Άνοιξε η πλατφόρμα για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Erasmus+ 2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν περισσότερα από 5,3 δισ. ευρώ για ευρύτερες ευκαιρίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, όπως ανακοίνωση σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες.

Το πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης σε δράσεις που σχετίζονται με τη διασυνοριακή κινητικότητα για σπουδές, την κατάρτιση και τον εθελοντισμό, τη συνεργασία, την πολιτική και την καινοτομία, καθώς και σε δραστηριότητες Jean Monnet.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις

Αίτηση για χρηματοδότηση μπορούν υποβάλουν οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού, όπως σχολεία, πανεπιστήμια, επαγγελματικά κέντρα, η κοινωνία των πολιτών και ομάδες νέων. Τα άτομα, όπως οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτικοί ή οι νέοι, μπορούν να συμμετέχουν μέσω αυτών των οργανισμών.

Η πρόσκληση είναι η πρώτη που ξεκινά τη χρηματοδότηση της προτεραιότητας της δέσμης μέτρων για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες «Erasmus+ για όλους» όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες, τους εκπαιδευτικούς, την εκπαίδευση και την κατάρτιση που είναι έτοιμη για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την επαγγελματική αριστεία.

Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2027

Σύμφωνα με τη φετινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων, οι ευρωπαϊκές συμπράξεις για τη σχολική ανάπτυξη θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης και της διδασκαλίας τουλάχιστον μίας βασικής δεξιότητας -του αλφαβητισμού, των μαθηματικών, των θετικών επιστημών, της ψηφιακής τεχνολογίας ή της ιδιότητας του πολίτη. Τα σχολεία και οι σχολικές αρχές, μαζί με τις ενώσεις εκπαιδευτικών και γονέων και τους κοινωνικούς εταίρους, θα συνεργαστούν στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων εταιρικών σχέσεων. Οι συμπράξεις αυτές προετοιμάζουν το έδαφος για τις συμμαχίες ευρωπαϊκών σχολείων, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες ως νέα δράση του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2028-2034.

Σύμφωνα με το θεματολόγιο της ΕΕ για τους εκπαιδευτικούς, η πρόσκληση εγκαινιάζει μια νέα γενιά Ακαδημιών Εκπαιδευτικών Erasmus+. Οι Ακαδημίες θα παρέχουν αναγνωρισμένη μάθηση σχετικά με τις προκλήσεις που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί: διδασκαλία με ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη, διδασκαλία σε διάφορες τάξεις, διαχείριση τάξεων και άγχους, συνεργατική ηγεσία και δημοκρατία και ανθεκτικότητα.

Εστιάζοντας στην τεχνητή νοημοσύνη

Επιπλέον, το 2027 τα έργα συνεργασίας του Erasmus+ θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τον γραμματισμό στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, την υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδασκαλία, την ετοιμότητα των ιδρυμάτων όσον αφορά την Τεχνητής Νοημοσύνης, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τις υγιεινές ρουτίνες χρόνου μπροστά σε οθόνες, καθώς και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Η πρόσκληση του 2027 χρηματοδοτεί επίσης νέα κέντρα επαγγελματικής αριστείας – διακρατικές συμπράξεις παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), εταιρειών και δημόσιων αρχών, με έως 4 εκατ. ευρώ έκαστο. Για πρώτη φορά, θα υποστηρίξει μια Ευρωπαϊκή Κοινότητα Πρακτικής που θα συγκεντρώνει όλα τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας για την προώθηση της συνεργασίας και της αμοιβαίας μάθησης.

Το Erasmus+ θα στηρίξει επίσης την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων στην ΕΕΚ. Οι συμμαχίες για την καινοτομία επικεντρώνονται εκ νέου στη συνεργασία μεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης και της βιομηχανίας για την κάλυψη των ελλείψεων δεξιοτήτων σε στρατηγικούς τομείς.

Ενίσχυση της διεθνούς διάστασης του Erasmus+

Από το 2027, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία θα συνδεθούν με το πρόγραμμα Erasmus+, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με όλους τους όρους της αντίστοιχης συμφωνίας σύνδεσης. Οι οργανισμοί και οι συμμετέχοντες από τις χώρες αυτές θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της φετινής πρόσκλησης και να συνεργαστούν με τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα υπό τους ίδιους όρους. Οι οργανισμοί που είναι ήδη διαπιστευμένοι στο πλαίσιο του Erasmus+ μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση από το 2027 για επαναδιαπίστευση που καλύπτει την περίοδο 2028-2034, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της μαθησιακής κινητικότητας στο επόμενο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, τα δίκτυα Jean Monnet για την εξωτερική πολιτική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα στηρίξουν τον δημόσιο και ακαδημαϊκό διάλογο σχετικά με τις σχέσεις της ΕΕ με τον Καναδά. Σκοπός των δικτύων είναι να παρέχουν τακτική ανατροφοδότηση σχετικά με τις πλέον προηγμένες και καινοτόμες πρακτικές στον τομέα, υποστηρίζοντας και προσθέτοντας αξία στη συζήτηση.

