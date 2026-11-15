Financial Times: Ο Χουάνγκ ανιχνεύει και την πρόθεση του Λευκού Οίκου για επιστροφή του στην Nvidia

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Διεθνή Νέα

WSJ: Σενάρια αποχώρησης του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τζένσεν Χουάνγκ εξετάζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia κι έχει συζητήσει αυτήν την προοπτική με έμπιστους συνεργάτες του, σύμφωνα με τους Financial Times.
  • Στενός συνεργάτης του αποκάλυψε ότι συγκροτούν μια «αίθουσα επιχειρήσεων» με στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ για να ασκήσουν πιέσεις για την επάνοδό του, επιδιώκοντας παράλληλα υποστήριξη από τον Λευκό Οίκο.
  • Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε πρόσφατα έπειτα από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, γεγονός που έχει βυθίσει την κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ σε κρίση και έχει προκαλέσει αναταράξεις στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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Ο Τζένσεν Χουάνγκ εξετάζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia κι έχει συζητήσει αυτήν την προοπτική με έμπιστους συνεργάτες του, δημοσιεύουν σήμερα Κυριακή οι Financial Times, επικαλούμενοι πρόσωπα που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις.

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Ένας στενός συνεργάτης του Χουάνγκ δήλωσε στους FT ότι συγκροτούν μια «αίθουσα επιχειρήσεων», αποτελούμενη από διευθυντικά στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ, με σκοπό να ασκήσουν πιέσεις για την επάνοδο του πρώην επικεφαλής της Nvidia, ενώ προσπαθούν να κερδίσουν και την υποστήριξη από τον Λευκό Οίκο.

«Όλοι όσοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τεχνολογικό κλάδο (…)​ ​λατρεύουν τον Τζένσεν», ανέφερε το εν λόγω πρόσωπο, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες αυτές έχουν τη στήριξη του ίδιου του Χουάνγκ.

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Σε κρίση η Nvidia

Το δημοσίευμα έρχεται λίγες ημέρες αφότου οι FT αποκάλυψαν ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προσέγγισε τον Ρένε Χάας, διευθύνοντα σύμβουλο της βρετανικής εταιρείας κατασκευής τσιπ Arm Holdings, στο πλαίσιο της αναζήτησης πιθανού διαδόχου του Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Χουάνγκ, συνιδρυτής και διευθύνων συμβούλος της εταιρείας από το 1993, παραιτήθηκε την Πέμπτη, μετά την αποκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και μία με πρόσωπο που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος, γεγονός που έγειρε ερωτήματα σχετικά με τις εξαγωγές των προηγμένων τσιπ AI της εταιρείας προς την Κίνα.

Το σκάνδαλο έχει βυθίσει την κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ σε κρίση και έχει προκαλέσει αναταράξεις στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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