Ουκρανία: Κρίσιμες συνομιλίες στο Κρεμλίνο για το τέλος του πολέμου – Οι Αμερικανοί πιέζουν τον Πούτιν να δεχθεί τη συμμετοχή των Ευρωπαίων

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Σε μια κρίσιμη διπλωματική αναμέτρηση για το μέλλον της Ουκρανίας εξελίσσεται η συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Κρεμλίνο, την Πέμπτη (12/11), με την Ουάσινγκτον να επιδιώκει την ένταξη των Ευρωπαίων στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και τη Μόσχα να διατηρεί σκληρή στάση απέναντι στη συμμετοχή τους. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε τη διοργάνωση κοινής ρωσοουκρανικής ανθρωπιστικής αποστολής στην Κοστιαντινίβκα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση των αμερικανικής διαμεσολάβησης συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες απέφεραν συμφωνία για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, αλλά δεν οδήγησαν σε ουσιαστική προσέγγιση στα σημαντικότερα ζητήματα που εμποδίζουν τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, η συμμετοχή της Ευρώπης στη διαπραγματευτική διαδικασία αποτελεί ένα από τα βασικότερα σημεία τριβής, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου σχήματος συζητήσεων για την Ουκρανία και τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Οι Αμερικανοί ζητούν θέση για την Ευρώπη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Κατά την έναρξη της συνάντησης, η οποία μεταδόθηκε από τη ρωσική κρατική τηλεόραση, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έθεσαν ευθέως το ζήτημα της συμμετοχής ευρωπαϊκών κρατών στις επόμενες συνομιλίες.

«Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε τους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Στιβ Γουίτκοφ απευθυνόμενος στον Ρώσο πρόεδρο.

Από την πλευρά του, ο Τζάρεντ Κούσνερ υποστήριξε ότι η διεύρυνση της διαπραγματευτικής διαδικασίας θα μπορούσε να συμβάλει στην αναζήτηση λύσης.

«Εάν επιλέξουμε μια πολυμερή μορφή, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο προς την επίλυση των προβλημάτων», ανέφερε.

Η αμερικανική πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν άμεσα την ασφάλεια της ηπείρου χωρίς ουσιαστική συμμετοχή τους.

Ο Κούσνερ είχε δηλώσει πριν από τη συνάντηση, σύμφωνα με το Euronews, ότι η αμερικανική πλευρά έχει μεταφέρει επανειλημμένα στον Πούτιν και στους συνεργάτες του την ανάγκη να συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι στις συνομιλίες.

Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα ότι η συνάντηση στη Μόσχα θα εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του Ρώσου προέδρου για τη διεύρυνση του σχήματος.

🇷🇺🇺🇸 A meeting is underway at the Kremlin between President of Russia Vladimir #Putin, US Presidential Special Envoy Steve #Witkoff & entrepreneur Jared #Kushner. https://t.co/BSKcixwR4h — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 12, 2026

Η άρνηση της Μόσχας και οι όροι του Κρεμλίνου

Παρά τις αμερικανικές πιέσεις, η ρωσική ηγεσία έχει εμφανιστεί ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι στην εμπλοκή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Σύμφωνα με το Associated Press, η Μόσχα αντιτίθεται όχι μόνο στην άμεση συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις, αλλά και στην προοπτική ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες του Άμπου Ντάμπι, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, είχε απορρίψει το ενδεχόμενο άμεσης ευρωπαϊκής συμμετοχής, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές χώρες ότι συντηρούν τη σύγκρουση μέσω της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συμμετοχής της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι σημερινές θέσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων δεν συμβάλλουν στην προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Η στάση αυτή αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ουάσινγκτον στην προσπάθειά της να διαμορφώσει ένα διαπραγματευτικό πλαίσιο αποδεκτό από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Η πρόταση Πούτιν για «ανθρωπιστική αποστολή» στην Κοστιαντινίβκα

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε και η κατάσταση στην Κοστιαντινίβκα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε τη διοργάνωση κοινής ρωσοουκρανικής ανθρωπιστικής αποστολής, υποστηρίζοντας ότι στην πόλη παραμένουν εκατοντάδες άμαχοι.

«Υπάρχουν ακόμη 400 με 500 πολίτες εκεί», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, χωρίς να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση του αριθμού.

«Ας κάνουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάναμε στο Ολέτσκι», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε προηγούμενη ανθρωπιστική επιχείρηση στην πόλη της περιφέρειας Χερσώνας που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις αναφορές της ρωσικής πλευράς, με την υποστήριξη της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε και στη διαφωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τον έλεγχο της Κοστιαντινίβκα, επιμένοντας ότι η πόλη βρίσκεται στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.

