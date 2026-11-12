Ουάσιγκτον: Αυτοπυροβολήθηκε ο ένοπλος μετά την επίθεση κοντά στον Λευκό Οίκο – Ένας νεκρός και τουλάχιστον 4 τραυματίες

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Νέα τροπή πήρε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον, σε απόσταση περίπου 1,6 χιλιομέτρου από τον Λευκό Οίκο, καθώς ο ένοπλος που είχε ταμπουρωθεί σε πολυκατοικία αυτοπυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση των αρχών, πέντε άνθρωποι δέχθηκαν πυρά, εκ των οποίων ένας έχασε τη ζωή του, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με διαμάχη του υπόπτου με την ένωση ιδιοκτητών του κτιρίου.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (12/11) στη συνοικία Λόγκαν Σέρκλ, μια πολυσύχναστη περιοχή της αμερικανικής πρωτεύουσας, όπου βρίσκονται κατοικίες, εμπορικά καταστήματα και το γυμναστήριο VIDA Fitness.

Ο προσωρινός αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσιγκτον, Τζέφρι Κάρολ, επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός από τα θύματα, καθώς και ότι ο ύποπτος αυτοπυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν ταμπουρωμένος μέσα σε διαμέρισμα.

Αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο διαμέρισμα – Ερευνάται διαμάχη με την ένωση ιδιοκτητών

Σύμφωνα με το Associated Press, ο ύποπτος κατέφυγε σε πολυκατοικία μετά τους αρχικούς πυροβολισμούς και ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα του έβδομου ορόφου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας περικύκλωσαν το κτίριο, ενώ ειδικές ομάδες επέμβασης αναπτύχθηκαν σε ταράτσες και γειτονικά σημεία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο ένοπλος αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο διαμέρισμα, όπως ανακοίνωσε ο Τζέφρι Κάρολ.

Προσωπικές διαφορές πίσω από την επίθεση

Ο προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας αποκάλυψε επίσης ένα νέο στοιχείο για τις συνθήκες που ενδέχεται να οδήγησαν στην επίθεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ύποπτος φαίνεται ότι είχε διαμάχη με την ένωση ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

Οι αρχές εξετάζουν τη συγκεκριμένη πληροφορία στο πλαίσιο της έρευνας για τα κίνητρα του δράστη, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η ακριβής σχέση της διένεξης με τους πυροβολισμούς.

UPDATE: The suspect believed to be responsible for this morning’s deadly shooting in Washington, D.C., was found with a gunshot wound after barricading himself inside an apartment building for more than an hour as police negotiators spoke with him. Officers heard a gunshot and forced entry into the apartment, where they found the suspect suffering from a gunshot wound. — Breaking911 (@Breaking911) November 12, 2026

Πέντε άνθρωποι δέχθηκαν πυρά – Ένας νεκρός μέσα στο γυμναστήριο

Σύμφωνα με την αστυνομία της Ουάσιγκτον, πέντε άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς στη διάρκεια του περιστατικού, ενώ ένας από αυτούς έχασε τη ζωή του.

Η επίθεση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, τοπική ώρα, στην περιοχή της 15ης οδού και της οδού P, στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης.

Αστυνομική πηγή, η οποία μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι οι ερευνητές εκτιμούν πως ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον ένα άτομο μέσα στο γυμναστήριο VIDA Fitness, προτού βγει στον δρόμο και ανοίξει ξανά πυρ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ύποπτος φέρεται στη συνέχεια να πυροβόλησε ακόμη ένα άτομο μέσα σε ανελκυστήρα χώρου στάθμευσης, πριν καταφύγει στον έβδομο όροφο της γειτονικής πολυκατοικίας.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει την κατάσταση της υγείας των υπόλοιπων θυμάτων.

«Έπεσε στο έδαφος και σχηματίστηκε μια λίμνη αίματος» – Η μαρτυρία από το γυμναστήριο

Τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο γυμναστήριο περιέγραψε ο Τζέιμς Σπέλμαν, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί.

