Γιώργος Τριανταφυλλίδης στο enikos.gr: Πιστεύω στα θαύματα

Ο ηθοποιός Γιώργος Τριανταφυλλίδης με αφορμή την παράσταση “Ο Θαυματοποιός” που πρωταγωνιστεί αλλά και την τηλεοπτική σειρά “Μια γυναίκα” του Alpha μιλά στο enikos.gr για το θέατρο, την τηλεόραση και το λόγο που πιστεύει στα θαύματα.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Κάθε Σάββατο και Κυριακή θα τον βρεις στο θέατρο Μπέλλος να ανοίγει στον ορίζοντα του νου σου ένα νέο παράθυρο με τον “Θαυματοποιό”.

Τις υπόλοιπες μέρες κάνει γυρίσματα για το “Μια γυναίκα” στον Alpha. Ανάμεσα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης έκανε ένα διάλειμμα και κάναμε μια όμορφη κουβέντα για τα όλα.

-Πώς είναι αυτή την περίοδο η καθημερινότητά σου;

Η καθημερινότητά μου αυτή την περίοδο είναι ευχάριστη αλλά κάπως εξαντλητική με ελάχιστο ελεύθερο χρόνο λόγω γυρισμάτων, θεάτρου και κάποιων επικείμενων προβών . Νιώθω ότι βρίσκομαι σε μια καλή περίοδο αν και κουραστική, αλλά η πραγματικότητα των περισσότερων ηθοποιών στην Ελλάδα είναι κάπως εξαντλητική γιατί πρέπει να κάνουν διάφορα πράγματα για να μπορούν να υπάρχουν.

-Ο θαυματοποιός είναι ωραία παράσταση;

Ναι είναι ωραία παράσταση. Την απολαμβάνω πολύ.

-Ποιο μήνυμα θα ήθελες να πάρει ο θεατής φεύγοντας από την παράσταση;

Δεν ξέρω αν θα πάρει κάποιο μήνυμα, θα ήθελα απλά να συνειδητοποιήσει ότι έχουμε μία ολόκληρη βιομηχανία σωτηρίας. Να καταλάβει ότι συγχέει την αποδοχή με το παράξενο, το θόρυβο με την ανατροπή. Ότι το να προκαλείς δεν σημαίνει να αμφισβητείς απαραίτητα. Γενικώς να υπάρχει πίστη αλλά να μην υπάρχει αυταπάτη. Να είσαι πιο open στο τι μπορεί να συμβεί στη ζωή σου γενικά.

-Εσύ πιστεύεις στα θαύματα;

Πιστεύω στα θαύματα, ναι.

-Έχεις βιώσει ποτέ κάποιο θαύμα;

Όταν η μητέρα μου νίκησε τον καρκίνο σε μια πολύ περίεργη κατάσταση. Είναι σαν τα ξυπνήματα που τρως και αναθεωρείς πολλά. Ξυπνάς ένα πρωί και λες «Τι κάνω;». Και μετά έρχονται διάφορες σκέψεις, λες όντως «ας κάνω αυτό που θα ήθελα πραγματικά και όταν έρθουν τα παρελκόμενα καλώς να έρθουν» αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό το βασικό καύσιμο.

-Φέτος, σε βλέπουμε στον Alpha στη σειρά «Μια γυναίκα», πως τη βιώνεις την επιτυχημένη τηλεοπτική σεζόν σου;

Δεν μου αρέσει να σκέφτομαι με αυτούς τους όρους, επιτυχημένος, αποτυχημένος, κλπ. Νομίζω ότι γενικά στον χώρο των τεχνών αυτοί οι όροι οδηγούν σε λογιστικές σχέσεις, σε κάτι μαρκετίστικο, σε κάτι εμπορευματοποιημένο. Ok, προφανώς υπάρχει και αυτό και καλώς υπάρχει γιατί από αυτό βιοποριζόμαστε και βγάζουμε τα προς το ζην αλλά είναι θέμα mentality, δεν ξέρω τι σημαίνει επιτυχία… Νομίζω ότι διανύω μια γόνιμη περίοδο.

-Θα μπορούσες να μας αποκαλύψεις κάτι για την εξέλιξη του Μάρκου στη σειρά;

Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα μπλέξει σε διάφορες περιπέτειες.

-Αν είσαι στο σπίτι θα δεις επεισόδιο ή όχι;

Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα δω γιατί απεχθάνομαι την όψη μου μερικές φορές. Λέω, άσε, μην δω πως είμαι τώρα.

-Τι σκέφτεσαι πρώτα όταν σου έρχεται μια πρόταση να παίξεις σε ένα έργο;

Να είναι μια ωραία παράσταση, να είναι ένα ωραίο έργο. Να βγαίνεις από το θέατρο και να μην έρχεται κάποιος και σου «ήσουν πολύ καλός, ναι πολύ ωραίος αλλά το έργο δεν το πολύ κατάλαβα».

-Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζεις ως ηθοποιός σε αυτό το χώρο;

Το να είσαι ηθοποιός είναι δύσκολο. Συνεχώς μπαίνεις σε μια δουλειά και λες «ωραία τώρα πάμε πάλι απ’ την αρχή, και πάλι απ’ την αρχή» αλλά ξαφνικά μετά σκέφτεσαι ότι παίζεις μια παράσταση για την επόμενη παράσταση. Αυτή είναι η βασική δυσκολία. Βασικά αυτή θα έπρεπε να είναι η δυσκολία. Και όχι να λέμε “εντάξει τώρα να μπαίνουν τα λεφτά για το νοίκι”. Εντάξει, το ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν το κάνουμε για το ενοίκιο. Είναι αστικό σπορ. Όποιος είναι μάγκας αστός και έχει τα φράγκα από την οικογένεια είναι όλα καλά αλλά ας μην το κάνουμε με τη σκέψη να πληρώσουμε το ενοίκιο. Είναι μαζί η δυσκολία και η χαρά του να δημιουργείς.

Λίγα λόγια για το έργο «Ο Θαυματοποιός»

Στο κέντρο της παράστασης βρίσκεται ένας περιπλανώμενος θίασος, ένας μηχανισμός που επιβιώνει χάρη στην υπόσχεση του θαύματος. Άνθρωποι σε διαρκή μετακίνηση, στα όρια της τελετουργίας και της αναπαράστασης, της πίστης και της απάτης.

Το στοιχείο του λαϊκού ταχυδακτυλουργού λειτουργεί ως βασικό δραματουργικό εργαλείο: η μαγεία εμφανίζεται ως πράξη που απαιτεί αποδοχή, προσδοκία και ανάγκη από εκείνον που τη βλέπει — όχι ως απόδειξη του υπερφυσικού, αλλά ως μια σιωπηρή συμφωνία.

Η performance δεν επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα «ποιος λέει την αλήθεια». Αντιμετωπίζει την αλήθεια ως κάτι που παράγεται επιτόπου, μέσα στη συνάντηση του χώρου, των αφηγήσεων και του κοινού. Πρόκειται για μια μελέτη πάνω στη φθορά της πίστης — προσωπικής, καλλιτεχνικής και συλλογικής — και πάνω στην ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει, ακόμη και όταν γνωρίζει το τέχνασμα.

Παίζουν (αλφαβητικά): Ευάγγελος Βογιατζής, Νικόλ Δημητρακοπούλου, Γιώργος Τριανταφυλλίδης

Σκηνοθεσία: Θανάσης Δόβρης

Info

«Ο Θαυματοποιός»

Σάββατο στις 18:00 & Κυριακή στις 21:15

Θέατρο Μπέλλος