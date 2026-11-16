Υπόθεση 12χρονης στον Κολωνό: Αναβλήθηκε για τις 3 Φεβρουαρίου η δίκη στο Εφετείο του Ηλία Μίχου και των συγκατηγορουμένων του

Νέα αναμονή για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης της 12χρονης από τον Κολωνό, η οποία είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο το καλοκαίρι του 2022. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο αποφάσισε την αναβολή της δίκης σε δεύτερο βαθμό, ορίζοντας ως νέα ημερομηνία εκδίκασης την 3η Φεβρουαρίου 2027.

Η αναβολή αποφασίστηκε μετά την αιφνίδια δήλωση ασθένειας ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος επικαλέστηκε κώλυμα παρουσίας στο δικαστήριο. Η εισαγγελέας της έδρας τάχθηκε υπέρ της αναβολής, επισημαίνοντας ότι η πολυπλοκότητα της υπόθεσης και ο μεγάλος αριθμός των εμπλεκομένων δεν επιτρέπουν την ουσιαστική διεξαγωγή της διαδικασίας υπό συνθήκες χρονικής πίεσης.

Όπως εξήγησε, η ίδια πρόκειται να αφυπηρετήσει τον Ιούνιο του 2027 και εκτίμησε ότι η αναβολή, αντί μιας απλής διακοπής, θα εξασφάλιζε τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση της δίκης χωρίς βιασύνη.

«Δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί δίκαιη δίκη που θα οδηγούσε σε δίκαιη απόφαση υπό συνθήκες πίεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια πολυπρόσωπη διαδικασία με δεκάδες συνηγόρους.

Ξανά στο εδώλιο ο Ηλίας Μίχος

Στο επίκεντρο της δευτεροβάθμιας διαδικασίας βρίσκεται ο 57χρονος Ηλίας Μίχος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 27 χρόνια πρόσκαιρης κάθειρξης για τον βιασμό και τη σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης.

Στο δικαστήριο εμφανίστηκε επίσης ο συνταξιούχος ναυτικός, γνωστός στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με το όνομα «Μιχάλης», ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη 18 ετών για διακεκριμένη μαστροπεία και παιδική πορνογραφία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρουσία της μητέρας της ανήλικης, η οποία θα βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπη με την κατηγορία της διακεκριμένης μαστροπείας. Σε πρώτο βαθμό είχε αθωωθεί, ωστόσο η εισαγγελική έφεση οδήγησε στην επανεξέταση της υπόθεσής της.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πλευρά, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν αξιολόγησε επαρκώς τα στοιχεία που αφορούσαν τον ρόλο της μητέρας, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η εκ νέου κρίση του Εφετείου.

Στο εδώλιο 17 άνδρες για γενετήσια αδικήματα

Στη δίκη σε δεύτερο βαθμό περιλαμβάνονται ακόμη 17 άνδρες, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα, κατά περίπτωση, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, τετελεσμένες ή σε απόπειρα, καθώς και για παιδική πορνογραφία.

Οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί κυμαίνονται από 13 μήνες έως επτά χρόνια. Πρόκειται για πρόσωπα που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση και είχαν συμμετάσχει στα ραντεβού στα οποία η ανήλικη υφίστατο σεξουαλική εκμετάλλευση. Ανάμεσά τους βρίσκονται και άνθρωποι από τη γειτονιά όπου διέμενε το κορίτσι.

Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι παραμένουν ελεύθεροι, καθώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε αποφασίσει να χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στις εφέσεις τους.

Συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το δικαστήριο

Στο πλευρό της ανήλικης και της οικογένειάς της βρέθηκαν πολίτες και εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στο Εφετείο, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία όσων κριθούν ένοχοι.

Την ίδια ώρα, τα αδέλφια της 12χρονης, μαζί με φίλους και ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην οικογένεια, εξακολουθούν να στηρίζουν τη μητέρα της, δηλώνοντας ότι πιστεύουν στην αθωότητά της.

Η υπόθεση του Κολωνού, που είχε προκαλέσει σοκ στην ελληνική κοινωνία, εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση δικαστικής αναμονής. Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις 3 Φεβρουαρίου 2027, με το Εφετείο να καλείται να επανεξετάσει τις πρωτόδικες καταδίκες, αλλά και την κατηγορία που αντιμετωπίζει η μητέρα της ανήλικης.