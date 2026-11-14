Ουκρανία: Πολιτική σκοπιμότητα βλέπει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πίσω από την ανεπαρκή λειτουργία του Starshield

Σε επιβραδυμένους ρυθμούς λειτουργεί το Starshield στην Ουκρανία, με συνέπεια να μην αναχαιτίζονται πολλά από τα ρωσικά drones. Εξ αυτού του λόγου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταλογίζει πολιτική σκοπιμότητα στην αμερικανική εταιρεία, SpaceX του Ίλον Μάσκ και υποστηρίζει ότι «δεν είναι ειλικρινής σχετικά με τους «πολιτικούς» λόγους για την επιβράδυνση του Starshield».

Συγκεκριμένα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη SpaceX του Ίλον Μασκ ότι «δεν λέει την αλήθεια σχετικά με τους περιορισμούς στο δορυφορικό σύστημα Starshield της Ουκρανίας», υποστηρίζοντας ότι «η απόφαση επιβολής ορίων ταχύτητας φαίνεται να είναι ‘πολιτική’ και όχι ‘τεχνική’».

Όρια ταχύτητας στα drones και προβλήματα σε όλο το μέτωπο

Μιλώντας την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι «οι περιορισμοί που επηρεάζουν τα ουκρανικά drones ισχύουν εδώ και πέντε ημέρες». «Δεν μπορούσαν πλέον να πετάξουν με ταχύτητες άνω των 161 χλμ./ώρα (100 μίλια/ώρα), είπε, καθώς σε υψηλότερες ταχύτητες χανόταν η σύνδεση», υποστήριξε. «Ως αποτέλεσμα, τα επερχόμενα ρωσικά αεριωθούμενα drones τύπου Shahed δεν μπορούσαν πλέον να αναχαιτιστούν. Επίσης, επηρεάστηκαν σοβαρά τα πλήγματα μεσαίου βεληνεκούς της ίδιας της Ουκρανίας εναντίον στρατιωτικών στόχων σε ρωσοκρατούμενα εδάφη», εξήγησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας στον Guardian και σε άλλους δημοσιογράφους στο προεδρικό μέγαρο στο Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ζήτησε από τη στρατιωτική του ηγεσία να θέσει το ζήτημα στην εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ, καθώς και στο Πεντάγωνο και το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών (State Department).

Δεν υπήρξε «καμία σαφής εξήγηση» ως προς το γιατί περιορίζονται οι επιχειρήσεις της Ουκρανίας. Είπε ότι η SpaceX είχε δηλώσει στο Κίεβο πως δεν υπήρχαν «κανενός είδους περιορισμοί». Ο ισχυρισμός αυτός, άφησε να εννοηθεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν αναληθής, καθώς εντοπίστηκαν προβλήματα σε «ολόκληρη την πρώτη γραμμή».

«Υπήρξαν συζητήσεις με την εταιρεία σε θεσμικό επίπεδο. Το υπουργείο Άμυνας μίλησε με τη SpaceX. Απάντησαν: ‘Δεν επιβάλλουμε κανέναν περιορισμό’. Λένε ότι πρόκειται για κάποιου είδους τεχνικό ζήτημα. Δεν πιστεύουμε ότι συμβαίνει αυτό», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Το ερώτημα δεν είναι αν τους πιστεύουμε ή όχι. Ενδέχεται να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι. Αλλά κάθε μέρα το δοκιμάζουμε αυτό σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Κάθε μέρα λαμβάνουμε την ίδια επιβεβαίωση. Επομένως, δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις είναι εκτεταμένες», σημείωσε.

Υποψίες για αμερικανικές πιέσεις και το παζάρι για το Ντονμπάς

Η Ουκρανία υποψιάζεται ότι η επιβράδυνση αποτελεί μια σκόπιμη αμερικανική τακτική, σχεδιασμένη να ασκήσει πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ώστε να κάνει παραχωρήσεις στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν. Ακολουθεί ένα παρόμοιο ζήτημα τον περασμένο μήνα και συνέπεσε με τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και τη συμμετοχή Ουκρανών και Ρώσων εκπροσώπων.

