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Απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ζήτησε την παραίτησή του με αφορμή τη συζήτηση για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, επιχείρησε να δώσει το πρωί της Πέμπτης (19/11) ο Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω επίθεσης που εξαπέλυσε για την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να τον κατηγορεί για παλαιότερες δηλώσεις του, την ώρα που δέχεται στις τάξεις του τη Νίνα Κασιμάτη, η οποία, όπως ανέφερε, είχε χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις για στελέχη του κόμματος.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να με κατηγορεί εμένα για παλαιότερα την ημέρα που πήρε την Κασιμάτη που τους έλεγε προδότες», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια έστρεψε τα πυρά του προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Ο Ανδρουλάκης από την ώρα που δέχθηκε την Κασιμάτη, δεν είναι τόσο εύκολα στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα. Η κυρία Κασιμάτη τους είπε προδότες και τον Γιώργο Παπανδρέου, δολοφόνο, δεν είναι τόσο απλό. Παρακαλώ πολύ να κατεβάσει λίγο τους τόνους και αν θέλει να μιλάμε πολιτικά για τα προβλήματα του κόσμου».

Με αυτόν τον τρόπο ο κ. Γεωργιάδης επιχείρησε να αντικρούσει την κριτική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Η κ. Κασιμάτη πάντως ζήτησε συγγνώμη για αναρτήσεις που είχε κάνει κατά το παρελθόν.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε και στο ζήτημα που προκάλεσε την αντιπαράθεση, δηλαδή τις αναφορές του στο πόρισμα Τσεβά για τα θύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Όπως υποστήριξε, η θέση του ήταν ξεκάθαρη και δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη νεκρών.

«Εγώ απάντησα πιστεύω πολύ λογικά ότι με καλύπτει το πόρισμα Τσεβά. Αυτό είναι το επίσημο πόρισμα του κράτους, περιλαμβάνει 34 νεκρούς και πάνω από 1.000 τραυματίες, με βάση αυτό έγινε η δίκη και οι καταδίκες».