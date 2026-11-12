Ευρωκοινοβούλιο: Άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου έπειτα από μήνυση του Δημήτρη Παπαδημούλη

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε σήμερα υπέρ (16-7) της άρσης της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, έπειτα από σχετικό αίτημα της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης που ξεκίνησε με έγκληση του Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο κ. Παπαδημούλης είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος της Αφροδίτης Λατινοπούλου, επειδή -όπως αναφέρει σε αναρτήσή του- προσπάθησε με ένα άθλιο και συκοφαντικό post τον Ιούνιο του 2020, «να με ταυτίσει στην συνείδηση των πολιτών με πρόσωπα όπως ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ο Τάσος Μαντέλης, που έχουν καταδικαστεί για βαριά ποινικά αδικήματα, σε μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς».

«Η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις ελληνικες αρχες μόλις τον Μάρτιο του 2026. Και η Ευρωβουλή έπραξε χωρίς χρονοτριβή, σήμερα τα δέοντα» αναφέρει ακόμη ο κ. Παπαδημούλης.

«Η πολιτική κριτική, ακόμη και η πιο σκληρή, ήταν για μένα πάντοτε ευπρόσδεκτη. Το έχω αποδείξει σταθερά και έμπρακτα στα χρόνια που ήμουν εκλεγμένος Ευρωβουλευτής, Βουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό το αναγνωρίζουν φίλοι και αντίπαλοι Αντίθετα, θα συνεχίσω να επιδεικνύω σταθερά μηδενική ανοχή στην δόλια συκοφαντία και την λάσπη που έχουν στόχο να πλήξουν, με ψέματα και αθλιότητες ,την τιμή και την υπόληψη μου. Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται!» καταλήγει ο κ. Παπαδημούλης.