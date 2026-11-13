EuroLeague: Επίδειξη δύναμης από τη Βαλένθια, νίκη για τη Μακάμπι, θρίαμβος της Ζάλγκιρις στο Μιλάνο

Με πρωταγωνιστή τον Τι Τζέι Σορτς, η Βαλένθια επιβλήθηκε της Μπάγερν με 102-87 στη Roig Arena, πανηγυρίζοντας την όγδοη νίκη της σε 11 αγωνιστικές της EuroLeague.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 14 πόντους και 10 ασίστ, δίνοντας τον ρυθμό στην ομάδα του, η οποία διατήρησε τον έλεγχο παρά την προσπάθεια των Βαυαρών να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Για την Μπάγερν, που υποχώρησε στο 3-8, ξεχώρισε ο Αντρέας Ομπστ με 22 πόντους.

Τη δεύτερη διαδοχική νίκη της απέναντι στη Χάποελ πανηγύρισε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 80-73 στην Κύπρο, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του League Cup. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, αξιοποιώντας την καλή επιθετική της λειτουργία και τα λιγότερα λάθη. Κόλσον και Κλαρκ ήταν οι πρώτοι σκόρερ των νικητών με 14 πόντους έκαστος, ενώ από την πλευρά της Χάποελ ξεχώρισε ο Βασίλιε Μίτσιτς με 14.

Την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της στη EuroLeague πανηγύρισε η Ζάλγκιρις, περνώντας νικηφόρα από το Μιλάνο με 86-83. Κορυφαίος για τους Λιθουανούς ήταν ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 17 πόντους και 20 ριμπάουντ. Η Ζάλγκιρις ανέτρεψε το αρχικό προβάδισμα των Ιταλών, ξέφυγε με διψήφια διαφορά στην τρίτη περίοδο και άντεξε στην αντεπίθεση της Αρμάνι στο φινάλε.

Τα αποτελέσματα:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73

Ολυμπιακός – Ντουμπάι BC 101-72

Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 102-87

Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις 83-86

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 105-84

Η βαθμολογία: