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Ένα από τα παράδοξα των φορολογικών δηλώσεων του 2025 για τα νομικά πρόσωπα ήταν πως περίπου 2 στις 3 επιχειρήσεις στην Ελλάδα δήλωσαν ζημιές, μηδενικά κέρδη ή μηνιαία κερδοφορία που δεν ξεπερνούσαν τα 800 ευρώ. Ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν ότι δεκάδες χιλιάδες εταιρείες δήλωσαν πως δεν είχαν ούτε 1 ευρώ έσοδα.

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων:

οι 141.198 επιχειρήσεις από 382.325 που είναι συνολικά δήλωσαν ζημιές. Ο αριθμός αντιστοιχούσε στο 37%.

ενώ άλλες 79.288 επιχειρήσεις εμφάνισαν μηδενικά κέρδη . Αυτό σε ποσοστό μεταφράστηκε στο 21%.

. Αυτό σε ποσοστό μεταφράστηκε στο 21%. 40.035 επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στο 10,5% του συνόλου, δήλωσαν μηνιαία κέρδη έως 800 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε σε περίπου 9.600 ευρώ σε ετήσια βάση.

Αθροιστικά, 260.521 επιχειρήσεις εμφάνισαν ζημιές, μηδενική κερδοφορία ή κέρδη που δεν υπερβαίνουν τα 800 ευρώ μηνιαίως. Ο αριθμός μεταφράστηκε σχεδόν στο 68% του συνόλου,

Οι επιχειρήσεις χωρίς έσοδα

Ακόμη τα ίδια στοιχεία έδειξαν πως 75.109 εταιρείες είχαν μηδενικά έσοδα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχούσε, περίπου σε 1 στις 4 επιχειρήσεις. Αυτό αφορά σε νομικά πρόσωπα που, παρά του ότι εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στο επιχειρηματικό μητρώο και υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, δεν εμφανίζουν ούτε 1 ευρώ εσόδων κατά τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο.

Αξιοσημείωτο είναι δε πως το 2012, στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, το 55% των επιχειρήσεων εμφάνιζε ζημιές ή μηδενικό οικονομικό αποτέλεσμα. Το 2021, όταν στα οικονομικά αποτελέσματα αποτυπώνονταν οι συνέπειες της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων στην επιχειρηματική δραστηριότητα, το αντίστοιχο ποσοστό είχε φτάσει στο 68%.

Στις φορολογικές δηλώσεις του 2025, το ποσοστό ήταν στο 58%. Αυτό παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρόλο που διαφοροποιούνται οι οικονομικές συνθήκες σε σχέση με τις δύο προηγούμενες περιόδους.

Από τη σύγκριση προέκυψε πως περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις εξακολουθούν να δηλώνουν ζημιές ή μηδενικά κέρδη, τόσο σε περιόδους βαθιάς οικονομικής κρίσης όσο και σε περιόδους ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας.

Εάν το φαινόμενο καταγραφόταν μόνο σε 1 χρονιά, θα μπορούσε να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, όπως στην υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας ή η στην πραγματοποίηση των μεγάλων επενδύσεων που επηρεάζουν τα λογιστικά αποτελέσματα.

Τα στοιχεία αφορούσαν το σύνολο των νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονταν ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες.