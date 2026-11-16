Νίνα Κασιμάτη: Εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ – Συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη

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Στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται η ανεξάρτητη βουλευτής Β΄ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του κόμματος.

Η επανένταξή της επισφραγίστηκε με τη συνάντηση που είχε στις 13:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος την υποδέχθηκε στο γραφείο του.

Με την ένταξή της η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αυξάνεται στους 37 βουλευτές.

«Καλωσορίζω σήμερα στο ΠΑΣΟΚ τη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη, που επανέρχεται στη Δημοκρατική Παράταξη για να δώσουμε μαζί τον αγώνα για την πολιτική αλλαγή», σημείωσε προλογικά ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε:

«Η χώρα μας βιώνει μεγάλες ανισότητες. Ένα κράτος που λειτουργεί ως λάφυρο στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και αυτές τις μέρες του τριήμερου εορτασμού της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου βρήκαν ευκαιρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να αμφισβητήσουν τους δημοκρατικούς αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού λαού.

Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή. Η Δημοκρατική Παράταξη εκφράζει τον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη, εθνική αξιοπρέπεια, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και ποιοτική δημοκρατία».

Κασιμάτη: Είναι ιδιαίτερη η συγκίνησή μου που επιστρέφω στις ρίζες μου, στο ΠΑΣΟΚ

Από την πλευρά της η Νίνα Κασιμάτη, ανέφερε:

«Νόστιμον ήμαρ, Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερη η συγκίνησή μου, που επιστρέφω στο κόμμα μου, στις ρίζες μου, στο ΠΑΣΟΚ. Τις αρχές και τις αξίες του οποίου τιμώ. Ως ελληνικός λαός, είμαστε αντιμέτωποι με εθνικές και κοινωνικές προκλήσεις, που απαιτούν συσπείρωση στη Δημοκρατική Παράταξη. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο εκφραστής της και είμαι ευτυχής που θα δώσουμε και πάλι μαζί αυτόν τον αγώνα».