Άγριο ξύλο μεταξύ αθλητών του MMA σε ξενοδοχείο στο Άμπου Ντάμπι – Δείτε το βίντεο

Σοβαρό επεισόδιο με μαζική συμπλοκή σημειώθηκε σε λόμπι ξενοδοχείου στο Άμπου Ντάμπι μεταξύ του Μέραμπ Ντβαλισβίλι και του Ούσμαν Νουρμαγκομέντοφ, λίγες ημέρες πριν από προγραμματισμένους αγώνες της διοργάνωσης RAF. Ο Γεωργιανός πρώην πρωταθλητής του UFC δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε στο πρόσωπο, ενώ στο πλευρό του στάθηκε δημόσια ο Ιλία Τοπούρια καταγγέλλοντας το συμβάν.

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Αθλητισμός

UFC ξύλο Άμπου Ντάμπι ξενοδοχείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρώην πρωταθλητής bantamweight του UFC, Μέραμπ Ντβαλισβίλι, και ο πρωταθλητής lightweight του PFL, Ούσμαν Νουρμαγκομέντοφ, ενεπλάκησαν σε μαζική συμπλοκή σε ξενοδοχείο στο Άμπου Ντάμπι.
  • Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τον Ρώσο Νουρμαγκομέντοφ να πλησιάζει από πίσω τον Γεωργιανό μαχητή και να τον χαστουκίζει, πυροδοτώντας γενικευμένη σύρραξη στην οποία συμμετείχαν και τα μέλη των ομάδων τους.
  • Μετά το περιστατικό, ο Ντβαλισβίλι ανέβασε βίντεο στα social media ενώ δεχόταν ιατρική φροντίδα για τα τραύματά του, ενώ στο πλευρό του στάθηκε ο στενός του φίλος Ιλία Τοπούρια.

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Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε ξενοδοχείο στο Άμπου Ντάμπι, με πρωταγωνιστές γνωστούς αθλητές των Μικτών Πολεμικών Τεχνών (MMA), λίγες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή προγραμματισμένων αγώνων στην περιοχή.

Ο πρώην πρωταθλητής bantamweight του UFC, Μέραμπ Ντβαλισβίλι, και ο πρωταθλητής lightweight του PFL, Ούσμαν Νουρμαγκομέντοφ, ενεπλάκησαν σε μαζική συμπλοκή.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τον Ρώσο Νουρμαγκομέντοφ να πλησιάζει από πίσω τον Γεωργιανό μαχητή και να τον χαστουκίζει, πυροδοτώντας γενικευμένη σύρραξη στην οποία συμμετείχαν και τα μέλη των ομάδων τους μέσα στο λόμπι του ξενοδοχείου.

Ο 35χρονος Ντβαλισβίλι έχει προγραμματιστεί να αγωνιστεί αυτό το Σάββατο στη διοργάνωση «Real American Freestyle» (RAF) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αντιμετωπίζοντας τον Βραζιλιάνο Μάρλον Μοράες.

«Τι είδους μαχητές είστε εσείς;»

Μετά το περιστατικό, ο Ντβαλισβίλι ανέβασε βίντεο στα social media, ενώ δεχόταν ιατρική φροντίδα για τα τραύματά του και το ματωμένο του πρόσωπο, αποκαλώντας «φίδια» τον 28χρονο Νουρμαγκομέντοφ και την ομάδα του.

«Τι ύπουλος τρόπος, παιδιά», είπε χαρακτηριστικά. «Τι είδους μαχητές είστε εσείς; Τι είδους άνδρας κάνει κάτι τέτοιο; Αν θέλετε να δοκιμάσουμε, ας το κάνουμε με τον σωστό τρόπο».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντβαλισβίλι είχε χαρακτηρίσει «κακομαθημένο» τον μεγαλύτερο αδελφό του Ούσμαν Νουρμαγκομέντοφ, Ομάρ, προτού τον νικήσει σε αγώνα τίτλου στην κατηγορία bantamweight το 2025.

Ο Ομάρ Νουρμαγκομέντοφ πρόκειται επίσης να αγωνιστεί στο τουρνουά του Σαββάτου, αντιμετωπίζοντας τον Αμερικανό Γιουράια Φέιμπερ.

Οι δύο πλευρές είχαν έρθει ξανά σε αντιπαράθεση πριν από εκδήλωση του RAF τον περασμένο Ιούλιο.

Ο πρωταθλητής του UFC, Ισλάμ Μαχάτσεφ, στενός φίλος και συναθλητής των Νουρμαγκομέντοφ, υποστήριξε ότι εκείνο το περιστατικό αποτέλεσε την αφορμή για τη νέα συμπλοκή της Τετάρτης.

Η αντίδραση του Ιλία Τοπούρια

Στο πλευρό του Ντβαλισβίλι στάθηκε ο κάτοχος ζωνών σε δύο κατηγορίες του UFC και στενός του φίλος, Ιλία Τοπούρια, ο οποίος κοινοποίησε τα πλάνα της συμπλοκής στην πλατφόρμα X.

«Ο Ούσμαν φέρεται να έχει κρατηθεί, μαζί με τους δειλούς που ήταν μαζί του. Τι ντροπή. Μια αγέλη από απόλυτους δειλούς. Πάντα πίστευα ότι ήσασταν μια ομάδα μετρίων. Τώρα αφαιρέσατε κάθε τελευταία αμφιβολία», έγραψε.

«Η τιμή, ο σεβασμός και η ταπεινότητα δεν είναι λέξεις που απλώς κηρύττεις. Είναι αξίες με τις οποίες ζεις. Και εσείς δεν δείξατε καμία από αυτές».


Πηγή: BBC Sports

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