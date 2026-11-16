Γαλλία – Βρετανία: Ετοιμάζουν διεθνή διάσκεψη για τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Παρίσι και Λονδίνο πρόκειται να διοργανώσουν από κοινού μια διάσκεψη στις 4 Δεκεμβρίου με αντικείμενο την αντιμετώπιση του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Θα φιλοξενήσω στο Παρίσι στις 4 Δεκεμβρίου, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, μια διεθνή διάσκεψη αφιερωμένη στον αγώνα κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου», δήλωσε ο Μπαρό στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της μηνιαίας σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση των εσόδων της από το πετρέλαιο, έχουν γεννήσει έναν στόλο συχνά παλαιών πλοίων που βοηθούν τη Μόσχα να διατηρεί ροή των εξαγωγών αργού πετρελαίου της.

Η Ρωσία αξιοποιεί τον σκιώδη στόλο της για να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις στην πετρελαϊκή της βιομηχανία, χρησιμοποιώντας περίπλοκες δομές ιδιοκτησίας, πλοία με «σημαίες ευκαιρίας» και άλλες τακτικές που έχουν σχεδιαστεί για να αποκρύψουν την προέλευση του φορτίου της.

Έφοδοι των ευρωπαϊκών ναυτικών δυνάμεων

Οι ναυτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα έφοδο σε ύποπτο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο, όπως ανακοίνωσε στις 15 Νοεμβρίου η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Στρατιωτικές δυνάμεις από την ευρωπαϊκή Επιχείρηση «Ειρήνη» (Operation Irini) επιβιβάστηκαν στο δεξαμενόπλοιο «MV Midag» την Παρασκευή και επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο έπλεε με ψεύτικη σημαία, όπως έκανε γνωστό η Κάλας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να διακόπτει τη λειτουργία του ρωσικού σκιώδους στόλου στη θάλασσα και μέσω διπλωματικών μέσων», έγραψε η ίδια, προσθέτοντας ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ επρόκειτο να εγκρίνουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας τη Δευτέρα, με στόχο «τις τράπεζες, τους αγοραστές και τις εταιρείες που στηρίζουν τον σκιώδη στόλο».

Η Κάλας κοινοποίησε επίσης φωτογραφίες που φαίνεται να δείχνουν τη στιγμή της επιβίβασης.

EU forces from @EUNAVFOR_MED IRINI boarded a suspected Russian shadow fleet tanker in the Mediterranean on 13 November. The boarding, conducted under Article 110 of the UN Convention on the Law of the Sea, confirmed the MV MIDAG was sailing under a false flag. The EU will keep disrupting Russia’s shadow fleet at sea and through diplomatic means. On Monday, EU Foreign Ministers are set to approve new Russia sanctions listings, including on banks, buyers and companies supporting the shadow fleet. — Kaja Kallas (@kajakallas) November 15, 2026



Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο, οι δυνάμεις της Επιχείρησης «Ειρήνη» είχαν πραγματοποιήσει επιβίβαση για επαλήθευση σημαίας στο πετρελαιοφόρο «MV Sun». Παρόμοια αποστολή έλαβε χώρα και νωρίτερα εντός του ίδιου μήνα με στόχο το πλοίο «MV Toa Payoh».

Η Επιχείρηση «Ειρήνη» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 και έχει αποστολή την επιβολή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη, λόγω του Δεύτερου Λιβυκού Εμφυλίου Πολέμου.