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Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους ηγέτες Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβίας και Καναδά – Στο επίκεντρο ενέργεια και επενδύσεις

Στο επίκεντρο των επαφών τέθηκαν τα ζητήματα της ενέργειας και των επενδύσεων. Καθώς το σώμα του κειμένου δεν έχει εισαχθεί, η πληροφόρηση βασίζεται στα κεντρικά στοιχεία της αρχικής αναγγελίας.

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης,Ιλχάμ Αλίγιεφ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σειρά διμερών συναντήσεων πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τους ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν, της Μολδαβίας και του Καναδά.
  • Στο επίκεντρο των επαφών του βρέθηκαν τα ζητήματα της ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας.
  • Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 9ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο, είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, την Πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, αλλά και της Ε.Ε με το Αζερμπαϊτζάν.

Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο πρωθυπουργός καλωσόρισε την πρόοδο στις σχέσεις Αζερμπαϊτζάν- Αρμενίας.

Στη συνάντηση με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάια Σάντου, συζητήθηκε η διμερής ενεργειακή συνεργασία και η ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την στήριξη της Ελλάδας στην ενταξιακή προοπτική της Μολδαβίας και συνεχάρη την κ. Σάντου για την πρόοδο που έχει πετύχει η χώρα της στις σχετικές μεταρρυθμίσεις.

Κυριάκος Μητσοτάκης, Μάια Σάντου

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ συζητήθηκαν οι προοπτικές των σχέσεων Ε.Ε- Καναδά και η περαιτέρω εμβάθυνσή τους. Συζητήθηκαν ακόμα οι ελληνοκαναδικές σχεσεις με επίκεντρο τις επενδύσεις. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.

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