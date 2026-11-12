Δολοφονία 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα: Τα 4 αποτυπώματα, η μαρτυρία για τον ταραγμένο άνδρα και η διαφυγή του βασικού υπόπτου στη Γαλλία

Αποτυπώματα τεσσάρων ανδρών εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο 20χρονος από τη Γουινέα, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Την ίδια ώρα, ένας μάρτυρας περιγράφει έναν άνδρα αφρικανικής καταγωγής, τον οποίο είδε να μιλά έντονα στο τηλέφωνο, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός.

Σύμφωνα με το Mega, ο 20χρονος εκτιμάται ότι έχει φύγει από την Ελλάδα, με ενδιάμεσο σταθμό την Ιταλία, και πλέον βρίσκεται στη Γαλλία, όπου τον αναζητούν οι Αρχές.

Καθοριστικό στοιχείο για την αστυνομική έρευνα αποτελεί η κατάθεση του συγκατοίκου του υπόπτου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο συγκάτοικος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο 20χρονος επέστρεψε στο σπίτι αφού είχε εγκαταλείψει τη βαλίτσα και του ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει την 24χρονη. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Παράλληλα, από την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι ένα μόνο άτομο κατέβασε τη βαλίτσα από το διαμέρισμα και την τοποθέτησε στον κάδο απορριμμάτων. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για τον 20χρονο.

Από το συγκεκριμένο διαμέρισμα έχουν εξαφανιστεί συνολικά τρία άτομα, ωστόσο οι έρευνες επικεντρώνονται κυρίως στον νεαρό από τη Γουινέα.

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Τα αποτυπώματα των τεσσάρων ανδρών και η μαρτυρία

Στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο βασικός ύποπτος, οι αστυνομικοί εντόπισαν αποτυπώματα τεσσάρων ανδρών. Το ένα ανήκει στον 20χρονο, ενώ τα υπόλοιπα τρία αποδίδονται σε νεαρούς αφρικανικής καταγωγής.

Κατά την έρευνα στον χώρο βρέθηκαν μόνο μία σφουγγαρίστρα και μία σκούπα, ενώ δεν εντοπίστηκαν τα προσωπικά αντικείμενα των ατόμων που διέμεναν εκεί.

Την ίδια στιγμή, ένας μάρτυρας υποστηρίζει ότι είδε έναν άνδρα αφρικανικής καταγωγής να μιλά στο τηλέφωνο σε ιδιαίτερα ταραγμένη κατάσταση, κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε η βαλίτσα.

«Μένω στο νούμερο τρία, έτσι; Έφυγα για να βγάλω βόλτα τον σκύλο. Όταν έφυγα, δεν υπήρχε τίποτα στον δρόμο. Όταν επέστρεψα, ο δρόμος ήταν αποκλεισμένος και γεμάτος αστυνομικούς. Ρώτησα τι συνέβη. Μου είπαν: “Όχι, δεν έγινε τίποτα”. Δεν μου είπαν. Και μετά το συνειδητοποίησα, έμαθα τι έγινε την επόμενη μέρα.

Και θυμάμαι ότι, ενώ επέστρεφα, πέρασα απέναντι. Στην άλλη πλευρά του δρόμου υπήρχε ένας τύπος στο τηλέφωνο, αφρικανικής καταγωγής, μαύρος, με μαύρα ρούχα και κάποιες χρωματιστές ρίγες. Ήταν στο τηλέφωνο και ήταν πολύ νευρικός, σαν να ούρλιαζε, να έκλαιγε. Και ανέφερε τη λέξη “γυναίκα” ανάμεσα σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορούσα να το καταλάβω.

Οπότε, την επόμενη μέρα σκέφτηκα: “Είναι πολύ, πολύ περίεργο για κάποιον, για έναν άνδρα, να είναι τόσο νευρικός, πολύ κοντά σε ένα μέρος όπου μόλις συνέβη κάτι τέτοιο”. Πήγα στην αστυνομία, στο αστυνομικό τμήμα, δύο φορές. Έβγαλα μια φωτογραφία από το μέρος όπου είδα τον τύπο, αλλά κανείς δεν με άκουσε», ανέφερε ο μάρτυρας.

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Τα ερωτήματα για τις τελευταίες ώρες της 24χρονης

Παράλληλα με τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 20χρονου, οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής της Αραμάτα και υπό ποιες συνθήκες δολοφονήθηκε.

Η έρευνα επικεντρώνεται στις τελευταίες κινήσεις της 24χρονης, στις συνθήκες θανάτου της και στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε η βαλίτσα με τη σορό της στον κάδο απορριμμάτων, χωρίς να γίνει αντιληπτή η μεταφορά της από κάποιον παρευρισκόμενο. Το υλικό από τις κάμερες της περιοχής έχει ήδη προσφέρει στοιχεία για τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Όσον αφορά την αιτία θανάτου, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν αποκλείεται η 24χρονη να πέθανε από ασφυξία, με τη χρήση μαξιλαριού ή άλλου αντικειμένου, έπειτα από καβγά.

Περισσότερα στοιχεία αναμένονται από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Από τη δομή στη Λέσβο στην εργασία στη Φολέγανδρο

Η 24χρονη Αραμάτα είχε φτάσει στην Ελλάδα το 2024 και είχε φιλοξενηθεί σε δομή στη Λέσβο, προτού φύγει αναζητώντας εργασία.

Γνωστός της περιέγραψε όσα πληροφορήθηκε από φίλες της σχετικά με την παραμονή της στη δομή και την απόφασή της να αποχωρήσει.

«Από δύο φίλες της έμαθα χθες ότι ήταν κάπου σε δομή, κάπου προς τη Λέσβο. Μέχρι τώρα, μόνο μία φίλη της, που ακόμα είναι σε δομή κάπου στη Λέσβο, μου είπε ότι ήταν εκεί και ότι έφυγε από εκεί γιατί ήθελε να πάει να δουλέψει και να ξαναγυρίσει, αλλά μετά δεν ξέρει αυτή τίποτα», ανέφερε.

Η 24χρονη είχε εργαστεί εποχικά σε νησιά, ενώ το περασμένο καλοκαίρι εργαζόταν, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ως καθαρίστρια σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο. Ωστόσο, η επιχείρηση αρνείται ότι η νεαρή γυναίκα περιλαμβανόταν στη μισθοδοσία της.

Κάτοικος του νησιού αναφέρθηκε σε μια συνάντηση με νεαρή γυναίκα, την οποία θυμόταν επειδή μετέφερε μια μεγάλη κούτα από το λιμάνι προς τη Χώρα.

«Είχαμε κατέβει για το καράβι και είχαμε πετύχει μια κοπέλα που ανέβαινε πάνω με μία κούτα. Δεν την ξέρω, όμως, δεν έχω επαφή με την κοπέλα. Τη θυμήθηκα γιατί την είχα προσέξει, γιατί έλεγα: “Ποιος παλαβός είναι αυτός που ανεβαίνει με μία τεράστια κούτα από το λιμάνι στη Χώρα;” Και την κοίταξα», είπε χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό του 20χρονου, ο οποίος εκτιμάται ότι βρίσκεται στη Γαλλία. Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να εντοπιστεί και να συλληφθεί το προσεχές διάστημα.