρωτώ: είχαν ξεκαθαρίσει στη Γαλλία ότι δεν θα έπρεπε να βγάλει το οτιδήποτε, έτσι ώστε να μην βρει το πάτημα η Τουρκία να βγάλει NAVTEX και να πει “από ‘δω και πέρα εγώ θα αποφασίζω”, διότι τώρα έχει δημιουργηθεί ένα κακό προηγούμενο. Εάν το γνώριζε λοιπόν η Γαλλία και το είχαν συνεννοηθεί ήδη με την ελληνική κυβέρνηση, κακώς το έκανε και κακώς δεν βγήκαν να την εγκαλέσουν ο υπουργός Εξωτερικών κι ο Έλληνας Πρωθυπουργός» συνέχισε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

«Εάν το έκανε χωρίς να έχουν συνεννοηθεί, χωρίς να υπάρχει καμία προσυζήτηση, τότε εδώ μιλάμε για ανικανότητα από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Εάν ήταν θετική για την Ελλάδα, δεν θα έδινε στη δημοσιότητα τη ρηματική διακοίνωση; Γιατί να βγει όμως; Δεν θα έπρεπε να γίνει καμία απολύτως κίνηση από πλευράς της Γαλλίας. Είμαι απολύτως ξεκάθαρη σε αυτό. Καμία κίνηση. Μόνο NAVTEX από τη δική μας πλευρά και τίποτα παραπάνω. Η Γαλλία να προχωρήσει κανονικά, αλλά περιμένουμε να τη δημοσιεύσουν ολόκληρη για να τη δούμε και να μας απαντήσουν εάν η Γαλλία ενήργησε χωρίς τη συγκατάθεση της Ελλάδας ή εάν την έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια. Θέλουμε να γνωρίζουμε, διότι ή μιλάμε για ανικανότητα ή για κάτι πολύ χειρότερο το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θέλω καν να το σκεφτώ» πρόσθεσε.

Η Γαλλία, σημείωσε, «θα έπρεπε να σέβεται – εάν τυχόν ξαναλέω υπήρχε κάποια συζήτηση προηγουμένως με την ελληνική κυβέρνηση- αυτό το οποίο ζητάει η Ελλάδα. Διότι εδώ μιλάμε για τα δικά μας ελληνικά συμφέροντα σε κάθε περίπτωση, και το Αιγαίο είναι ελληνικό. Δεν το διαπραγματευόμαστε αυτό. Άρα λοιπόν, όταν μία χώρα, όπως η Ελλάδα, ζητάει κάτι πολύ ξεκάθαρο, εάν το ζήτησε, θα έπρεπε απολύτως να το σεβαστεί και να μην κάνει καμία περαιτέρω κίνηση».

Τι είπε για το μεταναστευτικό

Σχετικά με το μεταναστευτικό η κ. Λατινοπούλου δήλωσε ικανοποιημένη με τις ανακοινώσεις για το return hub στη Ρουάντα, κάνοντας λόγο για ένα πρώτο βήμα.

«Είμαστε οι μόνοι που το λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, την ώρα που έβγαινε ο κ. Καιρίδης και η κ. Βούλτεψη και πολλοί άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία και με έβριζαν. Έλεγαν ότι είμαι ακροδεξιά, ότι αυτά δεν γίνονται, ότι είμαι λαϊκίστρια, ότι είναι ακραία πράγματα κι ότι η Ευρώπη αυτά δεν τα κάνει. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή τους, θέλω όμως εδώ να τονίσω την υποκρισία, το πώς κάνουν τις κωλοτούμπες τελικά, και πώς κορόιδευαν όλα αυτά τα χρόνια τον κόσμο στον οποίο απευθύνονταν. Διότι τελικά αποδεικνύεται ότι μάλλον γίνονται. Άρα, όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε μια κακιά Ευρώπη η οποία δεν άφηνε και όσοι ζητούσαμε κάτι τέτοιο, ήμασταν οι ακραίοι, οι φασίστες, οι ρατσιστές, οι ξενοφοβικοί, όπως μας έλεγαν. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, είναι αυτό ακριβώς που εμείς προτείναμε όλα αυτά τα χρόνια. Οι λαθρομετανάστες που έχουν έρθει και ζουν στην Ευρώπη σήμερα, πρέπει σε μεγάλο βαθμό να απελαθούν, διότι οι περισσότεροι από αυτούς κακώς έχουν λάβει άσυλο, και δεν πρέπει να συνεχίσουμε στην ίδια λογική, την ώρα που η Ευρώπη συρρικνώνεται οικονομικά, δημογραφικά και σε επίπεδο επιχειρήσεων, βιομηχανίας, πρωτογενούς τομέα κλπ. Λες και έχουμε την πολυτέλεια να πληρώνουμε τον κάθε λαθρομετανάστη, ο οποίος εισβάλλει στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας ή της Ιταλίας, μένει και κάνει γκέτο, μένει και παίρνει επιδόματα, μένει και μπορεί να εγκληματήσει, μένει και δεν ξέρουμε από πού κρατάει σκούφια του κι αν έχει εγκληματήσει ή ανήκει σε κάποια τρομοκρατική οργάνωση. Τότε όμως, όλοι αυτοί ήτανε λάτρεις της πολυπολιτισμικότητας. Τότε όλοι αυτοί ήθελαν πάρα πολύ να δουν Αφγανούς, Πακιστανούς, Σομαλούς, Σουδανούς στις χώρες μας, γιατί αυτό το θεωρούσαν πολυπολιτισμικότητα. Τώρα το τι πολιτισμό φέρνουν αυτές οι χώρες, αφήστε με να αμφιβάλλω. Πώς θα συγκρίνουμε τον δυτικό πολιτισμό με το Αφγανιστάν, που οι γυναίκες έχουν ίση αξία με ένα έπιπλο μεταχειρισμένο; Τι πολιτισμός είναι αυτός όταν εκεί η γυναίκα δεν μπορεί να μιλήσει; Τι πολιτισμός είναι αυτός όταν εκεί μπορούν να βιάζουν μια γυναίκα;» κατέληξε η κ. Λατινοπούλου.