Το γλυκό αγοράκι της φωτογραφίας φέτος πρωταγωνιστεί σε σειρά της ελληνικής τηλεόρασης – Μπορείτε να το αναγνωρίσετε;

Το πολύ γλυκό αγοράκι της φωτογραφίας, το οποίο βλέπουμε στη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών, μπήκε από μικρή ηλικία στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας μας. Ωστόσο τα κατάφερε και την φετινή σεζόν πρωταγωνιστεί σε μια γνωστή σειρά της ελληνικής τηλεόρασης.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να τον αναγνωρίσετε;

Στη φωτογραφία βλέπουμε τον Βαγγέλη Κακουριώτη στη παιδική του ηλικία!

Ποιος είναι ο Βαγγέλης Κακουριώτης

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης έχει γεννηθεί τον Ιούλιο του 1996. Έγινε ευρέως γνωστός σε ηλικία μόλις 16 ετών, μέσα από το μουσικό συγκρότημα «Boys and Noise» το 2013.

Το συγκεκριμένο συγκρότημα ήταν ένα από τα πιο αγαπητά εκείνης της εποχής στην Ελλάδα, έχοντας χιλιάδες θαυμαστές.

Οι «Boys and Noise» κυκλοφόρησαν τραγούδια που είχαν τεράστια απήχηση στο κοινό, όπως το «Κάνε Κάτι», το «Μαζί σου Μπορώ» και το «Μένω Δικός Σου».

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Βράδυ με τον Πέτρο Κωστόπουλο», ο Βαγγέλης Κακουριώτης είχε αναφέρει για το θέμα της αναγνωσιμότητας και της επιτυχίας που ήρθε με την συμμετοχή του στους «Boys and Noise»: «Σιγά σιγά και εγώ το κατάλαβα όλο αυτό και έχουμε φτάσει εδώ που είμαστε. Εντάξει, στο σχολείο ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, 16 ετών ξεκίνησα, οπότε με τον κόσμο που είμαι από τότε και με ακολουθεί, έχουμε δεθεί πλέον».

Όσον αφορά την οικογένειά του, ο καλλιτέχνης είχε πει στην ίδια εκπομπή: «Οι γονείς μου με στήριξαν, γιατί με την μουσική υπάρχει έρωτας στο σπίτι γενικά. Ο πατέρας μου είναι μουσικός, η μητέρα μου είναι δασκάλα στο Δημοτικό. Αλλά τραγουδούσαν, έχουν ασχοληθεί με την μουσική και αυτοί».

Επιπλέον, για τον σημαντικό ρόλο που είχε παίξει τότε η οικογένειά του στη διαχείριση της επιτυχίας, είχε εξηγήσει καλεσμένος στο «Studio στις 3», ότι: «Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από το σπίτι. Το σπίτι σε προετοιμάζει σε κάτι πιο βαθύ, δεν έχει να κάνει τόσο με την επιτυχία. Επειδή εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήμουν ελεύθερος να πω αυτό που νιώθω, αυτό που θέλω, αυτό που με προβληματίζει, και παράλληλα να έχω δύο γονείς οι οποίοι έβαζαν και τα όριά τους, γιατί είναι ελεύθεροι άνθρωποι».

«Δηλαδή αν έλεγα κάτι που ενοχλούσε τη μητέρα ή τον πατέρα μου, θα μου έλεγαν να μην το κάνω γιατί τους ενοχλεί, ας πούμε. Ένας ελεύθερος άνθρωπος είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και όχι κάτι άναρχο και επιφανειακό», είχε προσθέσει.

Λίγα χρόνια μετά τη δημιουργία και την επιτυχία των «Boys and Noise», το μουσικό συγκρότημα διαλύθηκε, με τον Βαγγέλη Κακουριώτη να ακολουθεί μία σόλο καριέρα στον κόσμο της μουσικής.

Ανάμεσα σε άλλα, ο καλλιτέχνης έχει κυκλοφορήσει τα κομμάτια: «Ίσως», «Χρυσό Φιλί», «Στεναχώρια μου» και «Η Δικιά μας Αγάπη».

Μιλώντας στο MEGA Star για το πρώτο τραγούδι που είχε γράψει, ο Βαγγέλης Κακουριώτης είχε εξομολογηθεί: «Το πρώτο τραγούδι που έγραψα ήταν στο Λύκειο, με ξένους στίχους, στα αγγλικά το είχα γράψει. Ήταν μπαλάντα. Αυτό το τραγούδι δεν κυκλοφόρησε ποτέ, είναι η πρώτη επαφή. Μετά προέκυψαν άλλα, για εμένα πιο σίγουρα. Ήταν η πρώτη επαφή».

Η είσοδος στον χώρο της υποκριτικής

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης δεν διαθέτει μόνο μία πολύ καλή φωνή, αλλά και υποκριτικό ταλέντο.

