ΗΠΑ: Ποιοι ήταν οι 11 Δημοκρατικοί που απουσίαζαν από την κρίσιμη ψηφοφορία για τον Χέγκσεθ

Στο επίκεντρο της συζήτησης για την αποτυχία της προσπάθειας καθαίρεσης του Πιτ Χέγκσεθ βρίσκονται οι απουσίες 11 Δημοκρατικών βουλευτών από την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η πρόταση του Ρεπουμπλικάνου βουλευτή Τόμας Μάσι απορρίφθηκε με 211 ψήφους έναντι 204, καθώς συνολικά 18 μέλη του Σώματος δεν συμμετείχαν στη διαδικασία. Η μη συμμετοχή των συγκεκριμένων βουλευτών αποδεικνύεται καθοριστική, καθώς οι ψήφοι τους θα μπορούσαν να είχαν ανατρέψει την αριθμητική ισορροπία του αποτελέσματος.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

ΗΠΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο επίκεντρο της συζήτησης για την αποτυχία της προσπάθειας καθαίρεσης του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, βρίσκονται οι απουσίες 11 Δημοκρατικών βουλευτών από την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
  • Η πρόταση, την οποία είχε καταθέσει ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, απορρίφθηκε με 211 ψήφους έναντι 204, έπειτα από την κινητοποίηση της Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας.
  • Η απουσία τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ψήφοι των απόντων βουλευτών θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αριθμητική ισορροπία της ψηφοφορίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο επίκεντρο της συζήτησης για την αποτυχία της προσπάθειας καθαίρεσης του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, βρίσκονται οι απουσίες 11 Δημοκρατικών βουλευτών από την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Γραμματέα της Βουλής των Αντιπροσώπων, συνολικά 18 μέλη του Σώματος δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία της Τρίτης, εκ των οποίων οι 11 προέρχονταν από το Δημοκρατικό Κόμμα. Ανάμεσά τους, η πρώην προέδρος της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

Η πρόταση, την οποία είχε καταθέσει ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, απορρίφθηκε με 211 ψήφους έναντι 204, έπειτα από την κινητοποίηση της Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας.

Η απουσία τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ψήφοι τους θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αριθμητική ισορροπία της ψηφοφορίας.

Πηγή: Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ (10/11/2026).
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