Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους ηγέτες Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβίας και Καναδά – Στο επίκεντρο ενέργεια και επενδύσεις

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 9ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο, είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, την Πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, αλλά και της Ε.Ε με το Αζερμπαϊτζάν.

Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο πρωθυπουργός καλωσόρισε την πρόοδο στις σχέσεις Αζερμπαϊτζάν- Αρμενίας.

Στη συνάντηση με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάια Σάντου, συζητήθηκε η διμερής ενεργειακή συνεργασία και η ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την στήριξη της Ελλάδας στην ενταξιακή προοπτική της Μολδαβίας και συνεχάρη την κ. Σάντου για την πρόοδο που έχει πετύχει η χώρα της στις σχετικές μεταρρυθμίσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ συζητήθηκαν οι προοπτικές των σχέσεων Ε.Ε- Καναδά και η περαιτέρω εμβάθυνσή τους. Συζητήθηκαν ακόμα οι ελληνοκαναδικές σχεσεις με επίκεντρο τις επενδύσεις. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.