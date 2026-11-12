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Η Εθνική Ελλάδος Ελπίδων δοκιμάζεται αυτήν την ώρα στην Ισλανδία, σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις των τελευταίων ετών. Πρόκειται για την πρώτη από τις δύο αναμετρήσεις που θα κρίνουν το εισιτήριο για την τελική φάση του EURO U21 2027.

Μόνο που ως τώρα κερδίζει το χιόνι. Η πρωτεύουσα της Ισλανδίας έχει ντυθεί στα λευκά, με το χιόνι να έχει καλύψει μεγάλο μέρος της πόλης, οπότε από αυτό δεν ξεφεύγει ούτε το γήπεδο.

Ο αγώνας διακόπηκε, προσωρινά, στο 23ο λεπτό για να καθαριστεί από το χιόνι.

Αλλά επειδή το φτυάρισμα δεν ήταν αρκετό, προστέθηκαν και άλλα μέσα για να μπορεί να παιχτεί ποδόσφαιρο.

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