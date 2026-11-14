Σόλων Τσούνης για τον θάνατο του πατέρα του: «Στο τέλος είχα κάποιες ενοχές»

Ο Σόλων Τσούνης αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του και στις ενοχές που αισθάνθηκε επειδή δεν επικοινωνούσε συχνά μαζί του. Παράλληλα, μίλησε για τη στενή σχέση που διατηρεί με τους συναδέλφους του στη σειρά «Το σόι σου» και τη στήριξη που του προσέφεραν σε μια δύσκολη προσωπική περίοδο.

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Σόλων Τσούνης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για την απώλεια του πατέρα του, τις ενοχές που αισθάνθηκε, αλλά και τη σχέση του με τους συναδέλφους του στη σειρά «Το σόι σου», μίλησε ο Σόλων Τσούνης στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».
  • Αναφερόμενος στους συντελεστές της σειράς, ο ηθοποιός εξήγησε ότι έχουν μοιραστεί πολλές προσωπικές στιγμές όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ των οποίων και τον θάνατο του πατέρα του.
  • Παράλληλα, εξομολογήθηκε τις ενοχές που αισθάνθηκε για τον χρόνο που δεν πέρασε μαζί του, εξηγώντας ότι οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις στην Αθήνα είχαν περιορίσει την επικοινωνία τους.

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Για την απώλεια του πατέρα του, τις ενοχές που αισθάνθηκε επειδή δεν βρισκόταν όσο κοντά του θα ήθελε, αλλά και τη σχέση που έχει αναπτύξει με τους συναδέλφους του στη σειρά «Το σόι σου», μίλησε ο Σόλων Τσούνης. Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου για την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στον Alpha, με αφορμή τη φετινή τηλεοπτική και θεατρική του παρουσία.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τους υπόλοιπους συντελεστές της σειράς, ο Σόλων Τσούνης εξήγησε ότι έχουν μοιραστεί πολλές προσωπικές στιγμές όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ των οποίων και τον θάνατο του πατέρα του.

«Κατά την περίοδο των γυρισμάτων για το “Σόι σου” έχουν συμβεί πάρα πολλά στη ζωή όλων μας. Σχεδόν όλα τα μοιράζομαι εγώ. Κατ’ αρχάς, με ξέρουν τόσο καλά που, ακόμα και μια μικρή στενοχώρια να έχω, αμέσως μου λένε: “Τι έχεις σήμερα; Δεν είσαι καλά;”. Έχουμε μοιραστεί και τον θάνατο του μπαμπά μου και τότε είχα μια τεράστια αγκαλιά να με προσέξει», ανέφερε ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, μίλησε για όσα συνειδητοποίησε μετά την απώλεια, τονίζοντας τη σημασία της επικοινωνίας και της παρουσίας των παιδιών στη ζωή των γονιών τους.

«Με μια τέτοια απώλεια καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι που σε φέρνουν στη ζωή και σου έχουν δώσει τόσα πολλά, όσο ζουν, αξίζουν μεγάλη αγάπη και μεγάλη προσοχή. Πρέπει να είσαι ευγνώμων απέναντί τους και να μην χάνεσαι».

Ο Σόλων Τσούνης αναφέρθηκε επίσης στις ενοχές που αισθάνθηκε για τον χρόνο που δεν πέρασε με τον πατέρα του, εξηγώντας ότι, παρά την καλή σχέση τους, οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις στην Αθήνα είχαν περιορίσει την επικοινωνία τους.

«Με τον μπαμπά μου, ενώ είχαμε πολύ καλή σχέση, μόνο και μόνο που έφυγα από κοντά τους και ήρθα στην Αθήνα, όπου είχα τις δουλειές μου και δεν τους έπαιρνα τηλέφωνο συχνά, στο τέλος είχα κάποιες ενοχές. Δηλαδή, που δεν ήμουν όσο κοντά θα ήθελα να είμαι», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

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