Νικολάκης Ζεγκίνογλου: Αποκάλυψη τώρα

Ποια είναι η κοπέλα που έχει κλέψει την καρδιά του ταλαντούχου Νικολάκη Ζεγκίνογλου, ο οποίος πρόσφατα κέρδισε το βραβείο Νέου Ηθοποιού για την ερμηνεία του στην παράσταση «Cleansed».

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Είναι ταλαντούχος και πολλά υποσχόμενος. Ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου κέρδισε το Βραβείο Νέου Ηθοποιού για τον ρόλο του στην εξαιρετική παράσταση «Cleansed», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, που ανεβαίνει για δεύτερη σεζόν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βραβεία Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών της Ελληνικής Ενωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών για την περίοδο 2025-2026 είναι κάτι αντίστοιχο με τα ελληνικά Όσκαρ για το θέατρο.

Γεμάτος ενθουσιασμό για την κατάκτηση του βραβείου, ο Ν. Ζεγκίνογλου ευχαρίστησε με λόγια τρυφερά τη σύντροφό του που τον στηρίζει σε κάθε βήμα του: «Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι μεγάλη μου τιμή στην πρώτη παράσταση να παίρνω ένα τέτοιο βραβείο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της παράστασης, ιδιαίτερα τον Δημήτρη Καραντζά, ο οποίος με εμπιστεύτηκε. Μάλιστα ,στην πρώτη μας συνάντηση του είχα πει: “Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να με εμπιστευτείς;”. Και μου είπε “ναι”, χωρίς να έχουμε κάνει κάστιγνκ, χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα. Για εμένα αυτός ο ρόλος, ο Καρλ, ήταν ένα βήμα στο να ανακαλύψω και εγώ πράγματα και να μιλήσω κι εγώ για την αγάπη. Και θέλω πολύ να ευχαριστήσω και το κορίτσι μου, το οποίο, ενώ είχα χάσει το δίπλωμά μου, με πήγαινε πέρα-δώθε, ταξιτζής, στις πρόβες και βοήθησε και αυτή στο βραβείο που παίρνω αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο στη μνήμη του Διονύση Φερεντίνου, του σκηνοθέτη μας που χάθηκε», είπε χαρακτηριστικά.

Η… τυχερή είναι η Άρτεμις Μπαφέτη, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, δεν έχει σχέση με τον χώρο της υποκριτικής. Η σύντροφος του ηθοποιού εργάζεται ως tour guide, ξεναγώντας με τον δικό της, ιδιαίτερο τρόπο τους τουρίστες στην Αττική, ενώ παράλληλα έχει ως χόμπι τη φωτογραφία. Μάλιστα, πέρυσι είχε πραγματοποιήσει προσωπική έκθεση με τίτλο «Whispering figures of the world» σε αθηναϊκό χώρο τέχνης.

Ως ζευγάρι αγαπούν τα ταξίδια και με κάθε ευκαιρία πραγματοποιούν μικρές ή μεγάλες αποδράσεις, απολαμβάνοντας τοπία, συναυλίες και βόλτες σε αρχαιολογικούς χώρους. Πάσχα στην Ολλανδία, τον Ιούνιο στη Βαρκελώνη, τον Ιούλιο στα Κύθηρα και στις Άλπεις, ενώ τον Αύγουστο τον πέρασαν στην Κρήτη.

Αυτό το διάστημα ο Ν. Ζεγκίνογλου πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Mega «Νταντά της γειτονιάς». Ο ταλαντούχος ηθοποιός εμφανίζεται δίπλα στον Γεράσιμο Σκιαδαρέση και υποδύεται έναν εργαζόμενο στο σαντουιτσάδικο της γειτονιάς. Αυτοαποκαλούμενος γόης, φλερτάρει με τα πάντα, ακόμη και με τη ζύμη για τις κρέπες… Είναι φανατικός της γυμναστικής και δεν χάνει ευκαιρία να αυτοθαυμαστεί μέχρι και στις αντανακλάσεις του στις σπάτουλες του μαγαζιού. Μπορεί να μην είναι το πιο κοφτερό μυαλό, όμως η αυτοπεποίθησή του είναι τέτοια, ώστε δεν σκέφτεται ποτέ την πιθανότητα λάθους.

Παράλληλα, θα τον απολαύσουμε τόσο στον δεύτερο κύκλο της σειράς «Το παιδί» όσο και στη νέα σειρά του Alpha με τίτλο «Το σώμα της», σε σενάριο Πέννυς Φυλακτάκη και σε σκηνοθεσία Στέφανου Μπλάτσου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Ντάνη Γιαννακοπούλου και η Κλέλια Ανδριολάτου, ενώ συμπρωταγωνιστούν οι Έκτορας Λιάτσος, Γιάννης Νιάρρος και Αλέξανδρος Λογοθέτης.