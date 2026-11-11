Βενεζουέλα: Νομοθετική μεταρρύθμιση ανοίγει τον δρόμο για ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας

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Το άνοιγμα του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιώτες προβλέπει η νέα νομοθετική μεταρρύθμιση που ενέκρινε την Τρίτη το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας, τροποποιώντας το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρισμού.

Το σχετικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε ομόφωνα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σηματοδοτώντας αλλαγή στο καθεστώς λειτουργίας του ενεργειακού τομέα, ο οποίος βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο από το 2007, όταν αποφασίστηκε η εθνικοποίηση του συστήματος ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης, η κρατικοποίηση του τομέα συνοδεύτηκε από περιορισμένες επενδύσεις, φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιαχείριση, με αποτέλεσμα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να μην επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, δήλωσε ότι ο νέος νόμος θα επιτρέψει σε ιδιωτικές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες στο πεδίο αυτό.

Κάθε ιδιωτική επιχείρηση θα μπορεί να «παράγει» και να παρέχει ηλεκτρισμό «με καθορισμένη τιμή», κάτι που θα επιτρέψει να αυξηθεί η προσφορά, υποστήριξε στον Τύπο.

Ο Χόρχε Ροδρίγκες είναι αδελφός της υπηρεσιακής προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες.

Η μεταρρύθμιση αυτή ακολουθεί αυτή του νόμου για τους υδρογονάνθρακες και για τα μεταλλεία και τα ορυχεία, που προωθήθηκαν από την κυβέρνηση της υπηρεσιακής προέδρου.

Υπενθυμίζεται πως η πρόεδρος κυβερνά υπό την πίεση της Ουάσινγκτον μετά την αιχμαλώτιση, τον Ιανουάριο, του Νικολάς Μαδούρο στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας.