ΠΑΣΟΚ: Βαρύ πένθος στο Πυροσβεστικό Σώμα – Η ασφάλεια των πυροσβεστών δεν μπορεί να περιμένει άλλο

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Με τη επισήμανση ότι ο φετινός απολογισμός αναφορικά με τους Πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος είναι «βαρύς», το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία για το επιχειρησιακό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος». Ταυτόχρονα, το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 23 και 44 ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 23 και 44 ετών, που έχασαν σήμερα τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι.

Τρεις πυροσβέστες καταπλακώθηκαν όταν κατέρρευσε τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου. Δύο δεν επέστρεψαν ποτέ στις οικογένειές τους. Ο τρίτος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πυροσβεστών και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Στον τραυματία συνάδελφό τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Ο φετινός απολογισμός είναι βαρύς. Με τους δύο σημερινούς θανάτους, έξι πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μέσα στο 2026. Τρεις μόνο στις επιχειρήσεις της 29ης Ιουλίου, ένας ακόμη σε επιχείρηση διάσωσης στη Ρόδο τον Σεπτέμβριο και δύο σήμερα στο Ζεφύρι.

Κάθε περιστατικό έχει τα δικά του ιδιαίτερα αίτια και αυτά πρέπει να διερευνηθούν πλήρως. Ο συνολικός απολογισμός, όμως, επιβάλλει πλέον μια θεσμική εκκρεμότητα άνω των δύο δεκαετιών να κλείσει.

Ήδη από το 2003, με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 3144/2003, η νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) επεκτάθηκε στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, με ειδική πρόβλεψη για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Η πρόβλεψη αυτή κωδικοποιήθηκε στον ν. 3850/2010, εξειδικεύθηκε περαιτέρω με τον ν. 4249/2014 και επανήλθε ρητά στον ν. 4662/2020, ο οποίος προβλέπει ότι τα θέματα προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα.

Το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που απαιτείται για το επιχειρησιακό πεδίο δεν μπορεί να παραμένει εκκρεμές.

Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΥΑΕ για το επιχειρησιακό προσωπικό του Π.Σ., με σύγχρονη εκτίμηση επιχειρησιακού κινδύνου, κανόνες ασφαλούς επέμβασης, κατάλληλο εξοπλισμό, συνεχή εκπαίδευση, συστηματική διερεύνηση ατυχημάτων και παρ’ ολίγον ατυχημάτων και υποχρεωτική άντληση επιχειρησιακών διδαγμάτων.

Οι πυροσβέστες γνωρίζουν ότι το επάγγελμά τους εμπεριέχει κίνδυνο.

Η Πολιτεία, όμως, έχει υποχρέωση να κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως, επιστημονικά και θεσμικά δυνατό για να μειώνει αυτόν τον κίνδυνο.

Η γενναιότητα δεν μπορεί να υποκαθιστά την πρόληψη».