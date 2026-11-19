Στις 30 Νοεμβρίου θα δοθεί η ετήσια επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

«Τέλος του μήνα… 30 Νοεμβρίου έρχεται η επιστροφή ενοικίου σε 1 εκατ. συμπολίτες μας, σε 70.000 περισσότερους από ό,τι πέρυσι. Θα πάρουν το επίδομα 1 εκατ. συμπολίτες μας έως και 800 ευρώ, όσο δηλαδή είναι το ενοίκιό τους μέχρι και τα 800 ευρώ, συν 50 ευρώ για κάθε παιδί που έχουν. Εάν το ενοίκιο κάποιου είναι 400 ευρώ και έχει 2 παιδιά τότε δεν θα πάρει 500 ευρώ αλλά τα 400 ευρώ που είναι το ενοίκιο. Εάν το ενοίκιο κάποιου είναι 1.000 ευρώ και έχει 2 παιδιά, τότε θα πάρει 900 ευρώ. Δηλαδή τα 800 ευρώ +50 ευρώ + 50 ευρώ για κάθε παιδί .Οπότε 30 του μηνός, 30 Νοεμβρίου επιστροφή ενοικίου» τόνισε.

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Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Ακόμη οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Ο υπολογισμός

Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Το ανώτατο όριο είναι τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και προσαυξάνεται 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Καθοριστικό ρόλο στον υπολογισμό της ενίσχυσης διαδραματίζουν τόσο το ύψος του δηλωμένου ενοικίου όσο και η χρονική διάρκεια της μίσθωσης μέσα στο έτος αναφοράς.

Ουσιαστικά ένας ενοικιαστής που πλήρωσε ενοίκιο για ολόκληρο το έτος δεν θα λάβει απαραίτητα το ίδιο ποσό με κάποιον που μίσθωσε κατοικία για λίγους μήνες, ακόμη και αν το μηνιαίο μίσθωμα είναι ίδιο. Διευκρινίζεται πως, η ενίσχυση δεν ισοδυναμεί υποχρεωτικά με ένα πλήρες μηνιαίο ενοίκιο, αλλά υπολογίζεται αναλογικά με βάση τα πραγματικά ποσά που έχουν καταβληθεί και δηλωθεί.

Τι ισχύει για τη φοιτητική κατοικία

Έως 1.600 ευρώ μπορεί να είναι το ποσό της επιστροφής ενοικίου σε οικογένειες που, εκτός από την κύρια κατοικία τους, επιβαρύνονται και με ενοίκιο για τη στέγαση παιδιού που σπουδάζει σε άλλη πόλη.

Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και επιπλέον έως 800 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα σχετικά κριτήρια.

Τα κριτήρια

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι πολίτες για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου είναι τα εξής:

(Το εισόδημα)

Για τους άγαμους, το εισοδηματικό όριο είναι 25.000 ευρώ,

Για τους έγγαμους, το αντίστοιχο όριο είναι στις 35.000 ευρώ. Δίνεται επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Στην περίπτωση των μονογονεϊκών οικογενειών, το εισοδηματικό όριο αναφέρεται ότι διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με πρόσθετη προσαύξηση 5.000 ευρώ υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

(Η περιουσία)

Το περιουσιακό όριο είναι 120.000 ευρώ για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό με προσαυξήσεις ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Στον σχετικό έλεγχο συνυπολογίζεται η ακίνητη περιουσία, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών και οικοπέδων, όπως αυτή αποτυπώνεται στα φορολογικά στοιχεία.

Οι έλεγχοι και οι κυρώσεις για ανακριβείς δηλώσεις

Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση τα ποσά που έχουν καταχωριστεί στις φορολογικές δηλώσεις και στα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.

Διευκρινίζεται πως, όσοι δηλώσουν ανακριβώς μεγαλύτερη δαπάνη από εκείνη που πραγματικά κατέβαλαν, προκειμένου να εισπράξουν υψηλότερη ενίσχυση, τότε θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες. Ενδεικτικά αναφέρεται πως εάν διαπιστωθεί πως τα στοιχεία είναι ψευδή, τότε προβλέπεται επιστροφή της ενίσχυσης με τόκο και αποκλεισμός από το μέτρο για διάστημα 3 ετών.

Για ποιους θα είναι διπλή η επιστροφή ενοικίων

Επιστροφή δύο ενοικίων ύψους έως και 1.600 ευρώ θα δοθεί σε γιατρούς, σε νοσηλευτές και σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε περιοχές της περιφέρειας. Ο στόχος του μέτρου είναι η ελάφρυνση του κόστους στέγασης για εργαζομένους που καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν ήδη λάβει την επιστροφή που αντιστοιχούσε στα ενοίκια του 2024, ενώ η επόμενη καταβολή αφορά τις δαπάνες στέγασης του 2025.