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Ισλανδία – Ελλάδα: Στα «λευκά» το γήπεδο στο Ρέικιαβικ από την έντονη χιονοθύελλα – Διεκόπη προσωρινά ο αγώνας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η Εθνική Ελλάδος Ελπίδων δοκιμάζεται στην Ισλανδία στην πρώτη από τις δύο αναμετρήσεις που θα κρίνουν το εισιτήριο για την τελική φάση του EURO U21. Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά στο 23ο λεπτό καθώς το χιόνι κάλυψε τον αγωνιστικό χώρο. Επιστρατεύτηκαν ειδικά μέσα καθαρισμού πέρα από το φτυάρισμα, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση του παιχνιδιού

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Αθλητισμός

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Εθνική Ελλάδος Ελπίδων δοκιμάζεται στην Ισλανδία, στην πρώτη από τις δύο αναμετρήσεις που θα κρίνουν το εισιτήριο για την τελική φάση του EURO U21 2027.
  • Η πρωτεύουσα της Ισλανδίας έχει ντυθεί στα λευκά και το χιόνι κάλυψε τον αγωνιστικό χώρο.
  • Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά στο 23ο λεπτό προκειμένου να καθαριστεί το γήπεδο από το χιόνι για να συνεχιστεί η αναμέτρηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Εθνική Ελλάδος Ελπίδων δοκιμάζεται αυτήν την ώρα στην Ισλανδία, σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις των τελευταίων ετών. Πρόκειται για την πρώτη από τις δύο αναμετρήσεις που θα κρίνουν το εισιτήριο για την τελική φάση του EURO U21 2027.

Μόνο που ως τώρα κερδίζει το χιόνι. Η πρωτεύουσα της Ισλανδίας έχει ντυθεί στα λευκά, με το χιόνι να έχει καλύψει μεγάλο μέρος της πόλης, οπότε από αυτό δεν ξεφεύγει ούτε το γήπεδο.

Ο αγώνας διακόπηκε, προσωρινά, στο 23ο λεπτό για να καθαριστεί από το χιόνι.

Αλλά επειδή το φτυάρισμα δεν ήταν αρκετό, προστέθηκαν και άλλα μέσα για να μπορεί να παιχτεί ποδόσφαιρο.

Δείτε και φωτογραφίες:
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ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
Φωτό από Intime
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
Φωτό από intime
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
Φωτό από intime
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
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