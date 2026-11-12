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«Σιωπή και σεβασμός»: Φρουρός του Άγνωστου Στρατιώτη επέπληξε τον Χέγκσεθ και το επιτελείο του επειδή γελούσαν στο Μνημείο – ΒΙΝΤΕΟ

Στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, φρουρός του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη απηύθυνε αυστηρή επίπληξη στην ομάδα του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, όταν ακούστηκε ένα δυνατό γέλιο κατά τη διάρκεια φωτογράφισης μετά την τελετή για την Ημέρα των Βετεράνων. Το Πεντάγωνο σχολίασε ότι ο στρατιώτης υπενθύμισε ορθά την τήρηση της ευπρέπειας στον ιερό χώρο, ενώ πολιτικοί αντίπαλοι επέκριναν έντονα τη στάση του υπουργού. Το συμβάν σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την οριακή επιβίωση του Χέγκσεθ από προσπάθεια παραπομπής του στο Κογκρέσο.

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Επιμέλεια:
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Διεθνή Νέα

Πιτ Χέγκσεθ
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα αμήχανο περιστατικό σημειώθηκε στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, όταν στρατιώτης της φρουράς επέπληξε συνεργάτες του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, καθώς ακούστηκε δυνατό γέλιο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
  • Ο φρουρός φώναξε ότι «όλοι οι επισκέπτες θα διατηρούν μια ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή», με το Πεντάγωνο να παραδέχεται ότι ο στρατιώτης υπενθύμισε ορθά την τήρηση της ευπρέπειας.
  • Το συμβάν προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς, μόλις μία ημέρα αφότου ο Χέγκσεθ επιβίωσε οριακά από μια προσπάθεια παραπομπής του (impeachment) στο Κογκρέσο.

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Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο -και αμήχανο- περιστατικό σημειώθηκε στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον αμέσως μετά την τελετή για την Ημέρα των Βετεράνων, φέρνοντας τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εκ νέου στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής.

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Κατά τη διάρκεια φωτογράφισης μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ακούστηκε ένα δυνατό γέλιο από την ομάδα του, προκαλώντας την άμεση και αυστηρή παρέμβαση του στρατιώτη της φρουράς, ο οποίος υπενθύμισε σε όλους τον ιερό χαρακτήρα του χώρου.

Η επίπληξη και η αντίδραση του Πενταγώνου

Ο στρατιώτης που φρουρούσε το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη απηύθυνε αυστηρή επίπληξη σε μια ομάδα συμβούλων και συνεργατών που συνόδευαν τον Χέγκσεθ, μετά την ολοκλήρωση της τελετής για την Ημέρα των Βετεράνων.

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Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει τον Χέγκσεθ να φωτογραφίζεται στα σκαλιά μπροστά από το μνημείο μαζί με τη σύζυγό του, Τζένιφερ, τον προσωπάρχη Ρίκι Μπούρια, τον αναπληρωτή προσωπάρχη Πάτρικ Γουίβερ και την ανώτερη σύμβουλο Τάμι Ράνταμπο, αναφέρει το Associated Press.

Καθώς ολοκλήρωναν τη φωτογράφιση, ακούστηκε ένα δυνατό γέλιο και ο φρουρός του μνημείου φώναξε ότι «όλοι οι επισκέπτες θα διατηρούν μια ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή».

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Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε σχετικά ότι «κατά τη διάρκεια του εορτασμού αυτής της επίσημης ημέρας, ένας στρατιώτης υπενθύμισε ορθά και με σεβασμό σε όλους να τηρούν την ευπρέπεια».

«Ο Υπουργός και ολόκληρο το Υπουργείο τιμούσαν πάντα -και θα τιμούν πάντα- τις θυσίες που έχουν κάνει οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων για να κρατούν την Αμερική ασφαλή», πρόσθεσε.

Το μνημείο θεωρείται ένα από τα πιο ιερά και σεβαστά πολεμικά μνημεία στις ΗΠΑ, καθώς αποτελεί την τελευταία κατοικία αγνώστων στρατιωτών από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Πόλεμο της Κορέας.

Φρουρείται σε 24ωρη βάση από στρατιώτη του 3ου Συντάγματος Πεζικού του Στρατού, γνωστού και ως «Η Παλιά Φρουρά», από το 1948.

Ο Χέγκσεθ και το επιτελείο του βρίσκονταν στο μνημείο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης τελετής μνήμης για την Ημέρα των Βετεράνων, στην οποία παρευρέθηκαν επίσης ο Αμερικανό πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Πολλοί επικριτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν ότι ο υπουργός Άμυνας και η συνοδεία του δεν θα έπρεπε να χρειάζονται καμία υπενθύμιση ως προς την ευπρέπεια σε έναν από τους πιο ιερούς χώρους του αμερικανικού στρατού.

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Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα αφότου ο Χέγκσεθ επιβίωσε οριακά από μια προσπάθεια παραπομπής του (impeachment) από βουλευτές στο Κογκρέσο.

Της πρωτοβουλίας ηγήθηκε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Κεντάκι, Τόμας Μάσι, με την υποστήριξη των Δημοκρατικών.

Ωστόσο, παρόλο που οι επικριτές του Χέγκσεθ δεν κατάφεραν να περάσουν την πρόταση στην ψηφοφορία της Τρίτης, οι Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται απλώς να καθυστέρησαν τις διαδικασίες.

Καθώς οι Δημοκρατικοί αναμένεται να αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας τον Ιανουάριο, οι προσπάθειες για την παραπομπή του είναι πολύ πιθανό να αναβιώσουν.

Ο Χέγκσεθ απέρριψε την προσπάθεια την Τρίτη, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου έπειτα από μήνες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαπράξει κανένα από τα σοβαρά αδικήματα που απαιτεί το Σύνταγμα για την απομάκρυνσή του.

Κεντρικό σημείο της επιχειρηματολογίας του ήταν ο ισχυρισμός ότι οι επικρίσεις εναντίον του και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τον αμερικανικό στρατό ισοδυναμούν με κατηγορητήριο κατά των ίδιων των μελών των ενόπλων δυνάμεων και των επιτυχιών τους.

«Την παραμονή της Ημέρας των Βετεράνων, αυτά τα ψηφίσματα λένε στον καθένα από αυτούς ότι η υπηρεσία τους ήταν έγκλημα», δήλωσε ο Χέγκσεθ την Τρίτη.

«Αυτό δεν είναι πατριωτισμός», υποστήριξε. «Αυτό είναι σαμποτάζ».

Μετά την επίπληξη στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον την Τετάρτη, η αντίδραση των Δημοκρατικών υπήρξε ακαριαία.

Η Δημοκρατική βουλευτής από το Ουισκόνσιν, Γκουέν Μουρ, δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ επέδειξε «την πλήρη ακαταλληλότητά του για το αξίωμά του».


«Μία ημέρα αφότου απέφυγε οριακά την παραπομπή, δείχνει την περιφρόνησή του για τους άνδρες και τις γυναίκες μας με στολή, ασεβώντας στην ιερότητα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη», έγραψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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