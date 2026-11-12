Κωνσταντοπούλου: Τα δημόσια οικονομικά πρέπει να πηγαίνουν πολύ καλά γιατί περισσεύουν πολλά χρήματα για απευθείας αναθέσεις και διακίνηση επιρροής

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στη Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών.

«Τα δημόσια οικονομικά πάνε καλά; Πρέπει να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, γιατί φαίνεται ότι σας περισσεύουν πάρα πολλά χρήματα για απευθείας αναθέσεις και για διακίνηση επιρροής», δήλωσε η κ. Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στον κ. Πετραλιά. Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου, κάποιοι «αυξήσαν την περιουσία τους την τελευταία επταετία με τρόπο αστρονομικό και εντυπωσιακό. Ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, μία φοβερή ευμάρεια για μία ειδική κοινωνική κατηγορία που λέγεται “μέλη του συστήματος Μητσοτάκη”. Αυτού του συστήματος που όποια πέτρα κι αν σηκώσεις το βρίσκεις από κάτω».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε επίσης: «Σηκώνεις την πέτρα του ΟΠΕΚΕΠΕ; Ποιον βρίσκεις; Πάλι τον κύριο Μητσοτάκη με τους κουμπάρους του, τον Ξυλούρη ή Φραπέ. Σηκώνεις την πέτρα των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών; Πάλι τον Μητσοτάκη βρίσκεις με τονΔημητριάδη, με τους παρακολουθούμενους υπουργούς. Σηκώνεις την πέτρα των Τεμπών; Πάλι τον Μητσοτάκη βρίσκεις, με τους Τριαντόπουλους, με τους Καραμανλήδες, με τους Παπαγεωργίου, με πέντε πρόσωπα που παραπέμπονται και είναι όλοι του συτήματος Μητσοτάκη. Σηκώνεις την πέτρα του μπάσκετ και των στημένων αγώνων; Πάλι τον Μητσοτάκη βρίσκεις. Ω! του θαύματος ο Μητσοτάκης έκανε βόλτα με έναν διαιτητή-δασάρχη δεκαπέντε μέρες πριν συλληφθεί. Λέγεται Παπαπέτρου ο κύριος και βρέθηκε με 840.000 ευρώ μετρητά στο σπίτι του, ενώ συμμετείχε σε κύκλωμα στημένων αγώνων».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφερόμενη στην παραίτηση Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, λέγοντας: «Έβαλε την κόρη του εικονικά σε μια ομάδα χάντμπολ, χωρίς να παίξει αγώνες για να πάρει μοριοδότηση στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ούτε με τη μοριοδότηση δεν κατάφερε να την εισαγάγει εκεί όπου ήθελε. Και τελικώς την έστειλε στην Κύπρο, όπως μας είπε δημόσια ο ίδιος… Διαβάζω ότι ο κύριος Τσαβδαρίδης την ώρα που είναι υπουργός ήταν και νομικός σύμβουλος στον Δήμο Βέροιας. Είναι αλήθεια; Έπαιρνε και από το Δήμο Βέροιας χρήματα; Εσείς είστε που φέρατε νομοθέτημα για να προστατεύσετε τα παιδιά από τα social media; Από εσάς πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά, ακόμα και τα δικά σας παιδιά από το άθλιο παράδειγμα αυτό ότι μπορείς στη ζωή να παραβιάζεις όλους τους κανόνες, να κλέβεις παντού και να βρίσκεσαι προκρινόμενος. Γιατί αυτό είναι το παράδειγμα της εικονικής εγγραφής σε ομάδα μάλιστα αθλητισμού για να κλέψουμε στις Πανελλήνιες… Κυκλοφόρησε το νέο ότι ένας τρόπος για να παρακάμψεις τις πανελλαδικές είναι να φανείς ότι είσαι σε αθλητικό σύλλογο και πρώτοι πρώτοι οι υπουργοί; Ο Τσαβδαρίδης ήταν που επωφελήθηκε;».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστρεψε τα πυρά της και κατά του νέου υφυπουργού Υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, υποστηρίζοντας ότι «την ώρα που καρατομείται ο Τσαβδαρίδης επανέρχεται στην κυβέρνηση ο Βαρτζόπουλος. Και μάλιστα στον τομέα της υγείας. Ποιος; Αυτός που κατέστρεψε όλο το πεδίο της ψυχικής υγείας. Αυτός που παραιτήθηκε λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των δικογραφιών που διαβιβάστηκαν και αυτός που είπε μάλιστα και μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα ότι “οι γυναικοκτονίες οφείλονται στη φύση των ανδρών” και “οι γυναίκες είναι άλλα όντα που τίκτουν και είναι θέμα φύσης και φύλου η γυναικοκτονία”. “Είναι θέμα DNA”. Αυτό είπε ο Βαρτζόπουλος, ότι είναι μια φυσική διαδικασία το να σκοτώνει το αρσενικό το θηλυκό. Και αυτόν που έπρεπε να τον έχουν καρατομήσει… τον κρατήσανε και μετά τον επαναφέρουνε κιόλας στη ζούλα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε επίθεση και στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι τα έχει «συμφωνήσει με την κυβέρνηση να τοποθετήσετε πρόσωπο κοινής σας επιλογής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», ενώ επεσήμανε ότι αναμένει να δει τι θα γίνει αύριο για το θέμα στην διάσκεψη των προέδρων. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συμπλήρωσε ότι τα δύο κόμματα «παίζουν ένα πάρα πολύ βρώμικο παιχνίδι», κάτι το οποίο, όπως είπε, το κόμμα της δεν έκανε και δεν θα κάνει ποτέ.