Μεταναστευτική έκρηξη στα Κανάρια Νησιά: 3.163 αφίξεις σε τρεις ημέρες – «Βουλιάζει» το Ελ Ιέρο

Υπό πρωτοφανή μεταναστευτική πίεση βρίσκεται το μικρό νησί Ελ Ιέρο των Καναρίων Νήσων, καθώς μέσα σε μόλις ένα τριήμερο υποδέχθηκε περισσότερους από 3.100 μετανάστες – αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από το ένα τέταρτο του μόνιμου πληθυσμού του, δοκιμάζοντας τις υποδομές και τις αντοχές της τοπικής κοινωνίας.

3.163 μετανάστες σε τρεις ημέρες

Το Ελ Ιέρο κλονίζεται από τις μαζικές ροές, καθώς μέσα στο Σαββατοκύριακο έφτασαν στο νησί χιλιάδες άνθρωποι.

Μόνο το Σάββατο αποβιβάστηκαν 1.327 μετανάστες, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 84% των 1.580 ανθρώπων που έφτασαν συνολικά εκείνη την ημέρα στο ισπανικό αρχιπέλαγος, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ στη μεταναστευτική οδό των Καναρίων Νήσων, σημειώνει η El Mundo.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο τα Κανάρια Νησιά βίωσαν μια ιστορική ημέρα ως προς τις μεταναστευτικές ροές, με 1.580 ανθρώπους να φτάνουν στις ακτές τους επιβαίνοντας σε 15 μικρά σκάφη.

🇪🇸 La cifra de migrantes que llegó en un solo día a las islas canarias luego de una peligrosa travesía desde áfrica superó un récord. Al menos 1.580 migrantes que viajaron en 15 cayucos y fueron rescatados por la guardia costera española https://t.co/r4JAQoAf4N Θέουτα: Χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά και γυναίκες στη σκιά μιας κρίσης που δεν τελείωσε – Τι αποκαλύπτουν στο enikos.gr δύο ισπανικά υπουργεία και οι Γιατροί του Κόσμου — Noticias RCN (@NoticiasRCN) November 15, 2026



Πρόκειται για το υψηλότερο ημερήσιο ρεκόρ αφίξεων στα 32 χρόνια ιστορίας αυτής της μεταναστευτικής διαδρομής.

Σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό του πρακτορείου ειδήσεων EFE, ο οποίος βασίζεται στα στοιχεία της Ναυτικής Διάσωσης και των υπηρεσιών υποδοχής στα λιμάνια, καταγράφηκαν 119 περισσότερες αφίξεις σε σχέση με τις 1.461 διασώσεις της 7ης Νοεμβρίου 2020, που αποτελούσε μέχρι πρότινος το υψηλότερο νούμερο.

Ενώ στο παρελθόν το επίκεντρο των αφίξεων στο αρχιπέλαγος ήταν το λιμάνι του Αργκινεγκίν στη Γκραν Κανάρια, τα τελευταία χρόνια τα πρωτεία έχει πάρει το λιμάνι της Λα Ρεστίνγκα στο Ελ Ιέρο.

🔴 El Hierro supera por segundo día consecutivo las mil llegadas tras recibir a 1.261 migrantes en siete cayucos Sigue leyendo en El Debate: https://t.co/qs9XbzDSvR https://t.co/GhaWSoRr2F — El Debate (@eldebate_com) November 16, 2026



Την προηγούμενη ημέρα, Παρασκευή, οκτώ σκάφη με 843 επιβαίνοντες είχαν φτάσει στη Λα Ρεστίνγκα σύμφωνα με την καταμέτρηση του EFE, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αφίξεων στο Ελ Ιέρο σε 2.170 μέσα σε μόλις 48 ώρες.

Την Κυριακή, εκατοντάδες νεοαφιχθέντες μετανάστες παρέμεναν στριμωγμένοι στο λιμάνι της Λα Εστάκα, του κεντρικού λιμανιού του Ελ Ιέρο στα βόρεια του νησιού, αναμένοντας τη μεταφορά τους στην Τενερίφη και τη Γκραν Κανάρια.