Ο καλλιτέχνης ασχολείται επαγγελματικά και με τον χώρο της υποκριτικής, έχοντας συμμετάσχει σε σειρές όπως στη «Γη της Ελιάς», αλλά και σε παραστάσεις, με μία από αυτές να είναι και «Hairspray».

Μάλιστα, φέτος το τηλεοπτικό κοινό τον παρακολουθεί στη σειρά «Μπλε Ώρες», με μεγάλη μερίδα του κόσμου να μην κρύβει τον ενθουσιασμό του για τον Βαγγέλη Κακουριώτη.

Σε συνέντευξή του στο ένθετο «Τύπος Tv», ο ταλαντούχος ηθοποιός και τραγουδιστής είχε μιλήσει για την ενασχόλησή του με την υποκριτική.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για το αν η υποκριτική ήταν το κρυφό σου όνειρο, καθώς και πότε και πως πήρε την απόφαση να καταπιαστεί με την ηθοποιία, ο Βαγγέλης Κακουριώτης είχε απαντήσει: «Δεν ήταν ακριβώς κρυφό, ήταν όμως ένα όνειρο που για αρκετά χρόνια δεν είχα βγάλει προς τα έξω. Από μικρός θυμάμαι να παρακολουθώ ηθοποιούς και να με γοητεύει η δυνατότητα να μεταμορφώνεσαι, να μπαίνεις στη ζωή και στην ψυχολογία ενός άλλου ανθρώπου. Απλώς επειδή η μουσική ήρθε πολύ νωρίς στη ζωή μου και επαγγελματικά ξεκίνησα στα 16, ήταν φυσικό να προηγηθεί».

«Όταν αποφάσισα ότι θέλω πραγματικά να ασχοληθώ με την υποκριτική, ήθελα να το κάνω σωστά. Γι’ αυτό πήγα στη δραματική σχολή. Δεν ήθελα να κάνω τηλεόραση απλώς επειδή μου δόθηκε μια ευκαιρία ή επειδή ήμουν ήδη αναγνωρίσιμος. Ήθελα να έχω τις βάσεις και τα εργαλεία για να μπορώ να υπηρετήσω διαφορετικούς χαρακτήρες», είχε συνεχίσει.

Η απάντηση για τα αρνητικά σχόλια και η προσωπική ζωή

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης, στη διάρκεια της πορείας του έχει γίνει και ο ίδιος αποδέκτης αρνητικών σχολίων.

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο ζήτημα, στη συνέντευξή του στο «MEGA Star», ο καλλιτέχνης είχε εξηγήσει ότι: «Όταν μιλάνε για τη δουλειά, είναι καλοδεχούμενα και ίσως μάθω και κάτι από αυτά. Ίσως κάτι που δεν είδα εγώ.

Να μιλήσουν για τον χαρακτήρα μου, για την προσωπικότητά μου, κάποιος ας πούμε που δεν με γνωρίζει, δεν είναι σωστό. Εννοώ, να δεχτώ τέτοιο σχόλιο, δεν το βλέπω καν, το προσπερνάω γιατί δεν στέκει.

Δεν μπορείς να μιλάς για έναν άνθρωπο, αν δεν τον γνωρίζεις. Αν δεν τον ξέρεις πραγματικά, πώς θα μιλήσεις για εκείνον;».

Το κοινό μπορεί να γνωρίζει τον Βαγγέλη Κακουριώτη από όταν ήταν ακόμα έφηβος, ωστόσο ο τραγουδιστής και ηθοποιός έχει καταφέρει να προστατέψει την προσωπική του ζωή και τα πράγματα που ξέρουμε ουσιαστικά για αυτή, είναι ελάχιστα.

Σε συνέντευξή του στο «MEGA Καλημέρα», ο Βαγγέλης Κακουριώτης είχε εξομολογηθεί πως: «Ο έρωτας παίζει πολύ ουσιαστικό ρόλο. Μου αρέσει να ερωτεύομαι, μου αρέσει να δείχνω αυτό που αισθάνομαι, μου αρέσει η κοπέλα που είναι μαζί μου να νιώθει ήρεμη μέσα της, στην ψυχή της. Να μπορεί να έχει χρόνο να αγαπάει, να έχει χρόνο να προσπαθεί, να έχει χρόνο να παλεύει, για οτιδήποτε είναι αυτό».

Συνεχίζοντας, είχε αποκαλύψει: «Θέλω να κάνω οικογένεια, θέλω να έρθει η στιγμή που θα είμαι ένα με τη γυναίκα που θα διαλέξω να είναι στη ζωή μου και θέλω εννοείται να μεγαλώσω τα παιδιά μου, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι σίγουρα. Μια πριγκίπισσα και έναν μάγκα θέλω να κάνω».