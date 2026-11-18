Η υγεία της Μαρίνας είναι πλέον σε κρίσιμη κατάσταση στο νέο επεισόδιο της σειράς “Μια γυναίκα” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Η ξαφνική συνάντηση της Ελισάβετ με τα εγγόνια της, τους αναστατώνει όλους. Εκείνη κατηγορεί τον Κωστή ότι ενεργεί πισώπλατα, ενώ εκείνος αγωνίζεται να χαλαρώσει την ατμόσφαιρα.

Η Ελισάβετ προσπαθεί να πλησιάσει λίγο τα παιδιά, αλλά δεν θα προλάβει. Η συνάντησή της με την Μαρίνα, μόνο καταστροφή θα φέρει στην ήδη διαλυμένη σχέση τους, που θα ολοκληρωθεί με την άφιξη της Εύας.

Η Εύα παλεύει μάταια να πείσει την Μαρίνα πως δεν θα τους έκανε ποτέ κακό. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν το άδοξο τέλος της γνωριμίας τους με τους παππούδες.

Ο Κωστής στηρίζει την Ελισάβετ που βασανίζεται από ενοχές. Το ίδιο κι η Εύα, που για άλλη μια φορά εξαφανίζεται απ’ το σπίτι. Η Μαρίνα εμπιστεύεται τα παιδιά στον Μάρκο, ενώ έξω απ’ το σπίτι, φτάνει άγρια δαρμένος και αιμόφυρτος ο Αργύρης. Η Μαρίνα τον φροντίζει κι εκείνος της μιλά για τον πατέρα της.

Η Εύα επιστρέφει χαράματα, ενώ η Μαρίνα ξυπνά με πυρετό και απόλυτη αδυναμία. Ο Μάρκος αναλαμβάνει τα παιδιά, ο Γιάννης το μαθαίνει κι οι δυο τους θα αναγκαστούν να συνεργαστούν για να την πάνε στον Κυριάκο.

Η Ελισάβετ ζητά απ’ την Εύα να την εμπιστευθεί και να της μιλήσει, για να ακούσει από εκείνη, μια αβάσταχτη ομολογία.

Τα παιδιά με τη γιαγιά και τον παππού, για πρώτη φορά

Η Μαρίνα μόλις γνωρίζει την Εύα, την διώχνει μακριά τους

Η Μαρίνα ξεσπά…

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