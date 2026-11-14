Γιώργος Γεραπετρίτης: Ο υπουργός Eξωτερικών ξεκαθάρισε στους πολιτικούς αρχηγούς ότι δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο

Η γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία και την Αίγυπτο δεν περιλαμβάνει αίτημα αδειοδότησης ή συγκατάθεσης από την Άγκυρα για τη διεξαγωγή των ερευνών που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Αυτό προκύπτει από την ενημέρωση που παρείχε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων για τις εξελίξεις γύρω από το έργο.

Ο υπουργός δεν παρέδωσε ούτε ανέγνωσε το κείμενο της διακοίνωσης στους συνομιλητές του, αλλά τους ενημέρωσε προφορικά για όσα γνωρίζει σχετικά με το περιεχόμενό της. Όπως τους εξήγησε, το έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και απευθύνεται στα παράκτια κράτη της περιοχής για λόγους αβροφροσύνης, ενώ περιλαμβάνει στοιχεία για την πορεία των ερευνών. Κατά συνέπεια, δεν ζητήθηκε άδεια ή συγκατάθεση από την Τουρκία για τη διεξαγωγή τους.

Οι συναντήσεις διήρκεσαν αρκετή ώρα και επεκτάθηκαν στις γεωπολιτικές ισορροπίες της ευρύτερης περιοχής, πέρα από τα ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση.

Γεραπετρίτης: Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο συνεχίζει με ελληνική αδειοδότηση και NAVTEX

Μετά την ολοκλήρωση των ενημερώσεων, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς, επισημαίνοντας ότι το γαλλικό ερευνητικό πλοίο συνεχίζει τις εργασίες του σε διεθνή ύδατα, αποκλειστικά με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX.

Συγκεκριμένα, δήλωσε:

«Είχα σήμερα την ευκαιρία να ενημερώσω τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων σχετικά με τις εξελίξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τους πολιτικούς αρχηγούς που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για ενημέρωση, επιδεικνύοντας μια ιδιαιτέρως θεσμική στάση.

Ήταν η τέταρτη φορά που συναντήθηκα με τους πολιτικούς αρχηγούς, παρέχοντας ενημέρωση για θέματα εξωτερικής πολιτικής, παράλληλα με τις τακτικές συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και την παρουσία μου στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και συνεχίζει το ερευνητικό του έργο με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX, αποκλειστικά και μόνο.

Η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει, με μια ενεργό εξωτερική πολιτική, με γνώση και υπευθυνότητα, να ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της χώρας και να προσδίδει κύρος και αυτοπεποίθηση στην πατρίδα».

Οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών

Πρώτος συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, μετά την ενημέρωση, υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών.

Ακολούθησε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος έκανε λόγο για ένα «μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας». Παράλληλα, επισήμανε ότι «δεν χρειάζεται εφησυχασμός, όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον λαό».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τόνισε ότι η χώρα και η κυβέρνηση οφείλουν να εκπέμπουν σε κάθε ευκαιρία, στα διεθνή φόρα, το μήνυμα ότι «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, η εθνική μας κυριαρχία και ανεξαρτησία είναι αδιαπραγμάτευτα».

Αναφερόμενη στη σημασία της θεσμικής ενημέρωσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε:

«Σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη διεθνή συγκυρία έχει πάντα σημασία να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και του ελληνικού λαού, της κοινωνίας, για όσα τεκταίνονται στα διεθνή και στις εξωτερικές μας σχέσεις. Η ενημέρωση, συνεπώς, από τον υπουργό Εξωτερικών σε θεσμικό επίπεδο είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Οφείλω να το υπογραμμίσω, πόσο μάλλον όταν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός προβληματισμός ως προς τις διαρκώς προβαλλόμενες, με διάφορους τρόπους, εντελώς αβάσιμες και προκλητικές τουρκικές διεκδικήσεις».

Στο πρόγραμμα των συναντήσεων περιλαμβανόταν και η ενημέρωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, στις 13:00. Ωστόσο, το κόμμα γνωστοποίησε ότι δεν θα συμμετείχε στη συνάντηση.

Ο κύκλος των ενημερώσεων ολοκληρώθηκε στις 17:00, με τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τη Ρένα Δούρου, εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.

Το χρονοδιάγραμμα των ερευνών και η πόντιση του καλωδίου

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του έργου, επικρατεί η εκτίμηση ότι ο τρέχων κύκλος ερευνών του γαλλικού σκάφους θα ολοκληρωθεί ομαλά, χωρίς εντάσεις στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες.

Η επόμενη φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, η οποία περιλαμβάνει την πόντιση του καλωδίου, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί σε περίπου έναν χρόνο.