«Αναταράξεις» εντός του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η μετεγγραφή της Νίνας Κασιμάτη, η οποία ανακοινώθηκε και επίσημα μετά τη συνάντησή της με τον Νίκο Ανδρουλάκη τη Δευτέρα.

Αιχμές για την κατεύθυνση της προσπάθειας διεύρυνσης άφησε το βράδυ της Τρίτης (17/11) με ανάρτησή του στο Facebook το στέλεχος της Επιτροπής Συμπαράταξης, Γιώργος Σακελλίων.

Ο Γιώργος Σακελλίων επέλεξε να δημοσιοποιήσει τις «ενστάσεις» του καλώντας την κυρία Κασιμάτη να κάνει την αυτοκριτική της και τη Χαριλάου Τρικούπη να ξεκαθαρίσει τις προτεραιότητές της. Χωρίς να αμφισβητεί την ανάγκη διεύρυνσης ή το δικαίωμα όσων επιστρέφουν να διεκδικήσουν εκ νέου την εκλογή τους υποστηρίζει ότι η διεύρυνση προς τα αριστερά έχει πλέον εξαντλήσει τα όριά της και επισημαίνει ότι το μεγάλο στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πλέον στον χώρο του Κέντρου και της Κεντροδεξιάς.

Ο κ. Σακελλίων πάντως υποστηρίζει τη θέση στροφής προς το Κέντρο επιμένοντας στην ανάγκη προσέλκυσης δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της ΝΔ.

Η ανάρτηση

«Διαβάζω πολλά για την πρόσφατη επιστροφή μιας βουλευτού στο ΠΑΣΟΚ. Ας ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, μερικά πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφικό κόμμα αν φοβάται τη διεύρυνση. Η διεύρυνση είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αποτελέσει αξιόπιστη πρόταση εξουσίας. Όποιος προσχωρεί σε ένα κόμμα αποδέχεται τις αρχές και την ιδεολογία του. Δεν σημαίνει ότι το κόμμα προσαρμόζει την ταυτότητά του σε κάθε νέο πρόσωπο. Και όταν κάποιος έχει προηγουμένως απαξιώσει δημόσια τον χώρο στον οποίο σήμερα επιστρέφει, καλό είναι να εξηγήσει τι άλλαξε.

Η πολιτική συνέπεια απαιτεί αυτοκριτική. Δεν πιστεύω στα κομματικά στεγανά ούτε στις απαγορεύσεις συνύπαρξης. Στο ΠΑΣΟΚ πάντα συνυπήρξαμε άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις, ακόμη και έντονες αντιθέσεις. Από πολιτικές, συμπεριφοράς μέχρι πολιτισμικές. Δεν μας εμπόδισε να παλεύουμε μαζί για το ΠΑΣΟΚ και να παλεύουμε μεταξύ μας για το ποιο ΠΑΣΟΚ θέλουμε. Έτσι μεγαλώνουν τα κόμματα. Και φυσικά, όποιος βουλευτής προσχωρεί όχι απλά δικαιούται, αλλά οφείλει να διεκδικήσει την επανεκλογή του. Στην κάλπη στο τέλος θα κριθεί τι πραγματικά είχε να προσφέρει.

Υπάρχει, όμως, ένα ζήτημα που αποφεύγουμε να συζητήσουμε, σχετικά με τη διεύρυνση: Η διεύρυνση προς τα αριστερά έχει εξαντλήσει τα όριά της. Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα βρίσκεται στο Κέντρο και την Κεντροδεξιά. Αν θέλουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να απευθυνθούμε στους δικούς της απογοητευμένους ψηφοφόρους. Όχι μόνο σε ό, τι απέμεινε από τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανάγκη να γίνει ένα κλειστό κλαμπ παλιών και νέων στελεχών. Έχει ανάγκη να ξαναγίνει μεγάλο κόμμα εξουσίας. Να ανοίξει τις πόρτες του, να ενώσει δυνάμεις, να εμπνεύσει ξανά εμπιστοσύνη και να δώσει προοπτική σε μια ευρύτερη κοινωνική πλειοψηφία. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τη διεύρυνση. Πρέπει να τη μετατρέψουμε σε δύναμη ανανέωσης, ενότητας και πολιτικής αλλαγής. Ένα μεγάλο ΠΑΣΟΚ, με αυτοπεποίθηση, ανοιχτούς ορίζοντες και πρωταγωνιστικό ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας».

Με το… βλέμμα στη Τζάκρη

Πολλή συζήτηση φέρεται να έχει γίνει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και για την πιθανή επιστροφή της Θεοδώρας Τζάκρη, η οποία αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε μετά στο κόμμα Κασσελάκη.

Η Θεοδώρα Τζάκρη σε κάθε ευκαιρία τονίζει την ανάγκη στράτευσης με το ΠΑΣΟΚ για τη μάχη εναντίον της ΝΔ στις προσεχείς εκλογές.

Οι πληροφορίες επιμένουν ότι η κυρία Τζάκρη έχει συζητήσει για την «επιστροφή» της με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και αναμένει τις αποφάσεις.