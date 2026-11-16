Κοινή έξοδος σε Θεοδωρίδου-Βανδή για Λιάγκα-Αντωνά – Δείτε φώτος

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Γιώργος Λιάγκας
Φωτογραφία: Instagram/gliagas
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κοινή βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, επιλέγοντας να διασκεδάσουν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή.
  • Ο φωτογραφικός φακός του TLIFE απαθανάτισε αποκλειστικά τον παρουσιαστή και τη ραδιοφωνική παραγωγό, οι οποίοι πόζαραν μαζί, χαμογελαστοί και ευδιάθετοι.
  • Αν και συνεχίζουν να επιλέγουν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, οι δυο τους πραγματοποιούν όλο και συχνότερα κοινές δημόσιες εμφανίσεις, χωρίς να αποφεύγουν πλέον τον φακό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Kοινή βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, επιλέγοντας να διασκεδάσουν στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούν η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή.

Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 και η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια της εκπομπής Mega Non Stop έκαναν ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, απολαμβάνοντας από κοντά το μουσικό πρόγραμμα των δύο αγαπημένων ερμηνευτριών.

Ο φωτογραφικός φακός του TLIFE απαθανάτισε αποκλειστικά τον Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντωνά, οι οποίοι πόζαραν μαζί, χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, κατά τη διάρκεια της εξόδου τους.

Τι φορούσαν

Η Μαρία Αντωνά επέλεξε για τη συγκεκριμένη εμφάνιση ένα κομψό total black look, με μαύρο φόρεμα και εντυπωσιακές γούνινες λεπτομέρειες στα μανίκια, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα. Ο Γιώργος Λιάγκας, από την πλευρά του, επέλεξε ένα πιο casual ντύσιμο, συνδυάζοντας το μαύρο δερμάτινο μπουφάν του με γκρι τζιν.

Άλλωστε, ο Γιώργος Λιάγκας συνδέεται με μακροχρόνια φιλία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, την οποία έχει στηρίξει αρκετές φορές με την παρουσία του στις νυχτερινές της εμφανίσεις. Μάλιστα, ο παρουσιαστής είχε συμμετάσχει στο παρελθόν και σε video clip της γνωστής τραγουδίστριας, με την οποία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις.

Όσο για την προσωπική του ζωή, ο Γιώργος Λιάγκας συνεχίζει να επιλέγει χαμηλούς τόνους, όπως και η Μαρία Αντωνά. Οι δυο τους, ωστόσο, πραγματοποιούν όλο και συχνότερα κοινές δημόσιες εμφανίσεις, χωρίς να αποφεύγουν πλέον τον φωτογραφικό φακό.

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