Παράλληλα, απέρριψε τις αναφορές της ουκρανικής πλευράς περί «γκρίζων ζωνών», δηλαδή περιοχών όπου δεν έχει εδραιωθεί ο έλεγχος καμίας από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Όπως υποστήριξε, για τη Ρωσία υπάρχει μόνο μία γραμμή οριοθέτησης, τα κρατικά σύνορα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε να προσκληθούν διεθνή μέσα ενημέρωσης στην Κοστιαντινίβκα, προκειμένου, όπως ισχυρίστηκε, να διαπιστωθεί ποια πλευρά ελέγχει πραγματικά την πόλη.

«Ας προσκαλέσουμε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τότε θα έχουμε καλύτερη εικόνα για το ποιος ελέγχει πραγματικά αυτή την πόλη», ανέφερε, σύμφωνα με τη μετάδοση του ρωσικού δικτύου RT.

Η πρόταση για την Κοστιαντινίβκα τίθεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, καθώς η πόλη βρίσκεται σε περιοχή στρατηγικής σημασίας στο μέτωπο του Ντονέτσκ.

Το κατά πόσο μπορεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια αποστολή εξαρτάται από τις συνθήκες ασφαλείας, τις εγγυήσεις για την προστασία των αμάχων και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων πλευρών.

Putin proposes humanitarian mission in Konstantinovka to save civilians Zelensky claims Ukraine controls the settlement, despite it being under Russia’s control ‘Let’s invite international media. Then we will have a better understanding of who actually controls that settlement’ https://t.co/qddrrzWsIt — RTRussia (@RT_Russia_) November 12, 2026

Το Άμπου Ντάμπι, η ανταλλαγή αιχμαλώτων και το αδιέξοδο

Η συνάντηση στο Κρεμλίνο αποτελεί συνέχεια των συνομιλιών που διεξήχθησαν στις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επρόκειτο για την πρώτη επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών έπειτα από περίπου εννέα μήνες, με τις διαπραγματεύσεις να επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο ειρηνευτικής συμφωνίας και στις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα ήταν η κατ’ αρχήν συμφωνία για μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ χαρακτήρισε τη σχεδιαζόμενη ανταλλαγή τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αιχμαλώτων που θα απελευθερωθούν ή το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.

Ο Στιβ Γουίτκοφ παρουσίασε τη συμφωνία ως ένδειξη προόδου, εκτιμώντας ότι τέτοιες ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες μπορούν να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για τη συνέχιση του διαλόγου.

Παρά την εξέλιξη αυτή, οι βασικές διαφωνίες παραμένουν. Το εδαφικό ζήτημα, οι εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, η μελλοντική σχέση της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ και ο ρόλος της Ευρώπης εξακολουθούν να εμποδίζουν την επίτευξη συνολικής συμφωνίας.

Η Ρωσία επιμένει στις εδαφικές διεκδικήσεις της, ενώ η ουκρανική ηγεσία απορρίπτει την παραχώρηση εδαφών ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι περιμένει συγκεκριμένες προτάσεις από τη Μόσχα

Η επόμενη διπλωματική στάση των Αμερικανών απεσταλμένων αναμένεται να είναι το Δουβλίνο, όπου προγραμματίζονται επαφές με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι έχει εκφράσει την ελπίδα ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα επιστρέψουν από τη Μόσχα με συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για περαιτέρω συζητήσεις.

«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι Αμερικανοί πήγαν στον Πούτιν με συγκεκριμένες προτάσεις. Θα ήθελα πολύ να επιστρέψουν στο Δουβλίνο με συγκεκριμένες προτάσεις», δήλωσε, σύμφωνα με το Euronews.

Παράλληλα, η ουκρανική πλευρά εξακολουθεί να θέτει ως βασική προϋπόθεση μιας ενδεχόμενης συμφωνίας την ύπαρξη αξιόπιστων εγγυήσεων που θα αποτρέψουν μια νέα ρωσική επίθεση στο μέλλον.

Διπλωματικές επαφές ενώ συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί

Την ίδια ώρα που πραγματοποιούνται οι συνομιλίες στο Κρεμλίνο, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, λίγες ώρες μετά τη λήξη των διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι, η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επιδρομή με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών περιοχών.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, στην πρωτεύουσα καταγράφηκαν ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από τις νυχτερινές και ημερήσιες επιθέσεις, ενώ πολυκατοικία εννέα ορόφων υπέστη σοβαρές ζημιές.

Τα πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές ενέργειας και μεταφορών συνεχίζονται καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, εντείνοντας την πίεση στον άμαχο πληθυσμό.

Με αυτά τα δεδομένα, η συνάντηση Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους αποτελεί νέα δοκιμασία για τις διπλωματικές προσπάθειες τερματισμού του πολέμου, με το ζήτημα της ευρωπαϊκής συμμετοχής και τις εγγυήσεις ασφαλείας να παραμένουν μεταξύ των δυσκολότερων εμποδίων.