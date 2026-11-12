Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση «ΜΙΝΩΑΣ 2026» στην Κρήτη – ΦΩΤΟ

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Εντυπωσιακές εικόνες από τη στρατιωτική άσκηση «ΜΙΝΩΑΣ 2026» στην Κρήτη, η τελική φάση της οποίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (12/11) στην περιοχή Αρκαδίου, στο Ρέθυμνο, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), αντιστράτηγου Γεωργίου Κωστίδη.

Στην άσκηση συμμετείχαν τμήματα και μέσα της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ», της 44 Στρατιωτικής Διοίκησης «ΤΑΛΩΣ» και της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ», καθώς και ζεύγος αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα σενάρια της άσκησης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΣ, η «ΜΙΝΩΑΣ 2026» ήταν άσκηση μικρής κλίμακας, μερικής ανάπτυξης δυνάμεων και απλής ενέργειας αερομεταφερόμενου λόχου (Α/Μ), η οποία περιλάμβανε επιχειρήσεις εξάλειψης εχθρικού αεροπρογεφυρώματος και αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών κατά ζωτικών εθνικών εγκαταστάσεων.

Βασικός σκοπός ήταν η εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού, των εφέδρων και των εθνοφυλάκων σε ρεαλιστικά τακτικά σενάρια, με τη χρήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροχημάτων, υπό συνθήκες σύγχρονου πολέμου.

Παράλληλα, επιδιώχθηκε η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχουσών δυνάμεων, καθώς και η βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της κοινής επιχειρησιακής αντίληψης.

Ποιοι παρακολούθησαν την άσκηση

Την τελική φάση παρακολούθησαν επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης και ο μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ειρηναίος.

Παρόντες ήταν ακόμη ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, η αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, καθώς και εν ενεργεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.