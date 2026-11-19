Ο «νόμος Βενγκέρ» πιθανότατα πλησιάζει στο τέλος του, καθώς η δοκιμαστική εφαρμογή του, από τις αρχές Απριλίου, στο καναδικό πρωτάθλημα, που είχε ως στόχο να φέρει «επανάσταση» στο οφσάιντ, δεν έχει τ΄αναμενόμενα αποτελέσματα και αναμένεται να εγκαταλειφθεί. Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα αυτής της δοκιμαστικής φάσης παρουσιάσθηκαν πρόσφατα στην συμβουλευτική επιτροπή του IFAB, του φορέα που διέπει τους Κανόνες του Παιχνιδιού, και σύμφωνα με τους New York Times, η γενική άποψη ήταν ότι η αλλαγή μόνο χειροτέρεψε το παιχνίδι.

«Η γενική άποψη ήταν ότι αυτός ο νέος κανόνας οφσάιντ δεν λειτούργησε», δήλωσε μια πηγή στους New York Times και πρόσθεσε: «Οι άμυνες υποχώρησαν και σημειώθηκαν λίγα γκολ, μερικά από τα οποία, παρεμπιπτόντως, φαίνονταν περίεργα».

Τι είναι ο «νόμος Βενγκέρ»

Σύμφωνα με τον «νόμο Βενγκέρ», που υποστήριξε ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ, είναι ένας νέος κανόνα οφσάιντ σύμφωνα με τον οποίο, εφόσον δεν υπάρχει ορατό διάστημα, μεταξύ του επιτιθέμενου παίκτη και του τελευταίου αμυντικού, ο επιτιθέμενος παίκτης δεν θεωρείται εκτεθειμένος.

Μια άλλη πηγή είπε στην αμερικανική εφημερίδα ότι ακόμη και ο Βενγκέρ δεν πείστηκε από τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών, ενώ άλλοι παρατηρητές, θεώρησαν ότι η εισαγωγή της ημιαυτόματης ανίχνευσης οφσάιντ, έχει λύσει πολλά από τα προβλήματα που σχετίζονται με αυτόν τον κανόνα.