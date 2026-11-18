Για πρώτη φορά αποτυπώνονται σε πόρισμα των διορισμένων δικαστικών πραγματογνωμόνων από τη ΔΑΕΕ ευθύνες και για την εταιρεία φυσικού αερίου, σχετικά με τη φονική έκρηξη στην Πλάκα. Οι πραγματογνώμονες Τάσος και Χρήστος Δέδες ολοκλήρωσαν και κατέθεσαν το πολυσέλιδο πόρισμα τους στη δικαιοσύνη.

Όπως αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1, σε αυτό επισημαίνουν πως, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η εγκατάσταση δεν θα έπρεπε να είναι εσωτερική δηλαδή στο κλιμακοστάσιο χωρίς εξαερισμό, αλλά εξωτερική.

Μάλιστα γίνεται διεξοδική αναφορά στην κείμενη νομοθεσία και τονίζουν πως από το 2015 έπρεπε η εταιρεία του φυσικού αερίου ως αρμόδιος φορέας να είχε εκτιμήσει τη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Πρόκειται για μια κρίσιμη παράμετρο για την εξέλιξη της υπόθεσης. Όπως αναφέρεται μάλιστα, άλλες δύο φορές είχε εντοπιστεί διαρροή στο ακίνητο το 2009 και το 2011.

Στην έκθεση περιλαμβάνεται και έγγραφο αναφοράς ελέγχου από τον πάροχο στο οποίο αναφέρεται πως υπάρχει ανάγκη θυρίδων εξαερισμού στην εγκατάσταση αυτή. Είχαν εντοπίσει από τότε αυτήν την ανάγκη.

Το πόρισμα αυτό είναι βέβαιο πως ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για τη συμμόρφωση των παλαιών οικιακών εγκαταστάσεων αερίου με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά την βασική αιτία της φονικής έκρηξης, επιβεβαιώνονται πλήρως όσα είχαν αποτυπώσει στο δικό τους πόρισμα οι εξειδικευμένοι ερευνητές της Πυροσβεστικής για τους 3 κλέφτες του χαλκού που προκάλεσαν τη μοιραία διαρροή.

Από την πλευρά της εταιρείας αναφέρεται πως το 1992 που έγινε η εγκατάσταση ίσχυε άλλη νομοθεσία και ότι στο μοιραίο κλιμακοστάσιο στον μετρητή υπήρχε μιας μορφής εξαερισμός. Ένα άνοιγμα όπως μας είπαν. Η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.