Μιλώντας στο Associated Press, ανέφερε ότι περίπου 50 άνθρωποι βρίσκονταν στο γυμναστήριο γύρω στις 08:00 το πρωί.

«Μέσα σε δευτερόλεπτα, ένας άνδρας έπεσε στο έδαφος και σχηματίστηκε μια λίμνη αίματος», περιέγραψε.

«Ένα μέλος του γυμναστηρίου έτρεξε να τον βοηθήσει. Ήταν αμέσως νεκρός. Τον είχαν πυροβολήσει στον λαιμό», πρόσθεσε.

Ο Σπέλμαν ανέφερε ότι ο ίδιος και άλλοι παρευρισκόμενοι έτρεξαν έξω από το γυμναστήριο για να σωθούν.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ακούστηκαν περίπου δύο πυροβολισμοί μέσα στον χώρο και άλλοι πέντε ή έξι έξω από το κτίριο.

Ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας, ο Ράιαν Ντουμπίτσκι, ο οποίος βρισκόταν στο διαμέρισμά του σε κοντινή απόσταση, δήλωσε ότι άκουσε περίπου πέντε δυνατούς κρότους.

«Ήταν αρκετά αραιοί μεταξύ τους, οπότε νόμιζα ότι επρόκειτο για κατασκευαστικές εργασίες», ανέφερε.

Λίγη ώρα αργότερα, όπως περιέγραψε, η περιοχή είχε γεμίσει αστυνομικούς.

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας – Αποκλεισμένοι δρόμοι και σχολεία

Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν εκτεταμένη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή Λόγκαν Σέρκλ, περίπου ένα μίλι βόρεια του Λευκού Οίκου.

Μεγάλο τμήμα της 15ης οδού αποκλείστηκε από την αστυνομία, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους και τους περαστικούς να αποφύγουν την περιοχή.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ειδικές αστυνομικές ομάδες, με άνδρες οπλισμένους με τουφέκια να λαμβάνουν θέσεις τόσο στο έδαφος όσο και στην οροφή πολυκατοικίας.

Η περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η επιχείρηση περιλαμβάνει το γυμναστήριο VIDA Fitness, την επισκοπική εκκλησία του Αγίου Λουκά, κατοικίες και ένα σούπερ μάρκετ Whole Foods.

Σχολεία της περιοχής τέθηκαν σε καθεστώς περιορισμού πρόσβασης, καθώς οι αρχές προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσιγκτον είχε προηγουμένως ανακοινώσει μέσω της πλατφόρμας X ότι αντιμετώπιζε περιστατικό με ταμπουρωμένο ένοπλο, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από το σημείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) ανακοίνωσε ότι απέστειλε πράκτορες για να συνδράμουν τις τοπικές αρχές, ενώ το FBI γνωστοποίησε ότι το γραφείο του στην Ουάσιγκτον παρείχε βοήθεια στην έρευνα.

Η προηγούμενη κινητοποίηση της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον

Το Associated Press υπενθυμίζει ότι η περιοχή Λόγκαν Σέρκλ είχε βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας και τον Αύγουστο του 2025, έπειτα από επίθεση εναντίον πρώην στελέχους του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τις αρχές, ομάδα εφήβων είχε επιτεθεί στον άνδρα και σε μία γυναίκα, επιχειρώντας να τους αρπάξει το αυτοκίνητο.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε στην επιβολή άμεσου ομοσπονδιακού ελέγχου της αστυνόμευσης της πόλης και στην ανάπτυξη εκατοντάδων μελών της Εθνοφρουράς, επικαλούμενος την ανάγκη αντιμετώπισης της εγκληματικότητας.

Η παρουσία των δυνάμεων αυτών συνεχίζεται μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο.

Η έρευνα για τη νέα επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τις κινήσεις του δράστη και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβόλησε τα θύματα, καθώς και τη διαμάχη που φέρεται να είχε με την ένωση ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.