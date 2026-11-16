Το «και α και ου και ΔΑΠ/ΝΔΦΚ» του Άδωνι Γεωργιάδη έγινε remix σε κλαμπ – Δείτε τα βίντεο που ανάρτησε ο υπουργός Υγείας

Remix σε κλαμπ έγινε το ηχητικό του βίντεο με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τραγουδάει σύνθημα με μέλη της ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα. Ο υπουργός Υγείας ανάρτησε δύο βίντεο από νυχτερινά μαγαζιά όπου το ηχητικό ακούγεται μαζί με τραγούδια της Λένας Ζευγαρά και του Πάνου Κιάμου.

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Πολιτική

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Remix σε κλαμπ έγινε το ηχητικό του βίντεο με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τραγουδάει «και α και ου και ΔΑΠ/ΝΔΦΚ» με μέλη της ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα.
  • Ο υπουργός Υγείας ανάρτησε δύο βίντεο όπου το ηχητικό ακούγεται μαζί με τα τραγούδια «Αμάρτησε μαζί μου» και «Φωτιά με φωτιά».
  • «Πέραν των εκατομμυρίων προβολών στα διάφορα social έγινε πλέον μόδα και μέσα στα μπαρ», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Remix σε κλαμπ έγινε το ηχητικό του βίντεο με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τραγουδάει «και α και ου και ΔΑΠ/ΝΔΦΚ» με μέλη της ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα, με τον υπουργό Υγείας να αναρτάει στο Twitter δύο βίντεο από νυχτερινά μαγαζιά της Ελλάδας.

Στο πρώτο βίντεο, το «και α και ου και ΔΑΠ/ΝΔΦΚ» του Άδωνι Γεωργιάδη παίζει ως εισαγωγή για το τραγούδι «Αμάρτησε μαζί μου» της Λένας Ζευγαρά, ενώ στο δεύτερο ακούγεται μαζί με το «Φωτιά με φωτιά» του Πάνου Κιάμου. Και στις δύο περιπτώσεις στα κλαμπ γίνεται χαμός.

«Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο! Να θυμάστε το σύνθημα αυτό έχει ιστορία, γεννήθηκε στα αμφιθέατρα όταν οι Νεοδημοκράτες αρνήθηκαν να υποκύψουν στα “ου” των Αριστερών και τελικά επικρατήσαμε στο Φοιτητικό Κίνημα. Μπράβο παιδιά πάμε γερά», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Λοιπόν όταν ανέβασα το βίντεο με το γνωστό ιστορικό σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ δεν είχα εκτιμήσει πλήρως το τί θα επακολουθήσει. Πέραν των εκατομμυρίων προβολών στα διάφορα social έγινε πλέον μόδα και μέσα στα μπαρ.

Δείτε δυο διαφορετικά βίντεο από δύο διαφορετικές πόλεις και το πώς η νεολαία μας διασκεδάζει με τα συνθήματα μας. Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο! Να θυμάστε το σύνθημα αυτό έχει ιστορία, γεννήθηκε στα αμφιθέατρα όταν οι Νεοδημοκράτες αρνήθηκαν να υποκύψουν στα “ου” των Αριστερών και τελικά επικρατήσαμε στο Φοιτητικό Κίνημα. Μπράβο παιδιά πάμε γερά!»

 

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