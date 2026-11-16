Γιώργος Γεραπετρίτης: Συναντήθηκε με τον Χακάν Φιντάν στις Βρυξέλλες

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Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, είχε σήμερα, Δευτέρα (16/11) στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη βελγική πρωτεύουσα διεξάγεται και η Σύνοδος για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα.

Για τη συνάντηση υπήρξε σχετική ενημέρωση μέσω ανάρτησης, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης των δύο υπουργών.