Βενεζουέλα: Νομοθετική μεταρρύθμιση ανοίγει τον δρόμο για ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας

Το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ενέκρινε ομόφωνα νομοθετική μεταρρύθμιση που ανοίγει τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιωτικές επενδύσεις, τροποποιώντας το καθεστώς κρατικού ελέγχου που ίσχυε από το 2007. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούν πλέον να παράγουν και να παρέχουν ηλεκτρισμό με καθορισμένη τιμή για την ενίσχυση της προσφοράς. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί ανάλογες μεταρρυθμίσεις στους υδρογονάνθρακες και τα ορυχεία υπό την κυβέρνηση της υπηρεσιακής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες.

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Διεθνή Νέα

Βενεζουέλα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ενέκρινε ομόφωνα νέα νομοθετική μεταρρύθμιση, ανοίγοντας τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιωτικές επενδύσεις μετά από κρατικό έλεγχο που ίσχυε από το 2007.
  • Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, δήλωσε ότι κάθε ιδιωτική επιχείρηση θα μπορεί να «παράγει» και να παρέχει ηλεκτρισμό «με καθορισμένη τιμή», επιτρέποντας να αυξηθεί η προσφορά.
  • Η μεταρρύθμιση αυτή ακολουθεί εκείνες για τους υδρογονάνθρακες και τα ορυχεία, οι οποίες προωθήθηκαν από την κυβέρνηση της υπηρεσιακής προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες.

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Το άνοιγμα του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιώτες προβλέπει η νέα νομοθετική μεταρρύθμιση που ενέκρινε την Τρίτη το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας, τροποποιώντας το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρισμού.

Το σχετικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε ομόφωνα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σηματοδοτώντας αλλαγή στο καθεστώς λειτουργίας του ενεργειακού τομέα, ο οποίος βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο από το 2007, όταν αποφασίστηκε η εθνικοποίηση του συστήματος ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης, η κρατικοποίηση του τομέα συνοδεύτηκε από περιορισμένες επενδύσεις, φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιαχείριση, με αποτέλεσμα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να μην επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, δήλωσε ότι ο νέος νόμος θα επιτρέψει σε ιδιωτικές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες στο πεδίο αυτό.

Κάθε ιδιωτική επιχείρηση θα μπορεί να «παράγει» και να παρέχει ηλεκτρισμό «με καθορισμένη τιμή», κάτι που θα επιτρέψει να αυξηθεί η προσφορά, υποστήριξε στον Τύπο.

Ο Χόρχε Ροδρίγκες είναι αδελφός της υπηρεσιακής προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες.

Η μεταρρύθμιση αυτή ακολουθεί αυτή του νόμου για τους υδρογονάνθρακες και για τα μεταλλεία και τα ορυχεία, που προωθήθηκαν από την κυβέρνηση της υπηρεσιακής προέδρου.

Υπενθυμίζεται πως η πρόεδρος κυβερνά υπό την πίεση της Ουάσινγκτον μετά την αιχμαλώτιση, τον Ιανουάριο, του Νικολάς Μαδούρο στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας.

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