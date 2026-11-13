Από τον Πούτιν στον Ζελένσκι – Στο Δουβλίνο Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

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Στο Δουβλίνο έφτασαν το βράδυ οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους προσγειώθηκε σε στρατιωτική αεροπορική βάση της ιρλανδικής πρωτεύουσας, όπου ο Ζελένσκι βρέθηκε νωρίτερα, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής.

Η άφιξή τους στο Δουβλίνο ακολούθησε την επίσκεψή τους στη Μόσχα, όπου είχαν συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Είχε προηγηθεί η συμμετοχή των δύο απεσταλμένων στις τελευταίες ημέρες σε διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι, υπό την αιγίδα της αμερικανικής κυβέρνησης.