Επίσκεψη του Ισπανού υπουργού

Το μέγεθος της μεταναστευτικής πίεσης που δέχεται το νησί των μόλις 12.000 κατοίκων διαπίστωσε από κοντά ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής και Δημοκρατικής Μνήμης, Άνχελ Βίκτορ Τόρες, ο οποίος επισκέφθηκε την Κυριακή το λιμάνι της Λα Ρεστινγκα συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Νησιωτικού Συμβουλίου του Ελ Ιέρο, Αλπίδιο Άρμας.

Οι δύο άνδρες έγιναν μάρτυρες της αποβίβασης μεταναστών γύρω στις 14:00 το μεσημέρι τοπική ώρα, καθώς τα σκάφη συνέχισαν να καταφθάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής.

Σύμφωνα με την El Mundo, αποβιβάστηκαν ακόμη 993 άτομα με έξι λέμβους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αφίξεων στο νησί κατά το τριήμερο στους 3.163 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 3.047 καταγράφηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Los 1.467 migrantes llegados el domingo elevan a 3.047 el balance del fin de semana en las costas canarias https://t.co/rQto4R4kXA — EFE Canarias (@EFE_Canarias) November 16, 2026



Ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες -τον οποίο ορισμένοι κάτοικοι υποδέχθηκαν κρατώντας πανό διαμαρτυρίας- απάντησε στη μεταναστευτική κρίση ανακοινώνοντας την αποστολή ενός τρίτου σκάφους της Ναυτικής Διάσωσης στην περιοχή τις επόμενες ημέρες (από τα πέντε που διαθέτει συνολικά η Ισπανία), καθώς και τη σύγκληση δεύτερης συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής για τη Μετανάστευση την Τρίτη.

Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η «ενίσχυση» των διπλωματικών σχέσεων, ιδίως με τη Σενεγάλη, θα «αποδώσει καρπούς» προκειμένου να ανασχεθούν οι ροές προς το Ελ Ιέρο, το δυτικότερο νησί του αρχιπελάγους.

«Τα Κανάρια Νησιά είναι Ισπανία, τα Κανάρια Νησιά είναι Ευρώπη, ακριβώς όπως η Θέουτα, η Μελίγια και η Ανδαλουσία. Πρέπει να δώσουμε μια ενιαία απάντηση για τις παραμεθόριες περιοχές», δήλωσε ο υπουργός, ο οποίος υπολόγισε τον αριθμό των μεταναστών που έχουν φτάσει φέτος στο αρχιπέλαγος σε 27.000, εκ των οποίων περίπου 17.000 (ποσοστό 63%) αποβιβάστηκαν στο Ελ Ιέρο.

🇮🇨 Nearly 2,200 migrants arrived #Spain’s #CanaryIslands over Saturday and Sunday, braving a dangerous journey by sea in hopes of reaching the archipelago’s El Hierro island. While aid workers do their best to provide care for the record number of new arrivals, the influx has created tensions with some of the local population. — FRANCE 24 English (@France24_en) November 16, 2026



Το νησί, όπου μέχρι το 2022 οι αφίξεις μεταναστευτικών σκαφών ήταν ελάχιστες -δεν διέθετε καν Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής Μεταναστών εκείνη την εποχή- μετατράπηκε ξαφνικά στο επίκεντρο του μεταναστευτικού φαινομένου.

Το 2024, μια χρονιά-ρεκόρ με 46.843 αφίξεις στα Κανάρια Νησιά, το Ελ Ιέρο υποδέχθηκε 23.994 ανθρώπους, αριθμό διπλάσιο του πληθυσμού του. Το 2025 καταγράφηκαν 10.760 αφίξεις, που αντιστοιχούσαν στο 60% των 17.788 μεταναστών που έφτασαν συνολικά σε όλα τα νησιά.