Το Erasmus+ θα συνεχίσει, επίσης, να στηρίζει Ουκρανούς εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς στην Ουκρανία, καθώς και Ουκρανούς που έχουν εκτοπιστεί στην ΕΕ ή σε χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Εκτός από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Erasmus+, και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά την προετοιμασία για τη δημιουργία ενός νέου δικτύου συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών της ΕΕ.

Οι πειραματισμοί ευρωπαϊκής πολιτικής του Erasmus+ θα δημοσιευθούν ακόμη φέτος για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών υποστήριξης που θα δοκιμαστούν σε 30 περιφέρειες. Δύο άλλοι πειραματισμοί πολιτικής θα δημοσιευθούν πριν από το τέλος του έτους, οι οποίοι θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας για την εκπαιδευτική τεχνολογία και στη δοκιμή κλιμακούμενων εφαρμογών ΤΝ για εξατομικευμένη μάθηση και διαμορφωτική αξιολόγηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Πρακτικές πληροφορίες

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Erasmus+ μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες ανάπτυξης και δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής βελτίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού τους, της ανάπτυξης οργανωτικών ικανοτήτων και της δημιουργίας διακρατικών συνεργατικών εταιρικών σχέσεων με οργανισμούς από άλλες χώρες με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων αποτελεσμάτων ή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Τα άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες του Erasmus+ μπορούν να το πράξουν είτε υποβάλλοντας απευθείας αίτηση για ορισμένες δράσεις είτε υποβάλλοντας αίτηση μέσω οργανισμού που αποτελεί μέρος σχεδίου Erasmus+.

Οι περισσότερες αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε εθνικούς οργανισμούς σε κάθε συνδεδεμένη χώρα της ΕΕ ή του Erasmus+. Ορισμένες δράσεις, όπως οι μεγάλες συμπράξεις συνεργασίας Jean Monnet, τελούν υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Επένδυση 5,3 δισ. ευρώ για όλες τις χώρες της ΕΕ

«Το Erasmus+ είναι επένδυση στην ενότητα της Ευρώπης. Δίνει στους ανθρώπους τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση να χτίσουν το μέλλον τους, δημιουργώντας παράλληλα μακροχρόνιους δεσμούς που υπερβαίνουν τα σύνορα. Με πάνω από 5,3 δισ. ευρώ το 2027, θέλουμε να δώσουμε αυτή την ευκαιρία σε περισσότερους ανθρώπους, σε κάθε στάδιο της ζωής τους, και να ενισχύσουμε τη συνεργασία, τόσο εντός Ευρώπης, όσο και με τους διεθνείς μας εταίρους. Ευκαιρίες που οι άνθρωποι μπορούν να δουν και να χρησιμοποιήσουν — αυτό είναι το πρώτο βήμα για μια ισχυρότερη Ευρώπη», τόνισε σε δήλωσή της η εκτελεστική αντιπρόεδρος για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου.

«Μία ευκαιρία αρκεί για να αλλάξει ένας νέος άνθρωπος το πώς βλέπει το μέλλον του. Μια ευκαιρία να ταξιδέψει, να γνωρίσει νέους ανθρώπους, να ανακαλύψει ένα ταλέντο του ή να κάνει τη φωνή του να ακουστεί, μπορεί να του δώσει την αυτοπεποίθηση να κυνηγήσει φιλοδοξίες που δεν θεωρούσε ποτέ εφικτές. Αυτή είναι η δύναμη του Erasmus+. Με την πρόσκληση του 2027, θέλουμε να ανοίξουμε ακόμα περισσότερες πόρτες, ιδίως για τους νέους και τις νέες που διαφορετικά μπορεί να μην είχαν ποτέ αυτή την ευκαιρία», υπογραμμίζει σε παράλληλη δήλωσή του, ο επίτροπος Διαγενεακής Δικαιοσύνης, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γκλεν Μικάλεφ.

Πλήρεις λεπτομέρειες διατίθενται στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ για το 2027

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide