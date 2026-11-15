Αισιοδοξούν η Μαρία Ηλιάκη κι ο Κρατερός Κατσούλής για το μέλλον της εκπομπής τους στην ΕΡΤ

Με αφορμή την καθημερινή τους παρουσία στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ, η Μαρία Ηλιάκη κι ο Κρατερός Κατσούλης έδωσαν συνέντευξη στο ένθετο “Τύπος Tv” και την δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου στην οποία μίλησαν για πολλά και πολλούς.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, το δίδυμο της ψυχαγωγικής εκπομπής “Νωρίς νωρίς” κλήθηκε να σχολιάσει και τα νούμερα που σημειώνει την φετινή σεζόν στους πίνακες τηλεθέασης.

“Δεν κοιτάω με μανία την τηλεθέαση”

Τα νούμερα τηλεθέασης τα παρακολουθείτε; Φέτος τα ποσοστά ανεβαίνουν συνεχώς…

Κρατερός Κατσούλης: Κοιτάω την τηλεθέαση, αλλά δεν την κοιτάω με μανία ούτε ως κριτήριο ή απόδειξη που θα δείξει αν αυτό που κάνουμε είναι καλό, ενδιαφέρον ή χαρούμενο. Ξέρω ότι εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται, καταρχάς, από το τι συμβαίνει γενικότερα κοινωνικά.

Όταν υπάρχουν μεγάλα γεγονότα, αυτό επηρεάζει σίγουρα όλες τις εκπομπές. Αυτό που πιστεύω ανέκαθεν για τη δουλειά μας, είτε πρόκειται για εκπομπή είτε για θέατρο είτε για σειρά μυθοπλασίας, είναι ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε όλοι οι συμμετέχοντες, ο καθένας από τη δική του πλευρά, είναι το καλύτερο που μπορούμε. Και κάθε φορά λίγο καλύτερα, να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό.

Από εκεί και πέρα, το υπόλοιπο είναι και θέμα χρόνου. Χρειάζεται χρόνος για να το μάθει κανείς, να το συνηθίσει, να το δει και να το εντάξει στην καθημερινότητα του.

Μαρία Ηλιάκη: Φυσικά! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που φέτος αποτυπώνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Η εκπομπή συζητιέται και πιστεύω ότι της άξιζε να κάνει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης.

Υπάρχουν ημέρες που βλέπουμε πολύ καλά ποσοστά στα τέταρτα και θεωρώ ότι της αξίζει αυτής της εκπομπής. Πιστεύω, μάλιστα, ότι κάποια στιγμή θα πάει ακόμη καλύτερα.