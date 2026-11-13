Από τον Πούτιν στον Ζελένσκι – Στο Δουβλίνο Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν στο Δουβλίνο προκειμένου να συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η άφιξή τους στην ιρλανδική πρωτεύουσα ακολούθησε την επίσκεψή τους στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ είχαν προηγηθεί διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι υπό αμερικανική αιγίδα.

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Διεθνή Νέα

Από τον Πούτιν στον Ζελένσκι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Δουβλίνο έφτασαν οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
  • Η άφιξή τους στο Δουβλίνο ακολούθησε την επίσκεψή τους στη Μόσχα, όπου είχαν συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
  • Είχε προηγηθεί η συμμετοχή των δύο απεσταλμένων σε διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι, υπό την αιγίδα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο Δουβλίνο έφτασαν το βράδυ οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ,  προκειμένου να συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους προσγειώθηκε σε στρατιωτική αεροπορική βάση της ιρλανδικής πρωτεύουσας, όπου ο Ζελένσκι βρέθηκε νωρίτερα, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής.

Η άφιξή τους στο Δουβλίνο ακολούθησε την επίσκεψή τους στη Μόσχα, όπου είχαν συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Είχε προηγηθεί η συμμετοχή των δύο απεσταλμένων στις τελευταίες ημέρες σε διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι, υπό την αιγίδα της αμερικανικής κυβέρνησης.

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