Γιώργος Γεραπετρίτης: Συναντήθηκε με τον Χακάν Φιντάν στις Βρυξέλλες

Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, είχε σήμερα, Δευτέρα (16/11) στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη βελγική πρωτεύουσα διεξάγεται και η Σύνοδος για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα.
Για τη συνάντηση υπήρξε σχετική ενημέρωση μέσω ανάρτησης, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης των δύο υπουργών.
📍Brussels, 16.11.2026
🇬🇷 FM George Gerapetritis met with his 🇹🇷 counterpart @HakanFidan on the sidelines of the #EU Foreign Affairs Council.
@GreeceInEU @GreeceInTurkiye @MFATurkiye https://t.co/igBdhP1gmT
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 16, 2026