Από την πλευρά της η Ρωσία επιμένει να παραχωρήσει η Ουκρανία ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς. Ωστόσο, ο Ζελένσκι απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να παραχωρήσει κι άλλα εδάφη σε Ρώσους «τρομοκράτες». Επίσης, αποκάλυψε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο επιχειρηματίας ακινήτων Στιβ Γουίτκοφ, είχαν ρωτήσει εάν η Ουκρανία ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει το Ντονμπάς με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ ή εγγυήσεις ασφαλείας ανάλογες του ΝΑΤΟ.

«Οι λεπτομέρειες της πρότασης ήταν ασαφείς», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δεν φαινόταν να περιλαμβάνουν αμερικανικά ειρηνευτικά στρατεύματα επί του εδάφους, πρόσθεσε. Είπε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει μόνο με μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, παράλληλα με ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας, με την υπογραφή δυτικών εταίρων.

«Πρωτόγονη κίνηση» η πρόταση Πούτιν για την Κοστιαντινίβκα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε επίσης ως τέχνασμα μια προσφορά του Πούτιν για «ανθρωπιστική αποστολή» στην ανατολική πόλη Κοστιαντινίβκα. Η Ρωσία ζήτησε πενθήμερη κατάπαυση του πυρός, στα πρότυπα μιας εκεχειρίας τον περασμένο μήνα στη ρωσοκρατούμενη πόλη Ολέσκι, από όπου απομακρύνθηκαν άμαχοι.

«Είναι μια απολύτως πρωτόγονη κίνηση. Ο Πούτιν θέλει απλώς να φύγουμε από την Κοστιαντινίβκα, ώστε να μπορέσουν να εισβάλουν και να καταλάβουν ολόκληρη την πόλη με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είπε ότι οι άμαχοι είχαν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή, καθώς συνεχίζονταν σφοδρές μάχες σώμα με σώμα, με τεράστιες ρωσικές απώλειες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε προτείνει την επανάληψη της εκεχειρίας του Ολέσκι σε κοντινά ρωσοκρατούμενα χωριά και πόλεις στη νότια Ουκρανία, κατά μήκος του ποταμού Δνείπερου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν το απέρριψε αυτό. Ο πραγματικός του στόχος ήταν να καταπιεί την Κοστιαντινίβκα και τις ουκρανικές πόλεις-φρούρια Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ανησυχία για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης

Χαρακτήρισε επίσης «ανησυχητικές» τις ρωσικές προσπάθειες να συζητηθεί η αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης — ένα θέμα που έθεσε την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση Τραμπ. Το Κρεμλίνο ζήτησε να επιστρέψει το ΝΑΤΟ στη σύνθεσή του πριν από το 1997, προτού ενταχθούν στη συμμαχία χώρες της ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Βαλτικής.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν διατύπωσε για πρώτη φορά αυτό το αίτημα το 2021, λίγο πριν από τη μεγάλη εισβολή του στην Ουκρανία. Η αναβίωσή του έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια πολέμου πλήρους κλίμακας, δήλωσε ο Ζελένσκι, ήταν ένα ανησυχητικό μήνυμα, ενδεικτικό αυτοκρατορικής νοοτροπίας. «Η επιθυμία του Πούτιν να αλλάξει τα σύνορα στην Ευρώπη είναι γεγονός», είπε ο Ζελένσκι, τονίζοντας: «Δεν μπορούμε να τα φέρουμε όλα τα πάνω κάτω».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες του με Ευρωπαίους ηγέτες που συναντήθηκαν στο Δουβλίνο έφεραν απτά αποτελέσματα. Περιλάμβαναν δεσμεύσεις από τη Δανία για την προμήθεια πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη F-16 – τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατάρριψη ρωσικών drones – καθώς και πακέτα ενεργειακής στήριξης για το Κίεβο και άλλες πόλεις.

Η Ρωσία «πόνταρε τα πάντα» στη χειμερινή της εκστρατεία, πρόσθεσε. Τους τελευταίους μήνες η Μόσχα έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές πόλεις, σε μια προσπάθεια να αναγκάσει τους αμάχους να συνθηκολογήσουν. Το αμερικανικό Κογκρέσο θα μπορούσε να πιέσει τον Πούτιν να αποκλιμακώσει την ένταση, ψηφίζοντας νόμους για κυρώσεις και παρέχοντας όπλα στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.