Άγριο ξύλο μεταξύ αθλητών του MMA σε ξενοδοχείο στο Άμπου Ντάμπι – Δείτε το βίντεο

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Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε ξενοδοχείο στο Άμπου Ντάμπι, με πρωταγωνιστές γνωστούς αθλητές των Μικτών Πολεμικών Τεχνών (MMA), λίγες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή προγραμματισμένων αγώνων στην περιοχή.

Ο πρώην πρωταθλητής bantamweight του UFC, Μέραμπ Ντβαλισβίλι, και ο πρωταθλητής lightweight του PFL, Ούσμαν Νουρμαγκομέντοφ, ενεπλάκησαν σε μαζική συμπλοκή.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τον Ρώσο Νουρμαγκομέντοφ να πλησιάζει από πίσω τον Γεωργιανό μαχητή και να τον χαστουκίζει, πυροδοτώντας γενικευμένη σύρραξη στην οποία συμμετείχαν και τα μέλη των ομάδων τους μέσα στο λόμπι του ξενοδοχείου.

Ο 35χρονος Ντβαλισβίλι έχει προγραμματιστεί να αγωνιστεί αυτό το Σάββατο στη διοργάνωση «Real American Freestyle» (RAF) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αντιμετωπίζοντας τον Βραζιλιάνο Μάρλον Μοράες.

«Τι είδους μαχητές είστε εσείς;»

Μετά το περιστατικό, ο Ντβαλισβίλι ανέβασε βίντεο στα social media, ενώ δεχόταν ιατρική φροντίδα για τα τραύματά του και το ματωμένο του πρόσωπο, αποκαλώντας «φίδια» τον 28χρονο Νουρμαγκομέντοφ και την ομάδα του.

«Τι ύπουλος τρόπος, παιδιά», είπε χαρακτηριστικά. «Τι είδους μαχητές είστε εσείς; Τι είδους άνδρας κάνει κάτι τέτοιο; Αν θέλετε να δοκιμάσουμε, ας το κάνουμε με τον σωστό τρόπο».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντβαλισβίλι είχε χαρακτηρίσει «κακομαθημένο» τον μεγαλύτερο αδελφό του Ούσμαν Νουρμαγκομέντοφ, Ομάρ, προτού τον νικήσει σε αγώνα τίτλου στην κατηγορία bantamweight το 2025.

Ο Ομάρ Νουρμαγκομέντοφ πρόκειται επίσης να αγωνιστεί στο τουρνουά του Σαββάτου, αντιμετωπίζοντας τον Αμερικανό Γιουράια Φέιμπερ.

Οι δύο πλευρές είχαν έρθει ξανά σε αντιπαράθεση πριν από εκδήλωση του RAF τον περασμένο Ιούλιο.

Ο πρωταθλητής του UFC, Ισλάμ Μαχάτσεφ, στενός φίλος και συναθλητής των Νουρμαγκομέντοφ, υποστήριξε ότι εκείνο το περιστατικό αποτέλεσε την αφορμή για τη νέα συμπλοκή της Τετάρτης.

🥊 The Dirty Dagis

Usman, Umar Nurmagomedov and co violently attack UFC fighter Merab Dvalishvili and his 21 y/o friend in the lobby of a hotel today in Abu Dhabi!! 🥊 Merab is safe now, but was left bloody and beaten following the ambush. https://t.co/GMxN22ziQ3 — The Sub Club | MMA (@TheSubClubMMA) November 11, 2026

Η αντίδραση του Ιλία Τοπούρια

Στο πλευρό του Ντβαλισβίλι στάθηκε ο κάτοχος ζωνών σε δύο κατηγορίες του UFC και στενός του φίλος, Ιλία Τοπούρια, ο οποίος κοινοποίησε τα πλάνα της συμπλοκής στην πλατφόρμα X.

«Ο Ούσμαν φέρεται να έχει κρατηθεί, μαζί με τους δειλούς που ήταν μαζί του. Τι ντροπή. Μια αγέλη από απόλυτους δειλούς. Πάντα πίστευα ότι ήσασταν μια ομάδα μετρίων. Τώρα αφαιρέσατε κάθε τελευταία αμφιβολία», έγραψε.

«Η τιμή, ο σεβασμός και η ταπεινότητα δεν είναι λέξεις που απλώς κηρύττεις. Είναι αξίες με τις οποίες ζεις. Και εσείς δεν δείξατε καμία από αυτές».

Usman has reportedly been detained, along with the cowards who were with him. And these are the same people who dare to preach about humility and respect? What a disgrace. A bunch of absolute cowards. I always thought you were a bunch of mediocre individuals. Now you’ve removed every last doubt. Honor, respect, and humility aren’t words you preach. They’re values you live by. And you’ve shown none of them. — Ilia Topuria (@Topuriailia) November 11, 2026



Πηγή: BBC Sports