«Πρόκειται να επικαιροποιήσουμε τα μέτρα καθώς και τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας», ανέφερε ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες από το νησί την Κυριακή, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για «κοινωνικά και οικονομικά μέτρα από το υπουργείο Οικονομικών» σε συνεργασία με το Νησιωτικό Συμβούλιο του Ελ Ιέρο και την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων.

Έκκληση για συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού

Λίγο πριν από την επίσκεψη του υπουργού Εδαφικής Πολιτικής στο Ελ Ιέρο το πρωί της Κυριακής, ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της κυβέρνησης των Βάσκων, Ιμανόλ Πραντάλες, ο οποίος του προσέφερε όποιους πόρους από τη Χώρα των Βάσκων ενδεχομένως χρειαζόταν για την αντιμετώπιση της κρίσης.

«Σε στιγμές όπως αυτές, η συνεργασία μεταξύ των περιφερειών είναι απαραίτητη και πρέπει να μεταφράζεται σε συγκεκριμένες πράξεις», δήλωσε ο Κλαβίχο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την προσφορά.

He recibido la llamada del Lehendakari @Imanol_Pradales que una vez más se ha interesado personalmente por la emergencia migratoria que estamos viviendo en El Hierro y ha puesto a disposición de Canarias los recursos de #Euskadi que puedan ser necesarios. Le agradezco sinceramente su preocupación, su disposición y la solidaridad del pueblo vasco. En momentos como este, la colaboración entre territorios es fundamental y debe traducirse en hechos. #emergenciamigratoria

#rutacanaria — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) November 15, 2026



«Η απότομη αύξηση των αφίξεων μεταναστών στο Ελ Ιέρο απαιτεί άμεση απάντηση από το Κράτος. Το νησί δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει αυτή την πίεση χωρίς τις απαραίτητες ενισχύσεις», είχε τονίσει ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων απευθυνόμενος στην κυβέρνηση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ζητώντας παράλληλα «να επιταχυνθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση η εφαρμογή των έκτακτων μέτρων που συμφωνήθηκαν την περασμένη Τρίτη στη Διυπουργική Επιτροπή για τη Μετανάστευση», αναφερόμενος στην έγκριση κονδυλίου ύψους 15,18 εκατομμυρίων ευρώ για την κήρυξη Μεταναστευτικής Έκτακτης Ανάγκης στα Κανάρια Νησιά.

🔴 El fuerte incremento de las llegadas de personas migrantes a El Hierro exige una respuesta inmediata del Estado. La isla no puede seguir afrontando esta presión sin los refuerzos necesarios. He contactado con los ministros de @interiorgob , @territorialgob y de @inclusiongob para reclamar que se acelere, sin más demoras, la puesta en marcha de las medidas extraordinarias acordadas el pasado martes en la Comisión Interministerial de Migraciones. Necesitamos más efectivos, más recursos para la atención sanitaria y las emergencias, y derivaciones ágiles que alivien la presión sobre la isla y sus profesionales. Los compromisos alcanzados el martes deben traducirse ya en actuaciones concretas. No podemos permitir que los tiempos administrativos retrasen una respuesta que El Hierro necesita hoy. El Estado debe actuar con la urgencia que exige esta emergencia. El Hierro no puede esperar. — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) November 15, 2026



Από το Ρέους της Ταραγόνα, ο επικεφαλής υποψήφιος του Λαϊκού Κόμματος (PP) για το Κογκρέσο στη Βαρκελώνη, Χαβιέρ Γκαρσία Αλμπιόλ, εξέφρασε «μεγάλη ανησυχία» για την κατάσταση στα Κανάρια Νησιά, ζητώντας την «παρέμβαση» του ισπανικού Πολεμικού Ναυτικού προκειμένου να αναχαιτιστεί η άφιξη σκαφών με μετανάστες στο αρχιπέλαγος.