Από συνεχή περιστατικά διαρρήξεων φαίνεται πως μαστίζεται η περιοχή Φούρεσι στα Γλυκά Νερά. Το τελευταίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να επικρατεί ιδιαίτερη ανησυχία και αγανάκτηση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με την καταγγελία κατοίκου της περιοχής που φιλοξενεί το irafina, η νέα διάρρηξη σημειώθηκε μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων λεπτών, από τις 19:20 έως τις 19:24, με τον ίδιο να κάνει λόγο για ακόμη ένα περιστατικό από ομάδα δραστών που, όπως υποστηρίζει, έχει απασχολήσει επανειλημμένα την περιοχή.

Ο κάτοικος εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι τόσο η αστυνομία όσο και ο δήμος είναι ενήμεροι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα για τα αλλεπάλληλα περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει, όπως αναφέρει, αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του κάνει λόγο για όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι γνωστό και καταγεγραμμένο, ενώ υποστηρίζει ότι τα περιστατικά κλοπών στην περιοχή είναι πολλαπλά.

Παράλληλα, εκφράζει την αγανάκτησή του για τον ανεπαρκή φωτισμό, καθώς θεωρεί ότι η κατάσταση έχει μετατρέψει μια μέχρι πρότινος όμορφη και ήσυχη συνοικία της Ανατολικής Αττικής σε έναν τόπο όπου οι κάτοικοι αισθάνονται ανασφαλείς ακόμη και μέσα στις ίδιες τους τις γειτονιές.

Το μήνυμα του κατοίκου είναι χαρακτηριστικό:

«Καταντήσατε μια όμορφη συνοικία της Ανατολικής Αττικής έναν κατασκότεινο, ανασφαλή τόπο για τους κατοίκους, αλλά παράδεισο για τα κάθε λογής αποβράσματα. Συγχαρητήρια σε όλους τους “υπεύθυνους”».