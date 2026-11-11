ΗΠΑ: Ποιοι ήταν οι 11 Δημοκρατικοί που απουσίαζαν από την κρίσιμη ψηφοφορία για τον Χέγκσεθ

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Στο επίκεντρο της συζήτησης για την αποτυχία της προσπάθειας καθαίρεσης του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, βρίσκονται οι απουσίες 11 Δημοκρατικών βουλευτών από την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Γραμματέα της Βουλής των Αντιπροσώπων, συνολικά 18 μέλη του Σώματος δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία της Τρίτης, εκ των οποίων οι 11 προέρχονταν από το Δημοκρατικό Κόμμα. Ανάμεσά τους, η πρώην προέδρος της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

Η πρόταση, την οποία είχε καταθέσει ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, απορρίφθηκε με 211 ψήφους έναντι 204, έπειτα από την κινητοποίηση της Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας.

Η απουσία τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ψήφοι τους θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αριθμητική ισορροπία της ψηφοφορίας.